Чем 120 Гц экран отличается от обычного? Всё просто: обычный экран работает на частоте 60 Гц. Таким образом, если игра на смартфоне будет выдавать 70 кадров в секунду, пользователь этого попросту не заметит. Именно поэтому в киберспорте принято использовать 144 Гц экраны, так как они позволяют экрану обновляться с большей частотой и делать картинку более плавной и информативной. Но станет ли это полезно на смартфонах?

Сегодня, наравне со 120 Гц экранами, производители выпускают смартфоны с 90 Гц решениями. Это также неплохой вариант и оправдан отсутствием достаточных мощностей железа, но мы остановимся именно на 120 Гц экранах по одной простой причине — сегодня всё чаще производители используют именно такие экраны. Кроме того, по слухам, в Galaxy S10 появится подобный экран с частотой обновления 120 Гц.

Первым смартфоном со 120 Гц экраном на рынке стал Sharp Aquos Zeta Docomo. С тех пор было выпущено не так много подобных телефонов, и лишь в 2019 году их количество значительно увеличилось. Самым популярным устройством с повышенной частотой обновления картинки можно назвать Asus ROG Phone 2. Это игровой смартфон на процессоре Snapdragon 855+. Первое поколение линейки оснащалось экраном с частотой 90 Гц.

Впрочем, даже 90 Гц в 2020 можно назвать достаточным, но производители не желают тормозить процесс и сразу переходят на 120 Гц экраны. Причин на то несколько: во-первых, глаз человека не ограничен 100 кадрами в секунду, и чем больше кадров, тем лучше, поэтому 90 Гц будет недостаточно для того, что пользователь перестал замечать разницу. Во-вторых, это маркетинг, и чем больше цифры тем круче. Именно поэтому оптимальным вариантом можно назвать 120 Гц дисплеи.

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Конечно, рынок PC-гейминга уже привыкает к дисплеям с частотой обновления 144 Гц, однако стоит понимать, что PC по производительности значительно отличается от мобильных устройств. Телефоны попросту не смогут запускать игры со 144 кадрами в секунду. Давайте возьмём в качестве примера Rog Phone 2. Устройство в тяжелой игре PUBG Mobile выдаёт 50 кадров в секунду. И это при том, что в нём используется самый производительный на сегодняшний день Snapdragon 855+. В Snapdragon 865 производительность графики увеличилась лишь на 25%, поэтому даже чипсеты 2020 года не смогут запускать тяжелые игрушки при 120 кадрах в секунду, не говоря уже о 144 кадрах.

120 Гц — это временно

В конце сентября этого года Sharp представила смартфон Aquos Zero 2 с экраном 240 Гц и на процессоре Snapdragon 855. А сегодня Nvidia представила новый стандарт с поддержкой 360 Гц экранов. Смартфоны тоже не будут отставать от этого тренда, потому что игроки всё чаще видят в телефонах полноценную игровую платформу. Игровой бизнес богат, и его выгодно развивать как производителям смартфонов, так и производителям аксессуаров для телефонов в виде различных контроллеров.

Есть ли предел?

Конечно, нет. До конца еще не изучено, как много кадров способен различать человек. Сегодня известно, что глаз человека может различать 1000 кадров в секунду, но есть вероятность, что эта цифра может оказаться больше. Даже 360 Гц, как можно заметить, не предел. Помните времена, когда все упорно верили в то, что человек не способен различать больше 24 кадров? Существуют при этом и противники видеороликов с 60 кадрами в секунду. Таких людей сложно понять. Не исключено, что в ближайшее время смартфоны научаться снимать при 144 кадрах без замедления видеороликов. Это станет возможным только тогда, когда подобных дисплеев на рынке станет достаточно много.

Чем мы ограничены?

Производительностью. 120 Гц экраны — это лишь один из этапов, уже в 2021 году станут популярны более современные экраны с еще большими частотами даже в том случае, если в сложных играх они не будут выдавать больше 100 кадров в секунду.

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Дело в том, что повышенная частота экранов может быть полезна не только в сложных играх, но и в 2D-платфомрерах с динамичным геймплеем, в интерфейсе Android. Пользы от повышенной частоты много, и странно, что лишь сейчас производители решили заняться этим вопросом.

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