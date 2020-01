Не так давно я стал обладателем смартфона Xiaomi Mi 9 Lite, устройство оснащено superAMOLED-экраном, и это, то что меня волновало перед его покупкой. Я сильно сомневался, ведь AMOLED-экраны имеют определенные недостатки. Во-первых, широтно-импульсная модуляция, из-за которой зрение может существенно испортиться, ну и вторым моментом, который меня волновал, стало выгорание матрицы. Обе эти проблемы не свойственны IPS-экранам, вместе с тем IPS-дисплеи имеют свои недостатки в виде недостаточно хорошей контрастности, недостаточно высокой яркости и не таких хороших углов обзора. Так как я желал получить лучшее качество картинки среди возможных, AMOLED-экран был, вероятно, самым правильным вариантом.

Все мои сомнения ушли после того, как я понял, как производители решили проблему с выгоранием и с широтно-импульсной модуляцией. В данном материале я рассмотрю обе эти проблемы, а также могу сразу успокоить наших читателей — беспокоиться не стоит, в современных смартфонах решили эти проблемы.

Ранее я боялся AMOLED-экранов, но теперь всё изменилось. AMOLED-экраны, не имея явных проблем, могут стать лучшим вариантом для смартфонов.

Во-первых, в телефонах в настоящее время используется функция DC dimming, она позволяет смягчить эффект от пульсации экрана, который в народе принято считать ШИМом. Что же такое ШИМ? AMOLED-экраны созданы по такому принципу, что не могут менять свою яркость, так как пиксели, из которых они состоят, способны работать только в состоянии активности или неактивности. Поэтому для того, чтобы уменьшить яркость, производители искусственно то включают, то выключают диоды, создавая эффект понижения яркости, и при этом человек может наблюдать более быстрое уставание глаз при работе с пониженной яркостью. По крайней мере, такое наблюдалось ранее, однако сегодня современные смартфоны с функцией DC dimming сглаживают данную проблему, поэтому она уже не совсем актуальна.

Теперь мы затронем тему выгорания. Ранее я писал о ней, но теперь решил подойти к данной теме немного под иным углом. Выгорание — это серьёзный вопрос, который волнует, вероятно, не только меня, но и всех наших читателей, которые хотят купить себе смартфон с AMOLED-экраном. По крайней мере, я знаю что в моём телефоне нет проблем с выгоранием и не будет по одной простой причине — Xiaomi сдвигает пиксели интерфейса через какое-то время с определенной периодичностью. И я заметил это лишь краем глаза и случайно, когда взглянул на часы в статус баре — в этот момент он незначительно сместился. Таким образом, выгорание, по крайней мере в статус баре, не будет происходить. Возможно, весь интерфейс двигается, включая обои, однако в этот момент моё зрение было зациклено именно на статус-баре, поэтому судить обо всём интерфейсе я, к сожалению, не могу.

Кроме того, до настоящего момента я не желал использовать функцию Always On Display. Дело в том, что мне казалось, что данная функция располагает элементы на экране смартфона и при этом их никак не смещает, однако я заметил, что при постоянно работающей функции Always On Display элемент интерфейса на экране — в моём случае это часы — с определенной периодичностью смещается в различные позиции экрана, это позволяет избавиться от проблем с выгоранием в режиме ожидания.

Многие до сих пор не понимают, что же такое выгорание. Попытаюсь объяснить. AMOLED-экраны состоят из пикселей, при этом пиксели состоят из субпикселей: каждый пиксель состоит из красного, зелёного и синего диода. Проблема в том, что синий диод не светит так ярко, как красный или зелёный, поэтому производители, как правило, делают синий диод более ярким. Это приводит к тому, что со временем в местах, где используется синий диод — а это, как правило, белый цвет — изображение постепенно тускнеет, оставляя за собой неприятные следы. И некоторые производители решают данную проблему использованием строения PenTile — в этом случае синие диоды имеют больший размер и при этом такую же яркость, как и в случае с красным и зеленым диодом, за счёт чего компенсируется разница в яркости разных цветов.

Теперь я попросту не сомневаюсь в том, что на моём смартфоне не будет проблем с выгоранием матрицы, просто потому что производители сегодня делают всё, чтобы пользователь в дальнейшем не приобрёл новый смартфон другого бренда, а присмотрелся к телефону того бренда, который он использует сейчас. Ведь многим компаниям важно, чтобы опыт использования пользователя не менялся со временем — не ухудшался. И интересно, что даже китайские производители об этом думают.

Нам важно знать ваше мнение по этому поводу. Являетесь ли вы обладателем смартфона с superAMOLED-экраном? Если да, использует ли производитель в вашем устройстве различные средства по решению проблем с выгоранием?