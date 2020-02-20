Почему Android и iOS никогда не изменятся кардинально

Знаете, я часто пишу о том, что нам нужны новые операционные системы с совсем иным интерфейсом. Android и iOS жутко надоели, как и Windows, macOS и Linux. Все эти системы какими были на этапе зарождения, такими и остаются. Основная идея операционной системы — предоставить пользователю среду для работы с программами. Доступ к приложениям осуществоляется в любой системе в виде иконки с надписью. И эта концепция пользовательских интерфейсов преследует нас уже много лет. Можно было ожидать чего-то другого, но теперь я понимаю, что мы стали заложниками ситуации, и вряд ли Android и iOS когда-то изменятся.

Не так давно я делал обзор лаунчера Before Launcher. Так вот, после этого я действительно решил некоторое время попользоваться минималистичным лаунчером, главный экран которого выглядит следующим образом:

К сожалению, не прошло и дня, как я опять вернулся к стандартному лаунчеру Xiaomi. А все дело в том, что я попросту привык, и мне удобнее взаимодействовать с привычными рабочими столами. Подобное не раз случалось при использовании различных аппаратов, и единственный телефон, который в этом вопросе казался мне удобным, это, пожалуй, HTC Mozart на Windows Phone. Но и тут стоит учесть, что система мало чем отличалась от Android. Там был список всех приложений с иконками, а рабочий стол хоть и казался сильно другим, но все так же предлагал плитки по аналогии с иконками приложений.

Но что же делать? Смогут ли производители придумать что-то другое? Я очень сомневаюсь, потому что уже 10 лет мы используем операционные системы, которые очень похожи друга на друга. iOS и Android — самые успешные системы на рынке. Если поставить их рядом, особой разницы между ними не будет. Это говорит лишь об одном — в текущем виде эти системы, вероятно, оптимальны в вопросе пользовательского интерфейса, и вряд ли в будущем мы увидим что-то отличающееся от рабочих столов с иконками приложений.

И если в случае с обновлением приложений не возникает каких-то сильных проблем, то операционная система — это что-то большее, нельзя просто так взять и кардинально что-то поменять. Именно поэтому Google и Apple на данном этапе занимаются скорее внедрением новых функций поверх текущих возможностей. Даже если взять iOS 7, система хоть для многих и стала кардинально другой, но в вопросе опыта использования ничего не изменилось. Apple лишь обновила визуальную составляющую, оставив все остальное на своих местах. То же касается и Android — каким он был с первой версии, таким он концептуально и остается, Google лишь добавляет новые функции и улучшает дизайн.

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Выводы

Из всего этого я могу прийти лишь в одному выводу — вряд ли мы когда-либо сможем наблюдать обновление, которое кардинально изменит главный экран Android или iOS. Apple и Google просто не рискнут сильно менять своих продукты, потому что все к ним привыкли.

VK, например, не так давно обновила свой дизайн, и официально лишь 70% он понравился. Это не такая уж и большая цифра, и означает она лишь одно — какой-то процент людей из тех 30% попросту откажется от использования приложения соцсети.

Привычка — самое ужасное качество человека, оно мешает продуктам становится лучше. Современные операционные системы, будь то iOS или Windows, стали заложниками привычек пользователей. Как с этим бороться? На этот вопрос у меня нет ответа.

Возможно, именно вы сможете на него ответить. Делитесь мнением в комментариях и не забывайте про наш чат Телеграм.