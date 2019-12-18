Рынок смартфонов, пожалуй, как и любой другой, очень подвержен трендам. Именно поэтому, когда объёмы оперативной памяти флагманских аппаратов достигли прямо-таки неприличных пределов, производители массово переключились на развитие камер. Теперь стало абсолютной нормой выпускать устройства с тремя, четырьмя и даже пятью модулями, оправдывая постоянное увеличение их количества расширением возможностей камер. Но если тут, в общем-то, всё более или менее логично, то вопрос, почему производители отказались от съёмных аккумуляторов, по-прежнему гложет больше число пользователей.

Ремонт

Действительно, одной из причин, по которым производители делают батареи своих смартфонов несъёмными, является именно ремонт. Из-за того, что замена аккумуляторов, зашитых в корпус, недоступна пользователям, они вынуждены обращаться в сервисные центры. В результате им нужно заплатить не только за сам аккумулятор, но и оплатить труд мастеров, которые будут производить замену. Само собой, вендоры не хотят оставаться в накладе, а потому закладывают в стоимость ремонтной услуги и собственную маржу.

Влагозащита

Сегодня многие смартфоны обладают защитой от воды и пыли, благодаря чему они выдерживают не только попадание капель дождя, но и позволяют мыть себя и даже погружать под воду. Естественно, что для того, чтобы воспрепятствовать проникновению влаги, смартфон должен обладать не только всевозможными уплотнителями, но и банально иметь минимум отверстий, через которые вода может затечь внутрь корпуса и повредить электронные компоненты. Если бы крышка и аккумулятор были съёмными, влага непременно окислила бы контакты и вывела бы их из строя.

Внутреннее пространство

В последние годы производители смартфонов очень рьяно взялись за наращивание ёмкости их аккумуляторов. Поэтому в какой-то момент батарейка на 4000 мАч перестала удивлять, а стала необходимым минимумом. Но поскольку внутри смартфонов расписан каждый миллиметр, тратить драгоценное пространство на то, чтобы сделать аккумулятор съёмным, было бы слишком расточительно. Ведь в этом случае придётся потерять несколько кубических миллиметров объёма буквально впустую, потому что пришлось бы скрыть аппаратные компоненты за дополнительной пластиковой накладкой.

Надёжность

Наиболее распространённая методика извлечения аккумуляторов, характерная для смартфонов 5-7-летней давности, состояла в том, чтобы открыть заднюю крышку и достать жизнеобеспечивающий компонент наружу. Чаще всего крышки крепились к основной части корпуса на небольших крючочках, которые нужно было совместить с пазами при закрытии и вырвать их оттуда при открытии. Но иногда случалась так, что эти самые крючочки ломались и в результате крышка прилегала не полностью. У меня такое было с моим Samsung Omnia HD8910. Но если бы крышка была несъёмной, то и ломаться было бы нечему.

Материалы

Современные смартфоны поголовно делают из металла и стекла, которые не обладают пластичностью поликарбоната, популярного 5-10 лет назад. Поэтому, если вы попытаетесь отодрать стеклянную или алюминиевую крышку, велика вероятность, что она либо треснет, либо погнётся. Само собой, в этом случае производителей бы обвинили в том, что они намеренно делают такие непрочные крышки, чтобы наживаться на их продаже пользователям. А чтобы этого не случилось, конструкции просто делают целостными.