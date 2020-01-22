Не так давно наши коллеги из AppleInsider.ru сравнивали ноутбук от Razer и 16-дюймовую новинку MacBook Pro. Ноутбуки предлагают потрясающую производительность, но не очень хорошую мобильность. Давайте будем честны, такие устройства не очень удобно использовать для просмотра видео и серфинга в интернете даже при наличии тонких рамок и тонкого корпуса. Поэтому, на мой взгляд, им на замену придут планшеты.

В настоящее время на рынке планшетов наблюдаются некоторые изменения. Если раньше нам предлагали плохо адаптированный под большую диагональ интерфейс, то сегодня производители все больше задумываются над этим вопросом. Давайте посмотрим на самый современный Android-планшет Samsung Galaxy Tab S6. Мы не будем зацикливаться на его производительности, а остановимся на одном важном моменте — к нему можно докупить официальный чехол-клавиатуру, а также в систему встроен режим DeX, при котором интерфейс адаптируется под десктопный формат. Мне удалось попользоваться устройством в таком формате, и единственное, к чему бы я придрался — это DPI экрана. Значки и все элементы в таком режиме кажутся слишком маленькими. Приходится буквально всматриваться и напрягать глаза, чтобы понять, что находится на экране.

Однако сам факт того, что устройство можно использовать как полноценный ноутбук, конечно, радует. То же касается и Google Pixel Slate. Этот планшет также поддерживает официальную клавиатуру и имеет интерфейс, адаптированный под использование в формате лэптопа.

Кроме того, на CES 2020 был показан гибкий планшет, который можно использовать как в качестве полноценного дисплея в купе с Bluetooth-клавиатурой, так и в качестве ноутбука, если экран находится в полузакрытом состоянии. В любом случае, решение выглядит интересным и наводит на некоторые мысли о том, каким будет рынок ноутбуков и планшетов в будущем.

А будет он именно таким. Скорее всего, компании лишь ради галочки продолжат выпускать ноутбуки со встроенными физическими клавиатурами. В будущем основную долю займут планшеты, которые смогут трансформироваться в полноценные лэптопы. Стоит заметить, что впервые подобную концепцию предложила компания Microsoft, которая представила линейку планшетов Surface на Windows 10.

Планшеты удобнее

Но зачем вообще это нужно? Почему мы должны использовать планшеты в профессиональной деятельности? Конечно, пока до конца рынок не сможет перейти на них по одной простой причине — нельзя установить Linux и MacOS. Исключением могут стать решения на Chrome OS — на них Linux поставить можно. А вот что делать с MacOS или Android? На мой взгляд, попытки Apple адаптировать iOS под планшеты напрасны, ведь будущего у такого решения я не вижу. На мой взгляд, гораздо правильнее было бы сделать из полноценной MacOS систему, способную работать как на планшетах, так и на ноутбуках. Apple по аналогии с Windows стоит реализовать специальный планшетный режим. Это сделает iPad гораздо более привлекательным решением для всех, включая тех, кто использует MacBook в своей профессиональной деятельности.

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Почему же это удобно? Сами подумайте, уже сейчас вы можете использовать Pixel Slate лежа на кровати и пролистывая страницы различных сайтов, одновременно с этим к планшету можно подключить клавиатуру и начать полноценную работу с документами. Это делает такое решение крайне уникальным, на мой взгляд.

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