Почему два одинаковых смартфона на AliExpress стоят по-разному

AliExpress давно стал местом, где знающие люди покупают смартфоны, осознавая жадность отечественных ритейлеров. Зачем платить 80 тысяч рублей за OnePlus 15 в DNS, если из Поднебесной можно заказать ту же модель по цене на 20-30% ниже даже с учетом таможенной пошлины? Конечно, человек, умеющий считать деньги, выберет в качестве места покупки китайский маркетплейс, но заметит интересную деталь: два одинаковых смартфона на AliExpress могут стоить по-разному. Почему так происходит, и где здесь подвох?

Стоимость одного и того же смартфона на AliExpress может отличаться. Изображение: OnePlus

Стоимость одного и того же смартфона на AliExpress может отличаться. Изображение: OnePlus

Отчего зависит стоимость смартфонов на AliExpress

В первую очередь важно понимать, что AliExpress — это не один магазин, а огромный торговый центр с предложениями от разных продавцов. У каждого из них своя ценовая политика в отношении смартфонов.

Если продавец только-только выложил товар и не успел собрать отзывы, он может опустить стоимость смартфона. То же самое происходит, когда рейтинг на странице слишком низкий, и магазин старается как можно скорее набрать заказы, чтобы выправить ситуацию.

Объем памяти смартфона

Когда вы ищете смартфон на AliExpress, выдача китайского маркетплейса не всегда показывает самую низкую стоимость. Допустим, в поиске OnePlus 15 стоит 60 834 ₽ с купоном. Но, если зайти на страницу товара, можно будет выбрать вариант на 12/256 ГБ за 53 582 ₽.

Не забудьте выбрать нужную конфигурацию

Не забудьте выбрать нужную конфигурацию

И все это в одном и том же магазине: вариант с большим объемом памяти дороже. Это логично, но многие забывают, что на страницах товаров можно самостоятельно выбирать его конфигурацию.

Китайская и глобальная версия смартфона

Несмотря на присутствие варианта 12/256 ГБ, рядом с OnePlus 15 за 53 582 ₽ соседствует предложение о покупке аналогичного смартфона за 44 247 ₽. Значит, нужно выбирать именно его?

Китайская версия смартфона почти всегда дешевле

Китайская версия смартфона почти всегда дешевле

Совсем нет. По такой цене продается китайская версия OnePlus 15. Об этом свидетельствуют приписка «china», а также полное описание товара. Покупать ее стоит только в том случае, если вы готовы помучиться с настройкой и смириться с другими недостатками китайской версии смартфона.

Новые и восстановленные смартфоны

OnePlus 15 — это новый смартфон, а потому все предложения о продаже данной модели подразумевают доставку вам запечатанного устройства, только-только сошедшего с конвейера. Но придет время, и вы заметите предложения о продаже восстановленного смартфона или даже б/у.

Их цена будет еще ниже, но и риски повысятся. Ведь таким устройством пользовались до вас, а уж подержанный смартфон удобнее и даже выгоднее брать через сайты объявлений наподобие Avito. А, чтобы не наткнуться на подобное предложение при заказе с китайского маркетплейса, обязательно ознакомьтесь с характеристиками товара, где в графе «Состояние» должно быть указано значение «Новый».

Доставка смартфонов с AliExpress

Хотя AliExpress — это китайский маркетплейс, многие продавцы на этой площадке имеют склады, которые расположены на территории России. Покупая смартфоны с местной доставкой, как в случае с прошлогодним OnePlus 13, вы можете рассчитывать на быструю доставку в течение недели, а также полное отсутствие таможенной пошлины.

Смартфоны могут доставлять с российских складов

Смартфоны могут доставлять с российских складов

При этом смартфон с доставкой из России почти всегда дороже предложения с доставкой из Китая. Но при заказе устройства из Поднебесной не забывайте о таможенной пошлине в размере 15% от суммы превышения беспошлинного порога в 200 евро (~ 18 500 ₽). Ее придется приплюсовать к стоимости.

