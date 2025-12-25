Почему два одинаковых смартфона на AliExpress стоят по-разному

AliExpress давно стал местом, где знающие люди покупают смартфоны, осознавая жадность отечественных ритейлеров. Зачем платить 80 тысяч рублей за OnePlus 15 в DNS, если из Поднебесной можно заказать ту же модель по цене на 20-30% ниже даже с учетом таможенной пошлины? Конечно, человек, умеющий считать деньги, выберет в качестве места покупки китайский маркетплейс, но заметит интересную деталь: два одинаковых смартфона на AliExpress могут стоить по-разному. Почему так происходит, и где здесь подвох?

Отчего зависит стоимость смартфонов на AliExpress

В первую очередь важно понимать, что AliExpress — это не один магазин, а огромный торговый центр с предложениями от разных продавцов. У каждого из них своя ценовая политика в отношении смартфонов.

Если продавец только-только выложил товар и не успел собрать отзывы, он может опустить стоимость смартфона. То же самое происходит, когда рейтинг на странице слишком низкий, и магазин старается как можно скорее набрать заказы, чтобы выправить ситуацию.

Объем памяти смартфона

Когда вы ищете смартфон на AliExpress, выдача китайского маркетплейса не всегда показывает самую низкую стоимость. Допустим, в поиске OnePlus 15 стоит 60 834 ₽ с купоном. Но, если зайти на страницу товара, можно будет выбрать вариант на 12/256 ГБ за 53 582 ₽.

И все это в одном и том же магазине: вариант с большим объемом памяти дороже. Это логично, но многие забывают, что на страницах товаров можно самостоятельно выбирать его конфигурацию.

Китайская и глобальная версия смартфона

Несмотря на присутствие варианта 12/256 ГБ, рядом с OnePlus 15 за 53 582 ₽ соседствует предложение о покупке аналогичного смартфона за 44 247 ₽. Значит, нужно выбирать именно его?

Совсем нет. По такой цене продается китайская версия OnePlus 15. Об этом свидетельствуют приписка «china», а также полное описание товара. Покупать ее стоит только в том случае, если вы готовы помучиться с настройкой и смириться с другими недостатками китайской версии смартфона.

Новые и восстановленные смартфоны

OnePlus 15 — это новый смартфон, а потому все предложения о продаже данной модели подразумевают доставку вам запечатанного устройства, только-только сошедшего с конвейера. Но придет время, и вы заметите предложения о продаже восстановленного смартфона или даже б/у.

Их цена будет еще ниже, но и риски повысятся. Ведь таким устройством пользовались до вас, а уж подержанный смартфон удобнее и даже выгоднее брать через сайты объявлений наподобие Avito. А, чтобы не наткнуться на подобное предложение при заказе с китайского маркетплейса, обязательно ознакомьтесь с характеристиками товара, где в графе «Состояние» должно быть указано значение «Новый».

Доставка смартфонов с AliExpress

Хотя AliExpress — это китайский маркетплейс, многие продавцы на этой площадке имеют склады, которые расположены на территории России. Покупая смартфоны с местной доставкой, как в случае с прошлогодним OnePlus 13, вы можете рассчитывать на быструю доставку в течение недели, а также полное отсутствие таможенной пошлины.

При этом смартфон с доставкой из России почти всегда дороже предложения с доставкой из Китая. Но при заказе устройства из Поднебесной не забывайте о таможенной пошлине в размере 15% от суммы превышения беспошлинного порога в 200 евро (~ 18 500 ₽). Ее придется приплюсовать к стоимости.