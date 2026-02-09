Почему флагманы Xiaomi следующего поколения могут быть медленнее конкурентов

Появился любопытный слух о будущем флагманском чипе Qualcomm: компания якобы готовит сразу две версии топового процессора. Это будут условные Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. И разница между ними, судя по утечке, будет не в гигагерцах, а в том, какие микросхемы памяти и типы накопителей смогут использовать производители смартфонов.

Если информация из утечек подтвердится, версия Pro получит поддержку более свежих стандартов: LPDDR6 для оперативной памяти и UFS 5.0 для накопителя. Но при этом чип останется совместимым и с предыдущими вариантами LPDDR5X и даже LPDDR5. А значит, любой бренд сможет поставить самый топовый Snapdragon и громко заявить об этом в рекламе, но на других компонентах незаметно сэкономить. Для всех это будет лучший процессор на рынке, но вот на практике впечатления от перехода на новое устройство будет не таким сильным, как раньше.

Какой процессор будет в Xiaomi 18 Pro

Пока все идет к тому, что многие компании, включая Xiaomi, будут ориентироваться на Snapdragon 8 Elite Gen 6 в новом поколении флагманов. Какие-то получат обычную верисю, какие — Pro. Но не факт, что даже два смартфона на одном и том же чипе будут работать одинаково быстро.

На скорость всегда влияют не только ядра и графика, но и обвязка:

оперативка

накопитель

охлаждение

оптимизация системы

Особенно это заметно в задачах, где идет постоянная работа с большим количеством данных: камера, монтаж, игры, локальные ИИ-функции. И тут как раз всплывает главный нюанс: как мА*ч в аккумуляторе не равны автономности, так и одинаковые процессоры не всегда выдают идентичную производительность.

Ощущение скорости работы на практике обычно упирается в то, как шустро память перебрасывает данные между приложениями, насколько быстро накопитель читает и пишет большие файлы (фото, видео, кеши игр) и как легко устройство держит десятки задач в фоне без перезапусков. И в этом как раз главнее не гигагерцы процессора, а характеристики памяти. Поэтому если один производитель поставит LPDDR6 и UFS 5.0, а другой ограничится LPDDR5X и накопителем попроще, то разница может быть заметной даже в простых задачах, не говоря уже о бенчмарках и тяжелых сценариях.

Чем LPDDR5X отличается от LPDDR6

Основное отличие стандартов: скорость передачи данных. Вот так это выглядит в сухом виде:

LPDDR6 выдает до 14,4 Гбит/с

LPDDR5X — всего 8,5-9,6 Гбит/с

То есть, «на бумаге» прирост должен быть почти двукратный. В реальности же новая память должна быть вплоть до 50% шустрее.

При этом она более энергоэффективная, поэтому аккуратнее тратит заряд батареи. Конечно, плюс три часа экранного времени она не даст, но зато будет меньше нагрев, а значит пропадет троттлинг в тяжелых задачах. А еще у нового стандарта больше оптимизаций под работу с локальным ИИ. Это должно влиять на скорость выполнения задач вроде обработки фото в реальном времени.

Какая оперативка будет в Xiaomi 18 Pro

По тем же слухам, LPDDR6 может оказаться примерно на 20% дороже LPDDR5X. А значит, производителям придется выбирать: ставить новый стандарт и поднимать цену (или резать маржу), либо оставить прошлое поколение памяти и удержать стоимость устройств в пределах привычной планки. Возможно, даже уменьшить объем памяти.

Xiaomi, по информации утечки, якобы тестирует Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro для своих будущих флагманов, но это еще не означает, что компания в итоге пойдет по максимуму и обязательно поставит LPDDR6 во все устройства. Причина банальна: цена компонентов.

При этом маловероятно, что техногигант сознательно сделает свои самые дорогие смартфоны слабее конкурентов. Более реалистичный сценарий: разные конфигурации, где базовые версии получат условную LPDDR5X, а старшие — LPDDR6 (и, возможно, более быстрый накопитель). В таком случае в линейке появятся версии подешевле со старой памятью, а максимальная комплектация будет для тех, кому важны цифры и все самое новое. Вот тут как раз и будут использовать LPDDR6 и UFS 5.0.

И да, это не значит, что базовые варианты станут тормозными. В повседневных задачах (мессенджеры, браузер, соцсети, камера) большинство пользователей разницу не почувствует. А вот те, кто сравнивает смартфоны по бенчмаркам и тяжелым сценариям, вполне могут заметить, что на одном и том же Snapdragon один аппарат ощущается бодрее другого. И все просто потому, что память и накопитель у него свежее.