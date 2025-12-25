Почему Galaxy S26 для России будет хуже держать батарейку, чем версия для США

Чем меньше времени остается до презентации новинок Samsung, тем больше слухов и новых фактов открывается о флагманах компании. Есть и тревожные, особенно для российского рынка. Все дело в том, что производитель готовит к выходу разные версии смартфонов, и некоторые из них могут иметь проблемы с автономностью. Разбираемся, какой Galaxy S26 покупать не стоит и почему.

По данным авторов утечек, Samsung собирается реализовать в своих смартфонах не только сразу два топовых процессора, но и разные комплектующие, влияющие на качество работы мобильной связи. Точнее, на то, как они быстро будут высаживать батарейку.

Что не так с Galaxy S26 на базе Exynos 2600

Новый Exynos 2600 выглядит очень перспективно. Это флагманский чип Samsung, который, по слухам, показывает отличную производительность и энергоэффективность. В синтетических и реальных тестах он вполне способен конкурировать с решениями Qualcomm.

Но есть один важный момент: у Exynos 2600 нет встроенного сотового модема. В отличие от Snapdragon 8 Gen 5, который по умолчанию идет с фирменным 5G-модемом внутри, здесь чип для связи будут устанавливать отдельно. Это значит, что в смартфонах на базе корейского процессора будет как минимум на одну микросхему больше.

Что это означает для конечного пользователя:

больше отдельных компонентов внутри смартфона;

выше потери энергии при передаче данных;

менее стабильная работа в мобильных сетях;

сниженная автономность при частом использовании LTE и 5G.

Смартфоны для Европы и других регионов, включая страны ЕЭС и Россию, будут как раз выпускаться с Exynos 2600 на борту. А вот на рынках США и Южной Кореи будут продаваться модели со Snapdragon 8 Gen 5. Теорию с повышенным жором батарейки подтверждает и история: именно связка отдельного модема с Exynos всегда вызывала вопросы к качеству оптимизации и автономности. И новые Galaxy S26 имеют все шансы повторить уже отработанный сценарий.

Конечно, точных цифр автономности сейчас никто не называет, но можно предположить, что такой подход к архитектуре смартфона снизит время работы от одного заряда примерно на 5–15%. Конечно, это если вы будете смотреть видео и сидеть в мессенджерах через мобильный интернет. А вот при подключении через Wi-Fi проблем с жором быть не должно.

Стоит ли покупать Galaxy S26 на базе Exynos 2600

Ирония в том, что Exynos 2600 сам по себе действительно крутой чип. Но отсутствие встроенного модема может свести часть его преимуществ на нет. В итоге пользователи в России получат флагман, который:

уступает американской версии по автономности;

быстрее разряжается в мобильных сетях;

проигрывает не из-за емкости батареи, а из-за архитектурных решений.

Если утечки подтвердятся, Galaxy S26 станет очередным примером того, как региональные отличия в одном и том же смартфоне могут изменить впечатление о линейке. В итоге придется решать: брать смартфон с крутым процессором и меньшей автономностью, или модель с Qualcomm и отличной энергоэффективностью.