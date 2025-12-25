Почему Galaxy S26 для России будет хуже держать батарейку, чем версия для США

  2. Темы
  3. Смартфоны
Юрий Кудлович

Чем меньше времени остается до презентации новинок Samsung, тем больше слухов и новых фактов открывается о флагманах компании. Есть и тревожные, особенно для российского рынка. Все дело в том, что производитель готовит к выходу разные версии смартфонов, и некоторые из них могут иметь проблемы с автономностью. Разбираемся, какой Galaxy S26 покупать не стоит и почему.

Почему Galaxy S26 для России будет хуже держать батарейку, чем версия для США. Планируете покупку Galaxy S26? Сначала изучите его характеристики. Фото.

Планируете покупку Galaxy S26? Сначала изучите его характеристики

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

По данным авторов утечек, Samsung собирается реализовать в своих смартфонах не только сразу два топовых процессора, но и разные комплектующие, влияющие на качество работы мобильной связи. Точнее, на то, как они быстро будут высаживать батарейку.

Что не так с Galaxy S26 на базе Exynos 2600

Новый Exynos 2600 выглядит очень перспективно. Это флагманский чип Samsung, который, по слухам, показывает отличную производительность и энергоэффективность. В синтетических и реальных тестах он вполне способен конкурировать с решениями Qualcomm.

Что не так с Galaxy S26 на базе Exynos 2600. Новый чип будет во всех трех моделях флагманской линейки. Изображение: Samsung. Фото.

Новый чип будет во всех трех моделях флагманской линейки. Изображение: Samsung

Но есть один важный момент: у Exynos 2600 нет встроенного сотового модема. В отличие от Snapdragon 8 Gen 5, который по умолчанию идет с фирменным 5G-модемом внутри, здесь чип для связи будут устанавливать отдельно. Это значит, что в смартфонах на базе корейского процессора будет как минимум на одну микросхему больше.

Что это означает для конечного пользователя:

  • больше отдельных компонентов внутри смартфона;
  • выше потери энергии при передаче данных;
  • менее стабильная работа в мобильных сетях;
  • сниженная автономность при частом использовании LTE и 5G.

Смартфоны для Европы и других регионов, включая страны ЕЭС и Россию, будут как раз выпускаться с Exynos 2600 на борту. А вот на рынках США и Южной Кореи будут продаваться модели со Snapdragon 8 Gen 5. Теорию с повышенным жором батарейки подтверждает и история: именно связка отдельного модема с Exynos всегда вызывала вопросы к качеству оптимизации и автономности. И новые Galaxy S26 имеют все шансы повторить уже отработанный сценарий.

Что не так с Galaxy S26 на базе Exynos 2600. Одно из главных отличий двух новых процессоров: сотовый модем. Изображение: thelec.kr. Фото.

Одно из главных отличий двух новых процессоров: сотовый модем. Изображение: thelec.kr

Конечно, точных цифр автономности сейчас никто не называет, но можно предположить, что такой подход к архитектуре смартфона снизит время работы от одного заряда примерно на 5–15%. Конечно, это если вы будете смотреть видео и сидеть в мессенджерах через мобильный интернет. А вот при подключении через Wi-Fi проблем с жором быть не должно.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Стоит ли покупать Galaxy S26 на базе Exynos 2600

Ирония в том, что Exynos 2600 сам по себе действительно крутой чип. Но отсутствие встроенного модема может свести часть его преимуществ на нет. В итоге пользователи в России получат флагман, который:

  • уступает американской версии по автономности;
  • быстрее разряжается в мобильных сетях;
  • проигрывает не из-за емкости батареи, а из-за архитектурных решений.

Если утечки подтвердятся, Galaxy S26 станет очередным примером того, как региональные отличия в одном и том же смартфоне могут изменить впечатление о линейке. В итоге придется решать: брать смартфон с крутым процессором и меньшей автономностью, или модель с Qualcomm и отличной энергоэффективностью.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Теги
Новости по теме
Samsung оснастит Galaxy S26 старой камерой из-за iPhone 17. Как так?
Яндекс Телемост теперь альтернатива MAX и Telegram в России. Тут есть чаты и видеозвонки
Для чего в России делают единый интернет-ID, и как его будут использовать
Лонгриды для вас
Samsung выпустила свой самый мощный процессор Exynos 2600 для смартфонов. Он круче Snapdragon и MTK

Гонка производительность смартфонов не останавливается ни на минуту, и сегодня на арену вышел очередной участник — процессор Exynos 2600. Это новый чипсет Samsung, который будут использовать смартфоны компании, и он, несмотря на весь скепсис, кое в чем стал лучше Snapdragon и MediaTek. Для подтверждения столь смелых заявлений, достаточно взглянуть на характеристики Exynos 2600, и тогда сразу станет ясно, в чем дело.

Читать далее
Смартфоны следующего поколения могут работать быстрее ноутбуков и настольных ПК

Новые технологии уже позволяют разгонять встроенную память телефонов до уровня твердотельных накопителей игровых и профессиональных компьютеров. Это нужно для шустрой работы приложений и нейросетей. Вот только воспользоваться этой скоростью пока никто не может. И вот почему.

Читать далее
Кто говорил, что Android надежней? iPhone 17 Pro Max пережил тайфун и три дня в грязи

Когда тайфун Калмеджи обрушился на Филиппины, он оставил катастрофические разрушения. Многие люди погибли, дома были уничтожены, а целым общинам предстоит начинать свой быт с нуля. Среди этой трагедии один из очевидцев происходящего поделился невероятной историей собственного выживания, а также выживания своего iPhone, что отчасти доказыват заявления Apple о том, что это очень надежное устройство.

Читать далее
Новости партнеров
Сезон альткоинов откладывается из-за роста доминирования Биткоина. Что будет с криптовалютами дальше?
Сезон альткоинов откладывается из-за роста доминирования Биткоина. Что будет с криптовалютами дальше?
Что лучше и чище: принять ванну или душ?
Что лучше и чище: принять ванну или душ?
«Дни выгоды» на AliExpress скоро закончатся. Что успеть купить на Новый год, пока идет распродажа
«Дни выгоды» на AliExpress скоро закончатся. Что успеть купить на Новый год, пока идет распродажа