Google — компания захватившая Интернет с помощью программного обеспечения. Она предлагает сервисы, которыми пользуется, вероятно, каждый человек. Это Поиск Google, Android, Google Play и так далее. С выходом Nexus в 2010 году компания решила попробовать себя на рынке смартфонов. У неё это неплохо получалось, она предлагала среднебюджетные телефоны с флагманским железом. Однако с выходом Nexus 6 всё изменилось.

С тех пор телефоны компании стали оцениваться значительно дороже. Nexus 6 на старте продаж стоил 649 долларов. Он был сильно дороже Nexus 5, многие были разочарованы этим и отвернулись от линейки в пользу дешевых китайских аппаратов. Это была ошибка компании, которую она до сих пор не в силах осознать. С того момента она предлагала смартфоны по флагманской цене, которые имели хорошую камеру и быстрые обновления, но по всем остальным параметрам уступали конкурентам. Samsung Galaxy Note 9, который стоил почти столько же, сколько и Pixel 2 XL, предлагал огромное множество функций, он был мощнее, имел больше памяти, его камера несильно уступала камере Pixel 2. Тогда почему потребители должны были выбрать флагман Google? Ради чего? На рынке флагманов высокая конкуренция, и нет смысла предлагать потребителям устройства, которые технически будут уступать конкурирующим гаджетам. Этим занимается Google.

Google Pixel слишком дорогие

В 2019 году компания выпустила Pixel 3a. Это дешёвый телефон с камерой уровня флагманов и стоимостью в 400 долларов. Из-за его выхода компании удалось во втором квартале 2019 года в два раза увеличить продажи. Это говорит лишь об одном — компании стоит серьезно задуматься. Интересно и то, что Google не раскрывает цифры, что говорит о не очень большом количестве запятых.

Смартфоны Pixel не способны конкурировать с флагманскими аппаратами Samsung и Apple. Компании необходимо предлагать среднебюджетные аппараты ценой в 300-400 долларов и камерой флагманского уровня. Недостатком Pixel 3a можно назвать еще и не очень премиальные материалы корпуса. Было бы неплохо, если бы за 400 долларов мы получили, помимо хорошей камеры, еще и премиальные материалы. Это возможно, учитывая, что Pixel 3a не предлагает флагманского железа. По крайней мере, мне кажется, что себестоимость Pixel 3a значительно ниже 400 долларов.

Чтобы понять, что может предложить нам Google за 400 долларов, давайте взглянем на Xiaomi Mi 10. Не секрет, что Xiaomi на смартфонах зарабатывает очень мало денег. Младшая версия Mi 10 будет стоить 430 долларов. За эту цену потребители получат флагманское железо и 108 Мп камеру. Это при том, что данная камера показала себя отлично в нашем недавнем сравнении Pixel 4 и Xiaomi Mi Note 10. Поэтому несомненно Google жадничает и не желает завоёвывать рынок, когда речь заходит о телефонах.

Идеальный Pixel

Мой идеальный Pixel в 2020 году — это Pixel 4a. И ничего придумывать не нужно. Не нужен мощный процессор и много памяти, достаточно предложить отличный пользовательский опыт. Если в Pixel 4a будет OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, отличная камера, сравнимая с Pixel 4, металлический матовый корпус и среднебюджетный процессор линейки Snapdragon 7XX, другого потребителю и не нужно. Pixel — это телефон, который должен удивлять камерой, экраном, обновлениями, премиальными материалами и низкой ценой. Для всего остального есть смартфоны Samsung.

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И именно этого мы все ждём от Google. Компании нужно лучше анализировать конкурентов. Сейчас на рынке попросту нет производителя, который бы мог предлагать отличную камеру по низкой цене. Этого не может дать ни OnePlus, ни Xiaomi. И у Pixel есть все шансы занять пустую нишу.

А что думают наши читатели? Вы тоже считаете, что Google нет смысла выпускать дорогие смартфоны? Делитесь мнением в комментариях и не забывайте про наш Телеграм.