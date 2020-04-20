Почему игровые смартфоны — это полнейший фарс

Наверное, все пользователи Android знают о существовании игровых смартфонов. До недавнего времени отсутствующие как класс, в какой-то момент они вдруг посыпались на нас отовсюду, будто из рога изобилия. Причём выпускать их начали те, кому терять уже, в общем-то, нечего: Asus, ZTE, Acer, Nubia. Словом, все те, для кого это было последним шансом удержаться на рынке. На их фоне выделялась только Xiaomi со своей линейкой Black Shark, которая, впрочем, тоже не «полетела». А иначе и быть не могло, потому что потребитель не дурак и сам понимает, что всё это фарс.

Почему я боюсь покупать смартфоны Xiaomi. Бойтесь и вы

Для начала давайте разберёмся, что из себя представляют игровые смартфоны. Как правило, это аппараты с самым передовым железом, продвинутой системой охлаждения – иногда даже активной, — и, конечно, вызывающим дизайном. Последний аспект является даже более важным, чем всё остальное. Ведь распознать топовый процессор можно, только если взять смартфон в руки и попытаться запустить на нём тяжёлую игру. А вот разукрашенный корпус с красочными накладками и вставками видно из далека. Вот только получается, что этот корпус является единственной визиткой игровых смартфонов. Смотрите сами.

Чем отличаются игровые смартфон

Несмотря на то что игровые аппараты действительно оснащаются самым передовым железом, не нужно забывать, что оно не является их эксклюзивом. То есть все остальные производители могут оснастить свои смартфоны таким же процессором и тем же объёмом ОЗУ, что они, собственно, и делают. Поэтому с точки зрения производительности игровые смартфоны не только не выигрывают, а зачастую ещё и проигрывают, поскольку доступ к самой передовой начинке вроде самой быстрой памяти есть только у вендоров первого эшелона вроде Apple и Samsung, которые такой чепухой, как выпуск геймерских аппаратов, не занимаются.

Лучшие Android-смартфоны за свои деньги на 2020 год

Да, иногда игровые смартфоны имеют активную систему охлаждения. В частности, этим промышляет Nubia, оснащая свои аппараты кулерами, которые действительно начинают раскручиваться при повышении температуры процессора. Вот только, на мой взгляд, это совершенно бессмысленный компонент, направленный исключительно напоказ, поскольку практического смысла от такой системы охлаждения нет. Об этом свидетельствуют топовые смартфоны под управлением Android вроде Galaxy S20 Ultra и OnePlus 8 Pro. Они прекрасно справляются с нагревом даже в тяжёлых играх и так, хотя имеют даже более производительную начинку.

Стоит ли покупать игровые смартфоны

Значит, единственная характерная черта игровых смартфонов – это яркая внешность, которая призвана привлекать взгляды окружающих. Ведь никаких других преимуществ у таких аппаратов просто нет: ни рекордного объёма ОЗУ, ни особенной оптимизации, ни даже аккумуляторов большой ёмкости. А ведь они-то пригодились им больше всего остального, поскольку тяжёлые игры всегда приводят к повышенному расходу энергии, но производители редко об этом задумываются и просто клеймят игровыми самые обычные устройства, разукрашенные на манер попугаев.

Смартфоны с какими процессорами лучше не покупать. Они врут о своей производительности

Стоит ли покупать такие смартфоны? Ну, я не могу вам запретить, да и отговаривать тоже не буду. В конце концов, с практической точки зрения они ничем не отличаются от обычных аппаратов: та же начинка, та же программная платформа. А вот внешность у них и правда куда более привлекательна. Не скажу, что мне она нравится – всё-таки я приверженец более классических решений в дизайне, — но это не значит, что вам не следует брать что-то подобное, ведь предпочтения, как и вкусы, у всех разные.