Почему iPhone SE это ночной кошмар Google Pixel 4a

iPhone SE только вышел, но уже наделал немало шума среди любителей технологий в целом и смартфонов в частности. С другой стороны, Google Pixel 4a еще даже не вышел, но он тоже уже во всю шипит в информационном поле, как готовая к связи рация. Смысл этих смартфонов в том, что именно они представляют крупнейших игроков рынка. А самое интересное, что это не флагманы, а их младшие братья, которые стоят существенно дешевле и могут стать или отличным выбором для тех, кто не хочет сильно тратиться на смартфон, или точкой входа в инфраструктуру компаний. Чем бы они не были, они все равно предлагают отличное соотношение цены и качества. Особенно, на фоне того, в какой космос улетели флагманы. Но почему же iPhone SE является самым страшным кошмаром для готовящегося к выходу Google Pixel 4a?

Сравнение iPhone SE 2 и Google Pixel 4a

Apple удивила многих совершенно новым iPhone SE в прошлом месяце, и, хотя, это было не совсем неожиданно, можно сказать, что для всего семейства iPhone это стало конкурентным преимуществом. При цене 400 долларов или 39 990 рублей в России iPhone SE может не оказаться конкурентом для некоторых других смартфонов на Android, но он точно будет головной болью для Google Pixel 4a. Чтобы не проиграть это сражение, Google надо оснастить новинку чем-то действительно интересным.

Давайте попробуем сравнить их. iPhone SE имеет 4,7-дюймовый дисплей, одну 12-мегапиксельную основную камера, 64 ГБ памяти, мощный процессор A13 Bionic, гигабитный LTE с двумя SIM-картами (через eSIM), Touch ID, водонепроницаемость IP67, быструю зарядку 18 Вт, беспроводную зарядку у него отсутствует разъем для наушников.

А вы видели, как снимает камера недорогого Google Pixel 4a?

Сказать точно, каким будет Goolge Pixel 4a, пока нельзя, но обычно утечки к этому времени уже достаточно точно формируют представление о том, каким будет аппарат. В итоге мы имеем 5,8-дюймовый экран, одну 12-мегапиксельную основную камеру, аккумулятор 3080 мАч, 64 ГБ памяти, Snapdragon 730, гигабитный LTE (о второй симке пока информации нет), сканер отпечатков на задней панели, разъем для наушников и проводную зарядку на 15 или 18 Вт (но это не точно). Беспроводной зарядки почти наверняка не будет.

В это сложно поверить, но ”на бумаге” Apple выиграла и выиграла с очень серьезным преимуществом. Даже те спеки, которые еще могут измениться в Google Pixel 4a, едва ли что-то изменят, и по этому показателю iPhone SE точно останется впереди. Вот только экран в нем маловат, но к остальному вопросов нет никаких.

В прошлом году Google Pixel 3a был хорош и мне он очень нравился, но говорить о том, что он был выдающимся, нельзя. Это был просто недорогой смартфон, а выделяла на фоне конкурентов его только отличная камера, которая была не хуже, чем у «взрослого» Google Pixel 3.

Чем хорош iPhone SE 2

iPhone SE второго поколения работает на новом процессоре Apple A13, который установлен даже в iPhone 11 Pro и который по многим тестам является более производительным, чем Snapdragon 865. Кроме этого, iPhone даже на фоне Google Pixel очень долго получает обновления. При этом обновления не портят устройство, а делают его лучше. Например, у меня есть iPad Air 2, который выпустили больше пяти лет назад и он работает на прошлогодней версии iOS настолько хорошо, что его даже не особо хочется продавать, хотя у меня и есть более новый iPad Pro 11.

Стоит ли покупать OnePlus 8 или лучше подождать Google Pixel 5?

Еще одним важным преимуществом именно iPhone станет то, что он очень хорошо будет поддаваться ремонту. Это заслуга того, что он очень массовый, и того, что именно в SE второго поколения установлено много деталей от iPhone 8, который уже давно научились ремонтировать даже в кустарных сервисах.

Возможно, именно то, что в основе новинки лежит аппарат 2,5-летней давности и оттолкнет многих от покупки, но кто это знает из простых покупателей? Скорее всего, в своей рекламной компании Google и будет делать упор именно на это. Тем более, компания уже шла по пути прямого сравнения в рекламе своего смартфон с iPhone. Ну, и конечно, достанется экрану. Вот, как выглядит экран iPhone SE второго поколения даже в сравнении с другими iPhone.

Что хорошего в Google Pixel 4a

Давайте резюмируем преимущества Google Pixel 4a из тех, что мы знаем с большой долей вероятности, в сравнении с тем, что есть в iPhone SE.

Google Pixel 4a работает под управлением Android, имеет больший экран, у него есть разъем для наушников (хоть это и сомнительное преимущество) и камера может быть лучше для фото (но почти наверняка хуже для видео). Одного Android достаточно для тех, кто не хочет переходить на платформу Apple, но надо понимать, что если Google надеется отбить клиентов у Apple, 4a просто не сможет их удивить и убедить в необходимости перехода.

Google сделает камеру дешёвых Android такой же крутой, как у Google Pixel

Преимущества Android часто неуловимы, это то, что вы учитесь ценить в течение месяцев и даже лет, а не те вещи, которые вы можете отметить и внезапно назвать смартфон крутым. Да, Google Assistant существенно лучше, чем Siri. Да, у Android больше настроек уведомлений. Да, Android позволяет гораздо более глубокую настройку и персонализацию, чем iOS. И да, вы можете выбрать свои собственные приложения по умолчанию (хотя iOS уже начала давать такую возможность, но не во всем). Конечно, что-то из этого приводит к снижению уровня безопасности, но опять же, не многие об этом знают, но и не многие пользуются такими возможностями.

Глобально, iPhone SE второго поколения и Google Pixel 4a — это очень схожие инструменты для выполнения схожих задач. Возможно, многие захотят попробовать гаджет от Google и покинуть крутую экосистему Apple, вот только получится ли у них. Одновременно с этим, получится ли у желающих попробовать блага iOS остаться с ними надолго? Я не уверен, но если вам есть, что добавить, пишите в наш Telegram-чат, разберемся.

Ответов на эти вопросы пока нет, но нельзя отрицать, что именно эти два смартфона являются наиболее близкими друг к другу точками iOS и Android. Именно в этой точке, как в самом узком месте пропасти, возможен переход из одного лагеря в другой.