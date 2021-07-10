Почему мне не жалко Meizu?

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Иван Герасимов 0

Вспомните, давно ли вы слышали про смартфоны или аксессуары от Meizu? От компании слышно только то, что оттуда уходят сотрудники, менеджмент. В 2019 году компания ушла из России, хотя еще за пару лет до этого стала титульным спонсором футбольного клуба «Краснодар» — логотип Meizu красовался на игровых футболках и мне, как футбольному болельщику, казалось, что это всерьез и надолго, ведь абы кто не будет размещать логотип на спортивной форме. Оказалось, что все совсем наоборот: дела уже были не очень. Сегодня я поделюсь с вами мыслями, почему, несмотря на местами интересные решения, мне совершенно не жаль Meizu.

Есть компании, по которым ты скучаешь, но Meizu таковой не является

Вы скажете: «А кто из китайцев не копирует iPhone?». Просто Meizu делал это слишком фанатично и убого: смартфоны были похожи внешне, но начинка даже близко не была похожа на смартфоны Apple. Meizu экономила на производстве не только перед своим крахом — она делала это всегда, даже когда дела были более-менее в порядке. Я знал людей, которые пользовались Meizu и недоумевал: как можно себя не уважать, пользуясь таким отсталым смартфоном? Почему ты не купишь себе iPhone? Где твое самоуважение?

Почти у всех Meizu устаревший дизайн, за который в 2021 году стыдно

Какой телефон Meizu самый лучший

Я стараюсь развивать кругозор, часто поглядывая обзоры смартфонов на YouTube — стараюсь не пропускать ничего. Но за все годы я не запомнил ни одного смартфона от Meizu, кроме Pro 7. Задний мини-дисплей выглядел нестандартно — на него можно было выводить необходимую информацию, например погоду, с помощью него можно было делать селфи. Это был огромный шаг для Meizu, но не для индустрии. Кстати, о последних трендах индустрии смартфонов мы регулярно пишем в нашем канале Google News.

Meizu Pro 7 — исключение из правил. Мини-дисплей очень крут, но никто этого не оценил

Удобный дисплей на задней панели Meizu Pro 7 — это отличное решение, казалось, слишком инновационное для компании, но индустрия его не поддержала, и смартфон канул в лету. И это не единичный случай, когда компания игнорировала тренды, пытаясь завоевать исключительно уважение и любовь тех, кто искал необычные решения в смартфонах. У компаний здорового человека эксперименты с дизайном — это разовая акция. К сожалению, Meizu оказалась компанией курильщика, сделав ставку на слишком смелые дизайнерские решения.

Сравнение Meizu и Xiaomi

Причем по всем фронтам. В то время, когда Xiaomi штамповала несколько смартфонов в год, создавала линейки устройств на любой кошелек, свою экосистему, Meizu выпускала по 1-2 смартфона в год. Логично, что в нашу эпоху — это залог провала, а не успеха. Выпускать 1-2 смартфона в год может позволить себе только Apple. Менеджмент Meizu оказался в пролёте не по той причине, что скопировал Apple — в компании не учли, что у Apple огромная аудитория фанатов.

У Meizu была самая слабая рекламная кампания из всех, что приходят на ум

Если у других компаний была своя философия по поводу своих устройств, то у Meizu ее не было. Не считая того, чтобы не следовать трендам и плыть против течения. Также у Meizu не было и коннекта со своими фанатами. О Meizu не слышали и простые обыватели — если ты не смотришь обзоры на YouTube, то даже не узнаешь, что была такая компания. Из года в год компания выпускала новые поколения своих устройств и не исправляла ошибки предыдущих поколений, несмотря на жалобы пользователей.

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Почему смартфон Meizu тормозит

Смартфоны Meizu не было желания держать в руках. Это устаревший дизайн с шероховатым корпусом, все выглядело максимально дешево и убого — очень похоже на Samsung Galaxy S3. А начинка? Снова MediaTek.

Ну хорошо, может быть, оптимизировать, чтобы не позориться? Конечно нет, это же Meizu. Он должен лагать, тормозить, греться. Основная философия Meizu — выпускать сырые смартфоны с ужасной оболочкой Flyme и продавать их втридорога.

Смартфоны Meizu — серая масса

Напомню, что Qualcomm Snapdragon использовали впервые в M6 Note, но было уже поздно.

Я рад, что Meizu разваливается — это компания-пустышка. До сих пор непонятно, для кого она выпускала свои бесполезные, лагающие, безликие смартфоны. Это та компания, о которой совершенно нечего сказать хорошего. Компания была антагонистом для других производителей и пыталась устанавливать собственные правила и тренды. Но когда ты — никто, у тебя нет последователей, нет идеологии и обратной связи с пользователями, то ты лишний на этом празднике жизни.

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