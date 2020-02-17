Почему много оперативной памяти — это хорошо

Не так давно Samsung представила Galaxy S20, минимальная модификация которого оснащена 8 ГБ ОЗУ, а максимальная предлагает 16 гигабайт. Новый Xiaomi Mi 10 также предлагает 8 гигабайт оперативной памяти. Но зачем же смартфонам так много памяти? На этот вопрос я и попытаюсь ответить в данном материале. Ранее мой коллега Иван Кузнецов написал материал, в котором посчитал такое количество ОЗУ ненужным, я же придерживаюсь иных взглядов.

Я пишу статью с ноутбука с 4 гигабайтами оперативной памяти и не испытываю каких-либо проблем. Как же получается, что мой бюджетный Xiaomi Mi 9 Lite оснащен 6 гигабайтами, а новые флагманы и вовсе предлагают до 16 ГБ ОЗУ?

Если брать в пример PC, мы, как правило, одновременно используем 1-2 приложения. Во время игры в Counter-Strike нам вряд ли захочется свернуть игру, чтобы открыть для каких-то целей другое приложение. То же касается работы с браузером. Как правило, пользователь при работе с компьютером одновременно использует не более двух приложений. У нас может работать Telegram в фоновом режиме, пока мы используем Chrome, и для таких целей сегодня вполне хватает и 8 гигабайт оперативной памяти. Заметьте, речь не идет о продвинутом использовании компьютера.

Теперь давайте посмотрим на то, как люди используют смартфоны. Как правило, многие вообще не закрывают приложения через меню мультизадачности. К тому же при использовании, например, браузера, нам может прийти сообщение из VK, открыв VK, приходит сообщение в Telegram, мы открываем «телегу», а затем видим в уведомлениях новый ответ на комментарий в YouTube — мы, конечно же, открываем YouTube. И это вполне стандартный кейс использования смартфона — для каждого сервиса нам необходимо отдельное приложение, которое расходует ресурсы. Так, Twitter, например, расходует 400 мегабайт ОЗУ. И это лишь одно приложение.

В случае с PC все взаимодействие с сервисами, как правило, происходит через браузер. Для YouTube мы используем браузер, для VK тоже его. Он стал главной точкой входа при работе с сервисами. Именно поэтому смартфонам необходимо больше оперативной памяти.

Кроме того, с ростом популярности складных устройств, необходимость в большем количестве ОЗУ увеличится, так как тот же Galaxy Fold способен одновременно показывать на экране 3 приложения в режиме разделения рабочего стола.

Android менее оптимизирован

Еще одна причина, из-за которой много оперативной памяти просто необходимы Android-смартфонам — это плохая оптимизация. Android как операционная система не идеал быстроты и плавности. Для его работы необходимо мощное железо, чего нельзя сказать об iOS. Например, iPhone 11 Pro Max оснащен 4 гигабайтами оперативной памяти, и ему этого хватает. Мой Mi 9 Lite с 6 ГБ ОЗУ без запущенных приложений расходует 3 гигабайта. Куда они уходят? Непонятно. Даже Windows 10 с кучей фоновых процессов и автообновлением расходует всего 2-2.5 ГБ.

Все может измениться в будущем

Во-первых, Google работает над новой операционной системой на микроядре, которая должна стать более оптимизированной и менее требовательной к железу в сравнении с Android. Во-вторых, с ростом популярности PWA-приложений на основе веб-технологий оперативная память телефона может забиваться не настолько сильно, так как такие решения менее требовательны к железу и представляют собой обертку над браузером. Простыми словами, если вы запустите два PWA-приложения, это будет равносильно запуску браузера Chrome с 2 вкладками. Поэтому запуск одного PWA-приложения будет неэффективным, однако, если запустить 3-5 таких приложений, разница в сравнении с обычными Android-приложениями окажется очень сильной.

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Сколько оперативной памяти нужно смартфону?

16 гигабайт, думаю, на ближайшие пару лет вполне хватит. Но повторюсь, в будущем потребность в ОЗУ на фоне популярности PWA-решений и операционных систем нового поколения будет не такой очевидной. Хайп и гонка в этом вопросе останутся в прошлом.

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