Почему нам не нужны камеры, скрытые под экранами смартфонов

Мы уже привыкли к тому, что все современные смартфоны имеют экран во всю фронтальную панель. Несмотря на то что это лишило нас привлекательного дизайна спереди, в целом мы все от этого только выиграли: полезная площадь дисплеев стала больше, а габариты смартфонов замерли где-то в конце десятых годов. Единственное, что если не портит внешний вид современных устройств, то по крайней мере не позволяет ему раскрыться в полной мере, — это фронтальная камера, ради которой производителям неизменно приходится вырезать в экране отверстие. Но, как по мне, уж лучше так, чем то, что пытаются предложить некоторые новаторы.

Google рассказала, почему запретила бьюти-фильтры в камерах на Android

Первым производителем, который решил проблему размещения фронталок самым элегантным образом, стал ZTE. Его флагман ZTE Axon 20 5G стал первым смартфоном с камерой под экраном. То есть китайцы просто взяли и разместили фото-модуль за матрицей. Это дало им полноценный полноэкранный аппарат, дисплей которого не испорчен разного рода выемками, вырезами и наплывами. С виду получилось очень круто, хоть под определённым углом и на свету объектив всё равно можно разглядеть. Но одной только эстетикой дело и ограничилось.

Камера под дисплеем смартфона

Как оказалось, на практике камеры, перекрытые дисплеем, не отличаются высоким качеством снимков, которые они способны делать. Вы только сравните эту пару фотографий. Первая сделана на фронталку Google Pixel 5, а вторая – на фронталку Axon 20 5G.

Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что фотки, сделанные на камеру под экраном, оставляют желать лучшего. Чёткость и детализация, контраст, размытие, цветопередача, тени – на этой фотографии плохо буквально всё. Но, если вы думаете, что это проблема сенсора, который установили в Axon 20 5G, то спешу вас разочаровать. Всё дело в том, что камере просто сложно работать в заданных условиях.

Учись, Apple, или Почему у всех Google Pixel с 2018 года одна и та же камера

Попробуйте сделать фотографию через иллюминатор самолёта или просто из окна своего дома, не открывая его. Каким бы чистым ни было стекло, снимок всё равно получится немного хуже, чем если перед камерой не будет никаких препятствий. А ведь здесь идёт речь о непрозрачной дисплейной матрице, сквозь которую камере явно сложнее пробиться, чем через обычное стекло. На выходе мы получаем вот такой результат, явно не приемлемый не то что для флагмана, но и для бюджетного смартфона за 10 тысяч рублей.

Что делать с выемкой в экране

Безусловно, с камерой, которую не видно, смартфон выглядит красивее, да и в целом пользоваться таким гораздо удобнее. Благодаря тому, что фронтальная панель не испещрена выемками и другими дизайнерскими изъянами, изображение, которое видит пользователь, предстаёт перед ним ровно в том виде, в каком его задумал автор, не говоря уже о том, что глаз банально не цепляется за инородный элемент. Другое дело, что я сам готов пожертвовать дизайном ради адекватной камеры, потому что часто пользуюсь видеосвязью, да и просто фотографируюсь.

Почему не работает Гугл камера и что с этим делать

Мой смартфон – Honor View 20 – тоже имеет выемку. Не сказать, что она слишком мне нравится, скорее даже не нравится, но поскольку избавиться от неё мне явно не удастся, я решил снабдить её собственной функциональностью. Недавно у нас была статья о том, как превратить выемку в индикатор заряженности аккумулятора. Возможно, кто-то скажет, что это надуманный сценарий – что ж, возможно, — но по крайней мере я хоть как-то оправдал наличие выемки и не дал ей простаивать без дела.