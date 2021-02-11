Почему нам не нужны компактные смартфоны на Android

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Иван Кузнецов 3

Производители Android-смартфонов намного раньше Apple начали наращивать диагонали их экранов. Ещё когда iPhone выходили с 4-дюймовыми дисплеями, у Samsung уже был 5,5-дюймовый Galaxy Note. Но тогда это никого особенно не смущало. Только много позднее, когда на рынке не осталось аппаратов с экранами меньше 6 дюймов, пользователи Android стали с завистью поглядывать в сторону Apple, у которой было аж два компактных iPhone: SE 2020 и 12 mini. Другое дело, что сам факт их присутствия в ассортименте компании не значит ровным счётом ничего.

Самый маленький смартфон

Маленькие смартфоны не нужны, потому что им банально нет применения

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Компактные смартфоны – это бесполезная вещь, которой нет места в 2021 году. Это подтверждается рядом факторов, против которых, что называется, не попрёшь. Однако многие пользователи по-прежнему считают, что были бы очень рады, если бы у них появилась возможность купить себе небольшой смартфончик с флагманскими характеристиками, но в корпусе iPhone 5. Но нет. Не были бы. И вот почему.

Почему смартфоны такие большие

iPhone 12 mini

Компактные смартфоны могут пригодиться только в качестве второго смартфона, но это явно должен быть не флагман

Во-первых, нужно понять, что производители смартфонов даже больше вашего заинтересованы в том, чтобы предложить вам тот продукт, который вам хочется. Полагать, что они не выпускают компактные аппараты, потому что не знают о том, что нужно пользователям, — глубокое заблуждение. Они постоянно мониторят рынок, изучая продажи, устраивают опросы и даже читают комментарии на AndroidInsider.ru. Но дело в том, что маленькие смартфоны не нужны подавляющему большинству пользователей. А те, кто думает, что нужны, скорее всего, глубоко заблуждаются. Производители всё это понимают, а потому не хотят тратить время и деньги на разработку заведомо непопулярных продуктов.

Почему у iPhone 12 mini нет аналогов на Android

Отличное доказательство тому, что компактные смартфоны никому не нужны, — iPhone 12 mini. Apple вложилась в его проектирование, но оказалось, что он никому не нужен. Нет, вы не поняли: вообще не нужен. Его продажи оказались настолько незначительными, что Apple сначала решила сократить его производство, а потом – даже прекратить его совсем. Но что делать с уже выпущенными экземплярами, которые пылятся на складах? Ведь привлечь к ним потребителя просто так не получится, хоть это и флагманские модели. Поэтому было решено опустить цену, и в ближайшее время мы это увидим.

Почему смартфоны с большим экраном лучше

iPhone 12

Смартфон должен быть большим, но не слишком

Так почему же в 2021 году компактные смартфоны не пользуются даже маломальским спросом? Всё дело в том, что современный контент, который мы потребляем посредством смартфонов, заточен под большие экраны. Возьмите что угодно: игры, видео на ютубе, ролики в тиктоке, сторис в инстаграм, сериалы на нетфликсе – всё это требует большого экрана. На нём удобнее играть в «три в ряд», удобно листать фоточки и видео, удобно даже банально сёрфить в интернете. Просто со временем стало понятно, что единственное преимущество компактного смартфона – это удобство транспортировки и удерживания в руке. Но ломать глаза ради того, чтобы носить аппарат в нагрудном кармане рубашки согласятся очень и очень немногие.

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Причём позиция «чем больше, тем лучше» здесь не работает. Если минимально комфортный размер экрана начинается примерно от 6-6,2 дюймов, то максимальный заканчивается на 6,5-6,6. Всё что больше – уже настолько неудобно лежит в руке, что вероятность выронить устройство возрастает по экспоненте. Мне доводилось держать в руках iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым экраном, и могу сказать, что это отвратительно некомфортное решение, даже невзирая на скошенные грани. iPhone 11 Pro Max, экран которого был на 0,2 дюйма меньше, оказался куда удобнее. Хорошо, что производители смартфонов на Android давно это поняли. А вот Apple — только предстоит понять.

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3 комментария Оставить свой
  1. Андрей

    iPhone 12 mini никому не нужен, потому что он не выдержал конкуренцию с другим смартфоном — iPhone SE 2020, Диагональ которого всего 4.7 дюйма против 5,4 дюйма у iPhone 12 mini.

    • KoNeko

      При чём тут диагональ? Размеры мини меньше, чему у SE 2020, хотя экран при этом больше!

  2. KoNeko

    >Почему нам не нужны компактные смартфоны на Android

    Вам не нужны, а нам — нужны. Нужен именно компактный смартфон на Android, но таких нет. Поэтому в качестве компактного приходится использовать iPhone, а второй большой — Android. Было бы лучше если наоборот.

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