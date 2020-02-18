Я не так часто пишу подобные материалы, но сегодня пришло время поделиться с вами мнением, которое я вынашивал достаточно долгий период и не готов был раскрыть по причине того, что сам не был уверен в том, что я ощущаю и думаю по этому вопросу. Тема важная и касается она наших ощущений от рынка смартфонов. Давайте вспомним далекий 2012 год, когда появился Galaxy S3. Это было самое запоминающееся время — пик развития мобильных гаджетов.

Я помню, как даже те, кто особо не интересовался этим рынком, покупал себе S3 и радовался возможностью управлять интерфейсом движением глаз. Функция тогда, конечно, работала из рук вон (плохо), но всё-таки мы были счастливы увидеть в телефоне такое. Я помню, как буквально каждый восторгался новым Galaxy и считал его эталоном развития всего рынка электроники. Эти овальные формы в купе с AMOLED-экраном делали телефон просто космическим.

Я также помню iPhone 4, за который готов был на что угодно. Это был фантастический телефон по тем временам. Однако всё в прошлом, и меня уже ничем не удивить. Возможно, всему виной возраст и тот факт, что я попросту привык к смартфонам и знаю, над чем будут работать производители уже в 2020 и 2021 году, но меня не покидает мысль, что рынок смартфонов сегодня потерял какую-то магию.

Я помню четко 2013 год, когда Samsung на CES показала видео с концептом складного телефона. Удивительно, но на этом концепте устройство выглядит более футуристично, чем Galaxy Fold. Вот так выглядит Fold:

А так концепт:

На мой взгляд, пока мы не доросли до уровня концепта, потому что Fold на его фоне кажется каким-то неуклюжим и слишком массивным. Это лишь первые шаги и «Вау»-эффекта, к сожалению, с выходом складных телефонов, я не испытал. Да, экран сгибается, ну и что? Даже если Samsung завтра выпустит телефон со сворачиваемым экраном, он вряд ли произведет на меня сильное впечатление. И именно поэтому я назвал данный материал именно так.

Технологии развиваются быстро, но мы также быстро привыкаем к хорошему и уже не замечаем революционных решений. Если бы нам показали Fold в 2013 году, мы бы наверняка сошли с ума от такого удивительного телефона, но этого сегодня не происходит. И даже если Samsung покажет полную копию концепта 2013 года, мы не будем его покупать, потому что дорого и привычно. Большинство из нас еще даже не использовали складные телефоны, но они уже кажутся привычными и неинтересными.

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Даже если в 2022 году нам покажут сворачиваемые часы, мы не удивимся, потому что уже знаем, на что способен рынок. Мы знаем, что работы ведутся над растящивающимися аккумуляторами, мы знаем, что есть также гибкие материнские платы, в ближайшее время появятся графеновые аккумуляторы. Уже сейчас на основе наших знаний мы можем прикинуть примерное развития рынка смартфонов, и именно поэтому я желаю на 5 лет забыть рынок гаджетов, чтобы затем ощутить те эмоции восторга от того, насколько всё развилось.

108-Мп камеры когда-то считались чем-то нереальным, а сегодня обыденность. Беспроводная зарядка казалась магией, но не сейчас. Бюджетные телефоны оснащаются премиальными корпусами и AMOLED-экранами. Ну куда же еще? Я больше ничему не удивляюсь и это меня сводит с ума. Я хочу удивляться, но не могу.

Единственное, что заставит меня удивиться, это, наверное, 3D-голограммы, но пока до этого слишком далеко — сложно представить технологию, которая сделает подобное возможным в обычных смартфонах. Интересно ваше мнение. Делитесь им в комментариях и подписывайтесь на нас в Телеграм.