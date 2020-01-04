Наверняка владея много лет Android-смартфоном у вас было желание перейти на iPhone. Но не стоит торопиться. В этом материале мы подготовили ряд особенностей Android, которых вам будет не хватать в iOS. Материал подготовлен на основе отзывов людей в треде на сайте Reddit. Инициатором вопроса стал пользователь vogueboy. В настоящее время он является владельцем Samsung Galaxy S9, и ему очень интересно, чем же Android-владельца может огорчить новенький iPhone.

Пользователь jobrroni поделился, что в iPhone после Android ему не хватает доступа к файловой системе через компьютер. Это полезно в случае, когда необходимо быстро перенести какие-либо файлы на устройство: книжку, музыку или картинки. Он к тому же является владельцем носимых устройств от Fitbit, и заметил, что iOS не имеет ряд полезных интеграция в сравнении с Android.

Более развернутым получился ответ пользователя onslaught86, который владеет множеством устройств, включая Mate 30 и iPhone 11 Pro Max. Его не устроили следующие моменты:

Браузер. Сафари кажется ему быстрым и с блокировкой контента проблем нет, однако он считает интерфейс браузера устаревшим и неудобным.

Springboard. Он считает лаунчер iOS ужасным: нельзя расположить иконку на экране в любом месте.

Siri. Google Assistant кажется более продвинутым и полезным практически во всех задачах. Без интеграции с системой Siri кажется бесполезной.

Плохая адаптивность под большие дисплеи. Например, нельзя сдвинуть шторку свайпом из любой области экрана, а заблокировать устройство можно лишь кнопкой питания

Нет обратной связи у клавиатуры.

Виджеты на iOS плохи. Они работают не в реальном времени и долго обновляются каждый раз, когда вы переходите в меню виджетов, поэтому особой пользы от них нет.

Ограниченная поддержка аксессуаров (умные часы, наушники и так далее).

Отсутствуют независимые обновления приложений. Если в диктофоне найдется баг, придется обновлять всю систему.

Пользователю AlexKazumi не понравилось отсутствие в iOS возможности задать DNS-провайдера. Таким образом можно было бы в один клик блокировать всю рекламу на смартфоне, как это делают владельцы Android-аппаратов. Также lightning-порт на фоне развития Type-C скорее мешает развивать рынок аксессуаров. Его не устраивает необходимость приобретать одни и те же приложения на iOS и Android. Кроме того, если брать в пример электронные читалки, в них используются различные сервисы синхронизации с облаком. В Android это Google Cloud, в iOS — iCloud.

Также стоит добавить, что в iOS работа приложений в фоновом режиме проблемная.

Пользователь aeoveu после покупки iPhone вернул его обратно по нескольким причинам:

Отсутствие синхронизации с Google. Ему не удалось перенести на iPhone все свои данные, включая сообщения WhatsApp.

Отсутствие режима разделенного экрана.

Список уведомлений в iOS — это полный беспорядок.

FaceID в iPhone многих порадует, но каждый раз при разблокировке необходимо пальцем проводить от нижней части экрана к верхней для полной разблокировки.

Почти все пользователи iOS заявляют, что им не хватает кастомизации. Также очень часто упоминаются возможности, связанные с системной блокировкой рекламы. iOS этого делать не позволяет. Собственно, владея iPhone, сложно и, возможно, даже невозможно пиратить контент, качая модифицированные APK-файлы с бесконечными подписками на различные сервисы.

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Некоторые желают получить в iOS программные кнопки навигации с возможностью переназначить действия по нажатию, а также важную функцию AlwaysOnDisplay. Странно, почему она не появилась еще с выходом iPhone X с AMOLED-экраном.

Владельцам Android не хватает в iOS возможности установить два объекта приложения на устройство. Например, это было бы полезно при использовании WhatsApp с двумя SIM-картами.

Есть ли среди наших читателей владельцы как Android-аппаратов, так и iPhone? Поделитесь ниже в комментариях особенностями Android-устройств, которых вам не хватает при использовании iPhone. Кроме того, не забывайте про наш Телеграм.