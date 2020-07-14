Почему не стоит торопиться с обновлением смартфонов Xiaomi

Существует не так много смартфонов под управлением Android, которые получают регулярные обновления. В основном это собственные аппараты Google, флагманы Samsung, ну и, пожалуй, аппараты на базе Android One, которые есть в ассортименте нескольких популярных производителей, в том числе и Xiaomi. Но если устанавливать апдейты на «пиксели» и «самсунги», как показывает практика, совершенно не опасно, то вот торопиться с обновлением китайских аппаратов я бы не стал, а предпочёл посмотреть, как дело пойдёт у других. А то мало ли что.

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Серия проблем с обновлением смартфонов Xiaomi, которые последовательно выходили из строя из-за установки новых версий ОС, судя по всему, не закончилась, потому что на этой неделе она получила логическое продолжение. Буквально на днях компания выпустила очередной апдейт для Xiaomi Mi A3, который вместо обещанных исправлений и повышения быстродействия привёл к тому, что аппарат начал как-то неестественно себя вести и лишился части привычных функций.

Проблемы Xiaomi Mi A3

Смартфон потерял возможность совершать и принимать звонки;

Вторая SIM-карта отключилась и перестала отображаться, будто её нет;

Язык интерфейса сам по себе изменился на испанский;

На экране загрузки появился новый слайд, отсылающий к мексиканскому оператору Telcel;

Смартфон начал рассылать уведомления о проблемах со связью.

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Как-то многовато проблем для одного обновления, которое должно было стать проходным, ориентируясь на исправление мелких интерфейсных багов и системных уязвимостей. Впрочем, довольно скоро стало понятно, откуда растут ноги. Как оказалось, Xiaomi случайно начала публичное распространение апдейта, который предназначался исключительно для пользователей Xiaomi Mi A3, купленного у мексиканского оператора Telcel, чей логотип появляется при включении. После обновления прошивки произошёл конфликт, который заблокировал работу SIM-карт и спровоцировал тревогу из-за отсутствия связи у всех остальных аппаратов.

Проблемы обновлений Xiaomi

Казалось бы, ну что тут такого? Ведь ошибиться может каждый. Всего-то и нужно, что выпустить обновление с исправлением, которое вернёт смартфонам былую работоспособность. Однако для меня это очередное доказательство того, что Xiaomi подходит к обновлению своих устройств спустя рукава. Ведь это уже не первый, и даже не пятый похожий сбой, вызванный обновлением. С конца прошлого года, когда компания начала распространять Android 10, из-за обновления пострадало около десятка фирменных смартфонов бренда:

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9T/Mi 9T Pro

Xiomi Mi A3

Xiaomi Mi A2 Lite

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi Mix 2s

Причём, если помните, проблемы в большинстве случаев были довольно серьёзными. Одни смартфоны уходили в бесконечный цикл перезагрузки, другие переставали включаться, третьи зависали на экране включения, а четвёртые ломались из-за установки на рабочий стол чёрных обоев. В общем, сплошной ужас.

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Какой из этого следует вывод? На мой взгляд, совершенно очевидный. Если вы являетесь пользователем смартфона Xiaomi, я бы настоятельно рекомендовал вам не торопиться с установкой свежих обновлений. Пусть их установит кто-нибудь ещё и проверит, всё ли в порядке. Для этого даже не нужно искать знакомых с аппаратами бренда и подвергать их ненужному риску. Просто следует выждать 7-10 дней, пока новую версию прошивки установит достаточная аудитория, и, если негативных отзывов не появилось, стало быть, проделать ту же манипуляцию можно и вам. Так по крайней мере смартфон в работоспособном состоянии сохранить удастся.