Почему не стоит торопиться с обновлением смартфонов Xiaomi

Существует не так много смартфонов под управлением Android, которые получают регулярные обновления. В основном это собственные аппараты Google, флагманы Samsung, ну и, пожалуй, аппараты на базе Android One, которые есть в ассортименте нескольких популярных производителей, в том числе и Xiaomi. Но если устанавливать апдейты на «пиксели» и «самсунги», как показывает практика, совершенно не опасно, то вот торопиться с обновлением китайских аппаратов я бы не стал, а предпочёл посмотреть, как дело пойдёт у других. А то мало ли что.

В России начались продажи Xiaomi Mi Band 4 с NFC. Как платить

Серия проблем с обновлением смартфонов Xiaomi, которые последовательно выходили из строя из-за установки новых версий ОС, судя по всему, не закончилась, потому что на этой неделе она получила логическое продолжение. Буквально на днях компания выпустила очередной апдейт для Xiaomi Mi A3, который вместо обещанных исправлений и повышения быстродействия привёл к тому, что аппарат начал как-то неестественно себя вести и лишился части привычных функций.

@MiIndiaSupport help! This is really serious. Can't make or receive calls. @manukumarjain @s_anuj @geekyranjit @beebomco please see the above tweet! They gave some other regions update to #mia3 pic.twitter.com/YZkuPSJz7L

— Dakshit Shah (@DakshitShah) July 13, 2020