Почему не стоит торопиться с покупкой складных телефонов

Каким смартфоном вы пользуетесь прямо сейчас? Наверняка данную статью вы просматриваете на своем любимом телефоне от Samsung или Xiaomi с привычным форм-фактором и плоским экраном, не так ли? Однако времена, когда таким телефонам придет конец, уже близко. Сейчас на рынке представлено несколько складных смартфонов. Именно данный форм-фактор станет основным уже в 2021 году, однако стоит ли рассматривать к покупке такие устройства уже сегодня? На этот вопрос я и попытаюсь ответить.

Мой коллега Артем уже писал о том, почему не стоит покупать Fold и Mate X, и сейчас пришла моя очередь поделиться своим мнением по поводу складных телефонов.

Складные смартфоны — крайне удобный формат, не стоит отрицать удобства их использования, когда в любой момент мы можем превратить небольшое устройство в полноценный планшет или же совсем компактную книжку в привычный 6-дюймовый аппарат.

Как вы догадались, я имею ввиду Galaxy Fold, Huawei Mate X, Galaxy Z Flip и Motorola Razr. Первые два — это скорее складной планшет, а вот последние предлагают форм-фактор привычной всем книжки. Такие телефоны были популярны в начале 2000-х годов, но сегодня предстали перед нами совсем в ином виде.

Мне больше всего нравится именно формат Fold и Mate X, когда телефоны в разложенном состоянии предлагают дисплеи, сравнимые по своим размерам с экранами полноценных планшетов. Подобное 2-в-1 устройство несомненно станет удобным в будущем, так как контента в Сети становится всё больше, люди хотят иметь большую мультизадачность, и только с подобным форм-фактором такое станет возможным.

К тому же потребитель смартфоном хочет заменить не только планшет, но и ноутбук, именно поэтому производители предлагают в своих телефонах десктопный режим, который уже, к слову, встроен в Android 10 и является экспериментальной функцией. Наличие десктопного режима повлечет увеличение экранов, и именно Fold с Mate X в купе с подобным режимом являются логическим продолжением в развитии рынка смартфонов.

Но во всей этой ситуации есть одна большая проблема — стоимость. Текущие смартфоны в подобном форм-факторе стоят слишком дорого. 1500-2000 долларов в настоящее время мало кто готов отдавать за телефон. За эти деньги потребитель может купить какой-нибудь Surface X или обычный MacBook, докупив к нему звонилку.

Смартфоны-планшеты с десктопным режимом могут стать заменой всем устройствам лишь в том случае, если будут предлагать более выгодный ценник. На мой взгляд, рынку сегодня необходим аналог Fold стоимостью в 300-400 долларов. Да, пусть он не будет оснащаться флагманским железом и лучшей камерой, однако особенность такого устройства будет явно не в этом. И что-то мне подсказывает, что многие популярные китайские бренды уже сейчас работают над подобными телефонами. Впрочем, телефонами-то их назвать уже сложно — это скорее персональное устройство.

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Я не сомневаюсь в том, что подобные аппараты в ближайший год станут значительно дешевле, однако мне уж очень хочется, чтобы эти времена наступили как можно скорее.

Если желаете получить иной взгляд на складные устройства, можно просмотреть материал моего коллеги Владимира, где он раскрывает плюсы складных устройств.

Согласны ли вы с мнением автора? Считаете ли вы, что складным телефонам уже пора становится дешевле и готовы ли вы приобрести подобное устройство за 1500 долларов уже сегодня? Делитесь мнением в комментариях и не забывайте про наш чат Телеграм.