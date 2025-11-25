Почему нет восстановленных смартфонов на Android

На днях розничная сеть М.Видео поделилась интересной статистикой, согласно которой за прошедший год спрос на восстановленные смартфоны в России вырос аж на 160%. Однако среди наиболее популярных моделей оказались отнюдь не представители китайских брендов, а старые добрые устройства Apple от iPhone 11 до iPhone 13. Их пересобранные версии скупают буквально пачками (по сути, б/у в новом корпусе). Но что происходит с восстановленными смартфонами на Android? Почему они так редко встречаются и не пользуются популярностью?

Разнообразие смартфонов на Android

Самой популярной операционной системой для смартфонов является Android (72.6%), в то время как iOS занимает лишь 27% рынка. Если отталкиваться от этой цифры, то может показаться, что именно восстановленные Андроиды должны пользоваться повышенным спросом. Но в действительности все наоборот, и проблема заключается в разнообразии Android-устройств.

Если Apple в лучшем случае выпускает по 4-5 моделей на iOS в год, то десятки Android-брендов от Samsung и Google до HUAWEI и Xiaomi в сумме анонсируют несколько сотен, а то и тысяч самых разных устройств. Причем наибольшей популярностью пользуются бюджетные смартфоны. Они и без того недорогие, так зачем кому-то брать восстановленный аппарат?

Сложность ремонта Android-смартфонов

Разнообразие моделей создает еще одну сложность для конкуренции Android на рынке восстановленных смартфонов. Устройств очень много и, хотя все они плюс-минус похожи друг на друга, у каждого из них уникальный дизайн и набор характеристик.

Найти новый дисплей, аккумулятор и даже корпус невероятно сложно. Ведь Android-смартфоны обычно живут по 2-3 года. В то время как запчасти устройств Apple остаются даже в небольших городах, найти что-то для очередного китайца очень сложно, а потому бизнес по производству восстановленных устройств просто не имеет рентабельности.

Ликвидность Android-смартфонов на рынке

Восстановленный iPhone — это попытка сэкономить на имиджевом устройстве. Среднестатистический владелец смартфонов Apple покупает не характеристики, а шильдик, за который в официальной рознице просят от 100 тысяч рублей и выше.

Условный Galaxy S25 Ultra тоже стоит немало. На старте продаж в России за него просили от 159 990 ₽. Но всего через несколько месяцев после релиза его можно найти на AliExpress за 70 000 ₽. Причем в расширенной версии на 12/512 ГБ и с доставкой из Москвы.

Даже с точки зрения обычного покупателя поиск восстановленного Samsung и уж тем более смартфона от китайского производителя начинает выглядеть глупо. Зачем брать б/у-устройство, если даже актуальный флагман дешевеет более чем в 2 раза всего за несколько месяцев?

Кто делает восстановленные смартфоны

А теперь главное. Apple сама делает восстановленные айфоны, и это производство поставлено на поток. Что происходит в случае с Android-смартфонами? Если их и пересобирают, то только в маленьких китайских подвалах.

В такой ситуации покупка восстановленного Андроида выглядит еще более глупой затеей. Мало того, что в подобном устройстве нет смысла, поскольку новый аппарат стоит плюс-минус столько же, так еще ты берешь смартфон, собранный непонятно кем и непонятно где без каких-либо обязательств.