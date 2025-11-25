Почему нет восстановленных смартфонов на Android

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

На днях розничная сеть М.Видео поделилась интересной статистикой, согласно которой за прошедший год спрос на восстановленные смартфоны в России вырос аж на 160%. Однако среди наиболее популярных моделей оказались отнюдь не представители китайских брендов, а старые добрые устройства Apple от iPhone 11 до iPhone 13. Их пересобранные версии скупают буквально пачками (по сути, б/у в новом корпусе). Но что происходит с восстановленными смартфонами на Android? Почему они так редко встречаются и не пользуются популярностью?

Почему нет восстановленных смартфонов на Android. Сегодня почти не делают восстановленные Android-смартфоны. Изображение: ru.freepik.com. Фото.

Сегодня почти не делают восстановленные Android-смартфоны. Изображение: ru.freepik.com

Разнообразие смартфонов на Android

Самой популярной операционной системой для смартфонов является Android (72.6%), в то время как iOS занимает лишь 27% рынка. Если отталкиваться от этой цифры, то может показаться, что именно восстановленные Андроиды должны пользоваться повышенным спросом. Но в действительности все наоборот, и проблема заключается в разнообразии Android-устройств.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Если Apple в лучшем случае выпускает по 4-5 моделей на iOS в год, то десятки Android-брендов от Samsung и Google до HUAWEI и Xiaomi в сумме анонсируют несколько сотен, а то и тысяч самых разных устройств. Причем наибольшей популярностью пользуются бюджетные смартфоны. Они и без того недорогие, так зачем кому-то брать восстановленный аппарат?

Сложность ремонта Android-смартфонов

Разнообразие моделей создает еще одну сложность для конкуренции Android на рынке восстановленных смартфонов. Устройств очень много и, хотя все они плюс-минус похожи друг на друга, у каждого из них уникальный дизайн и набор характеристик.

Сложность ремонта Android-смартфонов. Если кто и ремонтирует Android-смартфоны, то только эти ребята. Изображение: Wu Summer. Фото.

Если кто и ремонтирует Android-смартфоны, то только эти ребята. Изображение: Wu Summer

Найти новый дисплей, аккумулятор и даже корпус невероятно сложно. Ведь Android-смартфоны обычно живут по 2-3 года. В то время как запчасти устройств Apple остаются даже в небольших городах, найти что-то для очередного китайца очень сложно, а потому бизнес по производству восстановленных устройств просто не имеет рентабельности.

Ликвидность Android-смартфонов на рынке

Восстановленный iPhone — это попытка сэкономить на имиджевом устройстве. Среднестатистический владелец смартфонов Apple покупает не характеристики, а шильдик, за который в официальной рознице просят от 100 тысяч рублей и выше.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Условный Galaxy S25 Ultra тоже стоит немало. На старте продаж в России за него просили от 159 990 ₽. Но всего через несколько месяцев после релиза его можно найти на AliExpress за 70 000 ₽. Причем в расширенной версии на 12/512 ГБ и с доставкой из Москвы.

Ликвидность Android-смартфонов на рынке. Свежий флагман Samsung по цене восстановленного айфона. Фото.

Свежий флагман Samsung по цене восстановленного айфона

Даже с точки зрения обычного покупателя поиск восстановленного Samsung и уж тем более смартфона от китайского производителя начинает выглядеть глупо. Зачем брать б/у-устройство, если даже актуальный флагман дешевеет более чем в 2 раза всего за несколько месяцев?

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Кто делает восстановленные смартфоны

А теперь главное. Apple сама делает восстановленные айфоны, и это производство поставлено на поток. Что происходит в случае с Android-смартфонами? Если их и пересобирают, то только в маленьких китайских подвалах.

Кто делает восстановленные смартфоны. Редкий восстановленный Android на AliExpress. Фото.

Редкий восстановленный Android на AliExpress

В такой ситуации покупка восстановленного Андроида выглядит еще более глупой затеей. Мало того, что в подобном устройстве нет смысла, поскольку новый аппарат стоит плюс-минус столько же, так еще ты берешь смартфон, собранный непонятно кем и непонятно где без каких-либо обязательств.

Теги
Новости по теме
Что дает подписка Клуб VIP на Wildberries, и как ее подключить
Почему в Telegram две галочки означают прочтение сообщения, а в WhatsApp — не всегда
Смартфона vivo X400 не будет. Вместо него китайцы выпустят vivo X500, и уже известны подробности
Лонгриды для вас
5 достойных альтернатив Speedtest, или как проверить скорость интернета в России

30 июля 2025 года в России заблокировали самый популярный сервис проверки скорости интернета Speedtest, назвав его «угрозой безопасности работы сети связи». Неизвестно, действительно ли настолько опасным был продукт компании Ookla, которым пользуются во всем мире, но его блокировка породила кучу мемов и заставила всех нас задаться резонным вопросом. Как проверить скорость интернета — на это мы сегодня и попытаемся дать ответ, предложив лучшие альтернативы Speedtest, доступные в России.

Читать далее
Как WhatsApp и Telegram ответили на блокировку звонков в России

13 августа Роскомнадзор сообщил об ограничении звонков в WhatsApp и Telegram, объявив их «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан». Теперь при попытке совершить вызов пользователи слышат шипение, бульканье и другие признаки неполадок. Но действительно ли мессенджеры — главное логово вымогателей денег и прочих злоумышленников? На блокировку звонков в Telegram и WhatsApp ответили как представители приложений, так и — внезапно — Центральный банк Российской Федерации.

Читать далее
5 настроек HyperOS, которые помогут спрятать файлы и защитить приложения на Xiaomi

Если вы пользуетесь смартфоном, то наверняка у вас есть личные фотографии и файлы, а также приложения, доступ к которым ни при каких обстоятельствах не должен получить посторонний человек. Как же это все защитить? Есть базовая настройка экрана блокировки, позволяющая зарегистрировать пароль или отпечаток пальца. Но как быть, если вы вдруг забудете вовремя погасить дисплей? Для владельцев устройств с оболочкой HyperOS на этот случай есть несколько функций Xiaomi, которые спрячут все лишнее и помогут дополнительно защитить приложения.

Читать далее
Новости партнеров
Война банков с криптой: JPMorgan без объяснений закрыл счета руководителя блокчейн-компании. Что происходит?
Война банков с криптой: JPMorgan без объяснений закрыл счета руководителя блокчейн-компании. Что происходит?
Почему я перестал использовать сторонние смарт-часы с айфоном и решил купить Apple Watch
Почему я перестал использовать сторонние смарт-часы с айфоном и решил купить Apple Watch
Как ходят змеи, если у них нет ног?
Как ходят змеи, если у них нет ног?