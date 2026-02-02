Почему никто не хочет покупать новые смартфоны и как часто их надо обновлять

Кажется, мы дошли до странной точки в истории смартфонов. Новые модели выходят каждый год, но ощущение новизны почти исчезло. Берёшь флагман 2024 года, потом смотришь на версию 2025-го и понимаешь, что перед тобой по сути тот же самый аппарат. Чуть быстрее процессор, пара косметических правок в камере, новые цвета корпуса — и всё. И так продолжается уже не первый год.

Если сравнивать смартфоны с разницей в пять лет, прогресс очевиден. Но если смотреть год к году, разница становится почти незаметной. Google Pixel давно живёт в режиме через раз, когда серьёзные изменения появляются только в каждом втором поколении. Samsung уже четыре или пять лет подряд делает Galaxy S Ultra по одному и тому же шаблону. Вы их даже внешне отличить не сможете, не зная нюансов и тонкостей, в курсе которых обычно лишь фанаты. Ну а про Apple и вспоминать не стоит. Компания эксплуатировала дизайн блока камер iPhone 11 Pro с 2019 по 2024 год. Пожалуй, комментарии тут излишни. Это не плохо и не хорошо. Это признак зрелости рынка.

Смартфоны перестали быть экспериментальной техникой. Производители уже поняли, что людям действительно нужно. Большие и яркие экраны стали нормой. Автономность у большинства моделей как минимум достаточная. Камеры давно перешагнули порог «хорошо», и различия между ними чаще важны энтузиастам, а не обычным пользователям. Даже недорогие устройства сегодня закрывают базовые потребности без боли и компромиссов.

Мы упёрлись в эффект убывающей отдачи. Можно вкладывать всё больше денег в разработку, но пользователь будет получать всё меньше реальной пользы. Да, можно сделать экран чуть ярче и процессор чуть мощнее, но для повседневных задач это почти не ощущается. В итоге ежегодные обновления превращаются в рутину, которая интересна разве что рынку и маркетологам.

На этом фоне идея отказаться от ежегодных релизов выглядит неожиданно здраво. Новые модели выходили бы реже, но действительно ощущались как шаг вперёд. Сократилось бы количество электронного мусора. Пользователи перестали бы чувствовать, что их устройство устарело через 12 месяцев после покупки.

И именно 2026 год выглядит для такого подхода особенно логичным. Рынок смартфонов замедляется. Производители сталкиваются с дефицитом памяти и ростом цен на компоненты из-за ИИ-индустрии. Выпускать новые модели просто ради галочки становится всё сложнее и дороже. Пауза могла бы дать выигрыш всем, кроме, пожалуй, квартальных отчётов.

Примеров пока немного. Nothing уже заявила, что не будет выпускать новый флагман в этом году. Asus фактически свернула смартфонное направление, назвав это паузой. Но в целом индустрия вряд ли массово пойдёт этим путём. Слишком многое завязано на привычный цикл. Проще перекрасить корпус, поставить новый чип и назвать устройство новым, чем ломать устоявшуюся систему. И всё же ощущение остаётся. Смартфонам больше не нужно обновление каждый год.