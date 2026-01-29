Почему Nothing Phone (4) не выйдет в 2026 году: вместо флагмана выйдет другой смартфон

Плохие новости для тех, кто ждал новый смартфон Nothing с топовым железом: в этом году компания решила не выпускать флагман следующего поколения. Вместо этого она готовит обновление подешевле и намекает, что там будет самый заметный прогресс в линейке. А когда ждать Nothing Phone (4)?

Когда выйдет Nothing Phone (4)

Британский бренд Nothing переходит на новый режим выпуска смартфонов. Теперь флагманские модели будут выходить не каждый год, а реже — скорее всего, раз в два года. Это не слухи, а реальные планы: Карл Пей подтвердил, что нового флагмана в этом году не будет, а главным смартфоном бренда все также будет прошлогодний Nothing Phone (3).

Причина простая и, в целом, честная: Nothing не хочет штамповать дорогие устройства каждый год просто потому что так делают все. По словам Пея, каждый апгрейд должен ощущаться значимым, а не быть очередным “кукурузным” улучшением ради нового порядкового номера в модельном ряду. То есть, производитель просто не знает, как сегодня сделать такой смартфон, который будет существенно отличаться от прошлой версии.

Вторая версия — у компании кризис. Недавно мы рассказывали, что Nothing теряет привлекательность, и все дальше уходит от своих ценностей.

Что купить вместо Nothing Phone (4)

Но с пустыми руками Nothing не остается: компания делает ставку на средний сегмент. А именно, планирует развивать A-серию. И следующим ее представителем в 2026 станет Nothing Phone (4A). Директор компании прямо сказал, что это устройство будет полной эволюцией относительно предыдущей модели и улучшится по всем фронтам:

экран станет ярче и насыщеннее;

камера будет делать более четкие снимки;

увеличится общая производительность.

Плюс обещают более премиальные материалы и эксперименты с расцветками.

Если вы хотели именно купить флагман Nothing и не видите смысла в переходе на модели других брендов, то придется ждать еще минимум год. В противном случае остается брать прошлогодний Phone (3) или ждать (4A), если нужен свежий аппарат, но без флагманского ценника.

Впрочем, можно посмотреть и на других производителей, если вы принципиально меняете смартфоны каждый год. Тем более, в 2026 ожидается много интересных релизов.