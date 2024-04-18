Почему Nothing Phone — смартфон для дешевых понтов, за которые я никогда не буду платить

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Герман Вологжанин

Компания Nothing, основанная выходцем из OnePlus, уже третий год присутствует на рынке смартфонов, успев к 2024 году выпустить 3 разноплановые модели. Несмотря на всю шумиху вокруг первого Nothing Phone и, в целом, позитивный отклик аудитории на обновленные версии устройства, для меня «ничегошные» творения как были, так и остаются безвкусным кичем, которым Карл Пей попытался растормошить рынок. Успешно ли? На первых порах — безусловно, да. Но теперь покупка Nothing Phone кажется максимально неочевидным решением.

Почему Nothing Phone — смартфон для дешевых понтов, за которые я никогда не буду платить. И зачем все это? Фото: Mrwhosetheboss. Фото.

И зачем все это? Фото: Mrwhosetheboss

Дизайн Nothing Phone

Отличительной фишкой всех устройств Nothing является прозрачный дизайн, который в случае со смартфонами дополняется глифами — гибко настраиваемыми светодиодами, выступающими в качестве красивого элемента дизайна или полезной индикации.

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Но даже если предположить, что внешне смартфоны Nothing Phone выглядят стильно, а их глифы имеют реальную пользу, то как насчет использования устройства в чехле? Прозрачный силиконовый бампер быстро желтеет, а другие решения попросту скрывают всю авторскую задумку. Если в случае с Apple iPhone характерным элементом дизайна даже в чехле продолжает оставаться блок камер сзади и челка/пилюля спереди, то Nothing Phone превращается в безликий китайский Андроид.

Дизайн Nothing Phone. Подскажите, насколько полезны глифы, когда смартфон лежит в чехле? Фото: Mrwhosetheboss. Фото.

Подскажите, насколько полезны глифы, когда смартфон лежит в чехле? Фото: Mrwhosetheboss

Бесспорно, найдутся и те, кто будет пользоваться смартфоном без чехла. Но я к таковым себя не отношу. Тем более, что все модели Nothing Phone эксплуатируют моду на плоские грани с ужасной эргономикой и предлагает глянцевую спинку, моментально собирающую царапины, а в некоторых цветовых решениях и отпечатки.

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Комплект поставки Nothing Phone

Формально Nothing является британской компанией, хотя более-менее всем очевидно, откуда растут ноги и руки Карла Пея. Тем не менее, это не мешает бренду наследовать традиции некитайских конкурентов вроде Apple и Samsung, максимально ограничивая комплект поставки: только зарядный кабель и ключ для извлечения лотка.

Комплект поставки Nothing Phone. Чувствуете запах премиума? Фото: sakitech. Фото.

Чувствуете запах премиума? Фото: sakitech

Конечно, создатели Nothing Phone попытались сделать необычной хотя бы упаковку устройства, превратив анпакинг в эмэйзинг, но что-то пошло не так. Красивая, на первый взгляд, коробка является совершенно непрактичной, теряя свой внешний вид сразу после распаковки. Ведь, как только владелец потянет за красный хлястик, она не слишком аккуратно разделится на две части, создав впечатление, будто человек распаковывает не уникальный смартфон, а упаковку печенья из супермаркета.

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Какие характеристики у Nothing Phone

К 2024 году компания Карла Пея успела выпустить три модели:

Ни одна из них не является флагманской и не предлагает ничего интересного в техническом плане, хотя стоимость устройств, о которой мы поговорим позже, буквально просит об этом.

Какие характеристики у Nothing Phone. Nothing Phone — ничего выдающегося. Фото: HowToMen. Фото.

Nothing Phone — ничего выдающегося. Фото: HowToMen

Nothing Phone (1)самый обычный среднебюджетник с хорошими, однако не впечатляющими камерами, Nothing Phone (2) — типичный представитель субфлагманов на не самом актуальном железе, а Nothing Phone (2a) — пародия на всевозможные пластиковые Redmi и realme, которыми завалены прилавки наших магазинов, но без поддержки действительно быстрой зарядки.

Оболочка Nothing OS

Свой неповторимый стиль есть у оболочки Nothing OS, чья главная фишка — фирменный шрифт, вызывающий ощущение, будто у его разработчиков случился баг в графической программе, и они решили пустить все на самотек.

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При этом в прошивке Nothing OS заметна разница между реализацией заголовков и текста. Если первые отбиваются фирменными точками, то подпункты представляют собой шаблон, прямиком скопированный из чистого Android а-ля Google Pixel.

Оболочка Nothing OS. Nothing OS — это Android, который было лень отполировать. Фото: Mobiltelefon.ru. Фото.

Nothing OS — это Android, который было лень отполировать. Фото: Mobiltelefon.ru

Кроме того, фирменный лончер Nothing, делающий иконки стандартных приложений черно-белыми, предсказуемо несовместим с ярлыками многих сторонних игр и программ, из-за чего в итоге Nothing OS превращается в неотесанный Android, который так и хочется поменять на что-то более привлекательное.

Чем Nothing OS лучше других оболочек Android

Сколько стоит Nothing Phone

За сомнительный дизайн и регистрацию компании на территории Соединенного Королевства платить все равно придется потребителю. И, если цена Nothing Phone (2a) в размере 30-35 тысяч при заказе из Китая и примерно 45 тысяч рублей в случае покупки в России кажется хоть сколько-нибудь оправданной, то Nothing Phone (2) за 55-75 тысяч рублей в зависимости от магазина — откровенный оверпрайс. Неужели китайские британцы не понимают, что я могу купить POCO X6 Pro, если потребуется требуется мощное железо, или realme 12 Pro+, если вдруг захочется попробовать классную камеру, по цене в полтора, а то и в полтора раза ниже?

Сколько стоит Nothing Phone. Спасибо, но я, пожалуй, откажусь. Фото.

Спасибо, но я, пожалуй, откажусь

Я ни при каких обстоятельствах не готов тратить свои деньги на покупку Nothing Phone. А как вы относитесь к смартфонам этого бренда? Кажутся ли они интересными, или вы тоже считаете, что овчинка выделки не стоит?

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