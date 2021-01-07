Почему нужно срочно обновить флагманские смартфоны Samsung

  2. Темы
  3. Смартфоны
Иван Кузнецов 0

Несколько лет назад, когда Apple запустила Face ID, многие производители смартфонов вслед за ней тоже попытались предложить своим пользователям технологию распознавания лиц. У кого-то она вышла лучше, у кого-то хуже, но даже самые продвинутые варианты оказались полным шлаком. В результате основным и едва ли не единственным методом верификации пользователей Android стал сканер отпечатков пальцев, который для удобства и пущей технологичности разместили под экраном. Жаль, что некоторые не осилили сделать адекватно и это.

Баг Galaxy Note 20

В Galaxy Note 20 обнаружился баг, который позволял разблокировать его любым отпечатком пальца

Samsung устыдилась своих шуток над Apple по поводу зарядки для iPhone

Некоторые пользователи Galaxy Note 20 заметили, что их смартфоны могут разблокировать посторонние люди, приложив к сканеру отпечатков любой палец. Сложно сказать, в какой именно момент баг появился в прошивке флагманов Samsung, потому что обычно мало кто проводит эксперименты такого рода. Широко о нём стало известно только после выхода январского обновления безопасности, да и то потому, что разработчики сами сообщили об исправлении бага, не позволяющего Galaxy Note 20 верно интерпретировать отпечатки, в описании апдейта.

Можно ли разблокировать чужой смартфон

Galaxy Note 20

Даже ультразвуковой сканер под экраном менее надёжен, чем физический

Несмотря на то что обычно баги могут проявлять себя по-разному у разных пользователей, в данном случае все те, кто с ним столкнулся, сообщали об одном и том же результате. По неизвестной причине смартфон принимал даже незарегистрированные отпечатки за отпечатки пальцев своего владельца и снимал блокировку. Таким образом можно было не только разблокировать аппарат, но и войти в защищённые разделы операционной системы, банковские приложения и, например, оплатить покупки бесконтактным способом.

Из-за чего продажи Samsung провалились в 2020 году

«Хотите нежданчик? Только что выяснил, что мой брат может разблокировать мой Galaxy Note 20 своим отпечатком, хотя ни я, ни он никогда не регистрировали его. Я решил проверить, разблокируется ли смартфон, если я отсканирую другой палец, и это происходило каждый раз, какой бы палец я ни прикладывал к сканеру. Не знаю, как давно это началось, да и, наверное, не узнал никогда, если бы не брат. Боюсь представить, что могло бы произойти, если бы смартфон попал не в те руки», — написал пользователь Reddit.

Проблемы экранных сканеров отпечатков

Сканер отпечатков

Непроизвольный взлом сканера отпечатков пальцев был возможен и на Galaxy S10

На самом деле такая история со сканерами Samsung происходит уже не впервые. Пару лет назад аналогичный баг, позволявший снять блокировку со смартфона постороннему человеку, прокрался в прошивку Galaxy S10. Правда, проявлялся он несколько иначе. Для того, чтобы разблокировать «десятку», было нужно, чтобы на экран было наклеено защитное стекло определённой толщины. Если она была выше допустимых (неизвестно кем допустимых) пределов, сканер терял способность верно распознавать отпечаток и снимал блокировку, независимо от того, кто возьмёт смартфон в руки.

Самая большая ошибка в истории Samsung

Тогда Samsung довольно быстро исправила баг. Такую спешку можно объяснить тем, что первыми о нём узнали пользователи, а не разработчики. В результате от момента обнаружения уязвимости до выхода обновления с исправлением прошло не больше пары дней. Но, видимо, именно та спешка и стала причиной того, что баг исправили недостаточно качественно, из-за чего он проявил себя снова. На это указывает идентичный характер проблемы, а значит, в тот раз разработчики Samsung немного схалтурили. Поэтому установить январский патч безопасности лучше всем, независимо от модели смартфона, а то мало ли.

Теги
Новости по теме
Скачать обои Samsung Galaxy S20
Лонгриды для вас
Galaxy Buds Pro
Первый обзор Samsung Galaxy Buds Pro попал в Сеть до официальной презентации

Предстоящие настоящие беспроводные наушники Samsung (true wireless stereo), Galaxy Buds Pro, впервые попали на YouTube. Видео не только подтверждает технические характеристики наушников и дает нам представление о том, как они выглядят в реальности, но и также позволяет получить некоторые первые впечатления об их работе. Блогер, который получил наушники, сказал, что он просто купил наушники с помощью магазина на Facebook, где они уже продаются. При этом официальная презентация только через несколько дней!

Читать далее
S Pen
Samsung намекнула, что Galaxy S21 получит поддержку стилуса

Выхода какого смартфона пользователи со всего мира ждут не меньше, чем нового iPhone? Конечно, это очередной флагман линейки Galaxy S. Ни Galaxy Note, ни свежий Xiaomi, ни тем более OnePlus не вызывает такого живого интереса, как «эски» от Samsung. Так уж получилось, что именно в них до сих пор видят основных конкурентов айфонам, тогда как пиксели, хуавеи и все остальные по-прежнему так не воспринимаются. Поэтому каждый слух, каждая утечка о новом Galaxy S21 неизменно вызывают бурный ажиотаж, тем более, если они исходят от руководства Samsung.

Читать далее
Как отключить вызов Bixby на Samsung Galaxy Note 20

Производители смартфонов и программного обеспечения придумали немало ассистентов, которые должны сделать нашу жизнь проще и комфортней. По крайней мере, так должно быть, но на деле часто получается совершенно иначе. Простым примером служит ассистент Bixby на смартфонах Samsung. В некоторых странах он вроде как работает, но даже там пользователи сомневаются в его практической пользе. Сами представители компании на мероприятиях все реже говорят о пользе этого продукта. В новых смартфонах компании она хотя бы убрала отдельную кнопку запуска ассистента, но он все равно иногда вылезает в самый ненужный момент, чем сильно раздражает. Приятно то, что есть способ его отключить, и сейчас я расскажу, как это сделать даже на самых новых устройствах.

Читать далее
Новый комментарий