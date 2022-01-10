Почему от смартфонов одни проблемы

Смартфон всегда являлся отличным способом потратить деньги: такая покупка порадует кого угодно и будет отличным подарком. Несмотря на то, что смартфоны не отличаются друг от друга, на рынке можно найти самые разные устройства, самыми запоминающимися из которых будут игровые (из-за навороченных характеристик) и противоударные (из-за защитных свойств). Но ни одно устройство не лишено проблем, а с годами их становится только больше. Одни копятся из года в год, а другие появляются из-за халатности производителей. Идеального смартфона нет и не будет, просто смиритесь с этим фактом: рассказываем, почему владеть абсолютно любым смартфоном проблематично и этого никогда не изменить.

Почему телефоны дорожают

Есть ощущение, что производители издеваются над нами, постоянно увеличивая цены на смартфоны. Обиднее всего, что с этим уже ничего не поделать. С приемлемых 30 тысяч рублей устройства подорожали до 100 тысяч и выше. Удивительно, но ничего не изменилось: смартфоны продолжают разбиваться, царапаться, аккумуляторы разряжаются и выходят из строя. Но это не волнует производителей ни капли: они продолжают штамповать телефоны, объясняя высокую цену дефицитом компонентов, улучшившимися характеристиками, новыми бесполезными функциями.

По сути, из года нам продают одно и то же, но в новой обертке. Сначала мы с радостью меняем смартфон раз в год-два, но со временем ощущаем обман, а эта постоянная гонка за модными популярными флагманами разных брендов дико надоедает. Тратиться на новый смартфон нет ни сил, ни желания.

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Когда лучше всего покупать телефон

Новые модели смартфонов — это настоящий сериал, который не заканчивается. Только вышел один, а уже через несколько месяцев начинают появляться слухи о новом, хотя его даже в природе не существует. Некоторые читатели нашего Telegram-чата задают странный, но вполне логичный вопрос: когда лучше покупать смартфон? Возможно, стоит подождать и подкопить на новую модель? Мы подробно рассказывали, в какой период покупка смартфона будет по-своему выгодна. В любом случае, загадывать и откладывать покупку не стоит: идеального смартфона не появится, а лучший — тот, что у вас есть сейчас (ну, или тот, который собираетесь купить).

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Аксессуары для смартфона

Производители больше не зацикливаются на производстве смартфонов: многие давно открыли для себя производство аксессуаров, например, смарт-часов, наушников, планшетов, умных колонок. Таким образом они занимают нишу на другом рынке, не только увеличивая прибыль, но и защищая себя от низких продаж смартфонов, связанных с дефицитом комплектующих и падающим спросом. Аксессуары — и хорошо, и плохо одновременно. Нас втягивают в экосистемы устройств, в которых смартфон и условный фитнес-браслет или наушники работают идеально. Дальше идут умные дома и прочие фишки, кажущиеся полезными.

На самом деле, за этим скрывается огромный недостаток для покупателя — из этой экосистемы невозможно выбраться. Перешли с Android на iOS (или наоборот), а смартфон с аксессуаром работает уже не так идеально, как это было раньше. Смириться с этим не получится: придется через какое-то время покупать аксессуары того же бренда, чтобы все работало идеально. Таким образом, покупка смартфона другого от бренда или операционной системы влечет за собой дополнительные расходы, чему, конечно же, рады компании-производители.

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Полезные функции смартфона

Телефон давно перестал быть средством связи, давно превратившись в развлекательный центр. Уже не первый год смартфоны теряют некогда полезные функции: например, радио, разъем для наушников и другие некогда важные функции. Вместо это мы получаем идиотскую беспроводную зарядку, которая медленно заряжает смартфон или не делает этого вовсе, если на устройство надет плотный чехол. Производители предлагают нам не только бредовые складные смартфоны, но иногда и вправду что-то полезное: например, экран без вырезов.

Фронталка спрятана в корпусе и выезжает с помощью механизма, когда это нужно. А еще лучше, когда основная камера является еще и фронтальной при необходимости: хитро, удобно и практично. К сожалению, нас, покупателей, такое решение не привлекает: отверстие в экране для передней камеры так никуда и не денется, а мы продолжим жаловаться, какие смартфоны плохие. Это касается и сканера отпечатков пальцев под экраном.

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Какой смартфон самый лучший

Уже несколько лет всех мучает вопрос, что лучше выбрать: iOS или Android? Третьего не дано: при всем уважении к Harmony OS, у нее пока нет шансов тягаться с двумя гигантами. Даже у Windows Phone шансов побороться было больше, но Microsoft, потратив уйму денег, забила на свою ОС и предложила пользователям купить другой смартфон. К сожалению, пока мы выбираем одно из двух, ничего прорывного в мире смартфонов не произойдет. А еще хуже — третьей толковой ОС уже точно никогда не будет. Вас угнетает это? Меня — да.

Несмотря ни на что, в смартфонах есть важные функции, от которых есть польза. Выбрали 7 самых полезных, которые пригодятся нам в 2022 году.