Почему пользователи iPhone бегут на Android

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Иван Кузнецов 0

Наверное, у каждого есть знакомый, который в своё время пересел с Android на iPhone, и с тех пор не сказал ни одного доброго слова в пользу мобильной ОС от Google. Это и понятно: ведь не будешь же хаять то, за что заплатил немалые деньги, а то и пошёл на сделку с совестью ради кредита. Тем не менее, тех, кто пересаживается с iPhone на Android, тоже хватает. Но если объяснять, почему ты выбрал смартфон от Apple, как правило не требуется (это же Apple!), то вот обратная миграция вызывает вопросы. Хорошо, что у тех, кто на неё решается, есть ответ, почему.

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Аналитики SellCell провели опрос среди 5000 человек, которые отказались от iPhone в пользу Android, чтобы выяснить, что именно их побудило на этот шаг. Как оказалось, большинство вообще не интересует ни наличие альтернативных магазинов приложений, как нас пытаются убедить разработчики, которых не устраивает политика App Store, ни обширные возможности кастомизации, ни тем более свободный доступ к кастомным лаунчерам и прошивкам.

Чем Android лучше iPhone

Дисплей

Дисплей с частотой обновления 120 Гц — одна из причин перехода пользователей iPhone на Android

Наиболее популярными причинами среди пользователей iPhone, которые сделали ставку на Android, оказались следующие:

  • Камера
  • Экран
  • Автономность

Звучит очень интересно, особенно с учётом того, что ни с одним из этих аспектов у айфонов уже давно нет проблем. Но отсутствие как таковых проблем не означает, что пользователи не стремятся к лучшему. А на Android этого «лучшего» буквально-таки в избытке.

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Смотрите сами. Несмотря на то что дисплеи у новых айфонов действительно высокого качества, обратите внимание, что они всё-таки уступают не только флагманским смартфонам на Android, но и откровенным бюджетникам. Я не говорю про AMOLED-технологию, которая является нормой для всех аппаратов на Android ценой выше 25 тысяч рублей.

Я говорю о частоте обновления в 120 Гц, которая сегодня встречается всё чаще и чаще. Вам не нужно покупать дорогостоящий аппарат, чтобы получить эту функцию – достаточно купить Redmi Note 10 Pro за 20-22 тысячи рублей. Только и всего.

На что смотреть при выборе смартфона

Realme 7 Pro

Флагманы на Android предлагают более широкий спектр возможностей, а стоят дешевле

Автономность – штука тоже довольно неоднозначная. Безусловно, новые айфоны живут намного дольше своих предшественников. Но, если мы сравним реальные цифры, то большинство флагманов на Android благодаря более ёмким аккумуляторам тянут на день, а то и два дольше. Что и говорить о скорости зарядки.

Флагманские iPhone сегодня заряжаются на мощности 15 Вт. Это чрезвычайно низкий показатель, который позволяет им зарядиться примерно за 60-70 минут до 100%. На Android уже давно является нормой зарядка на 65 Вт даже для нефлагманских смартфонов. Возьмите хотя бы Realme 7 Pro за 17-19 тысяч рублей, который от 0 до 100% заряжается за 34 минуты.

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Ну, и, конечно, камера. iPhone никогда не входили в топ рейтинга DxOMark, но снимали плюс-минус хорошо, обладая даже некоторыми продвинутыми режимами съёмки. Но, если так разобраться, то фотографические возможности смартфонов на Android всегда были шире.

Тут и оптический зум на 10 и даже 20 крат, расширенные настройки, съёмка в формате RAW и другие функции, которых на iPhone либо нет совсем, либо есть, но доступны они только владельцам топовых моделей. А, между тем, на Android можно купить флагман со всеми этими фишками за 40 тысяч рублей, как, например, Realme GT.

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