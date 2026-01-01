Почему самые крутые смартфоны Xiaomi не продаются в России

Каждый год компания Xiaomi выпускает сотни разных смартфонов. Причем далеко не все из них добираются до российских прилавков, несмотря на большую популярность бренда. Так, у нас до сих пор не представлена линейка Fold, а Xiaomi 17 Pro с крутой фишкой в лице второго экрана, вероятно, останется эксклюзивом для китайского рынка. Но почему подобное вообще происходит? Что мешает продавать действительно крутые смартфоны Xiaomi в России?

Какие смартфоны Xiaomi самые лучшие

Что мы понимаем под определением крутого смартфона? Многие из нас подразумевают устройство с лучшим соотношением цена/характеристики, но для любого производителя, включая Xiaomi, крутой — значит, инновационный продукт.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Тот же Xiaomi Mix Fold 3 — инновационный продукт, как и Xiaomi 17 Pro (Pro Max) со вторым экраном сзади. Также к таковым можно отнести Xiaomi Civi 5 Pro, рассчитанный на женскую аудиторию, и он, разумеется, не продается в России. На то, к слову, есть несколько причин.

Популярность Xiaomi в России и Китае

Хотя Xiaomi вместе с REDMI и POCO является самым популярным производителем смартфонов в России, на территории Китая продукция компании востребована намного сильнее. Если у нас за год в лучшем случае продают лишь несколько миллионов устройств, то в Поднебесной — десятки миллионов.

И это при том, что модели суббренда POCO, составляющие львиную долю продаваемых смартфонов Xiaomi в России, не представлены в Китае. Родной рынок является для производителя приоритетным, и именно там он экспериментирует, выпуская действительно крутые модели.

Сколько стоят смартфоны Xiaomi

Смартфоны Xiaomi снискали свою популярность в Россию за счет дешевых моделей, которые и расходятся у нас огромными тиражами. В то время как флагманы компании в нашей стране стараются не замечать. Ведь зачем платить 150 тысяч рублей за китайский Xiaomi 15 Ultra, если за те же деньги (или даже меньше) можно купить iPhone 17 Pro Max?

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

И да: в России смартфоны Xiaomi намного дороже, чем в Китае. Во-первых, потому что сама компания старается стричь международную аудиторию, в том числе добавляя рекламу в прошивку. Во-вторых, поскольку каждому смартфону компании необходимо проходить дополнительную сертификацию на получение лицензии. Поэтому в России официальная цена Xiaomi 15 Ultra — 149 990 ₽, а в Китае — 6 499 юаней (~ 72 000 ₽). При таких раскладах завозить к нам инновационные продукты просто нецелесообразно, ведь их не будут покупать в нужных компании количествах.

Где продают смартфоны Xiaomi

Инновационные смартфоны Xiaomi, которые мы в нашем тексте называем крутыми, популярны среди гиков, нежели у основной части аудитории. И люди, знающие толк в технологиях, все равно купят себе Xiaomi 17 Pro или Xiaomi Mix Fold 3, где бы они ни находились. Ведь Xiaomi можно покупать не только в России, но и на китайских маркетплейсах.

То есть наличие китайских версий Xiaomi на том же AliExpress полностью покрывает спрос на крутые смартфоны компании. Завези их в Россию официально — их купят больше, но не настолько, чтобы считать привоз успешным. А доходность — все-таки главный критерий для любой компании.