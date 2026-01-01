Почему самые крутые смартфоны Xiaomi не продаются в России

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

Каждый год компания Xiaomi выпускает сотни разных смартфонов. Причем далеко не все из них добираются до российских прилавков, несмотря на большую популярность бренда. Так, у нас до сих пор не представлена линейка Fold, а Xiaomi 17 Pro с крутой фишкой в лице второго экрана, вероятно, останется эксклюзивом для китайского рынка. Но почему подобное вообще происходит? Что мешает продавать действительно крутые смартфоны Xiaomi в России?

Почему самые крутые смартфоны Xiaomi не продаются в России. Самые крутые Xiaomi достаются китайцам. Изображение: GSMArena Official. Фото.

Самые крутые Xiaomi достаются китайцам. Изображение: GSMArena Official

Какие смартфоны Xiaomi самые лучшие

Что мы понимаем под определением крутого смартфона? Многие из нас подразумевают устройство с лучшим соотношением цена/характеристики, но для любого производителя, включая Xiaomi, крутой — значит, инновационный продукт.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Тот же Xiaomi Mix Fold 3 — инновационный продукт, как и Xiaomi 17 Pro (Pro Max) со вторым экраном сзади. Также к таковым можно отнести Xiaomi Civi 5 Pro, рассчитанный на женскую аудиторию, и он, разумеется, не продается в России. На то, к слову, есть несколько причин.

Популярность Xiaomi в России и Китае

Хотя Xiaomi вместе с REDMI и POCO является самым популярным производителем смартфонов в России, на территории Китая продукция компании востребована намного сильнее. Если у нас за год в лучшем случае продают лишь несколько миллионов устройств, то в Поднебесной — десятки миллионов.

Популярность Xiaomi в России и Китае. Xiaomi в Китае все равно популярнее. Изображение: mi.com. Фото.

Xiaomi в Китае все равно популярнее. Изображение: mi.com

И это при том, что модели суббренда POCO, составляющие львиную долю продаваемых смартфонов Xiaomi в России, не представлены в Китае. Родной рынок является для производителя приоритетным, и именно там он экспериментирует, выпуская действительно крутые модели.

Сколько стоят смартфоны Xiaomi

Смартфоны Xiaomi снискали свою популярность в Россию за счет дешевых моделей, которые и расходятся у нас огромными тиражами. В то время как флагманы компании в нашей стране стараются не замечать. Ведь зачем платить 150 тысяч рублей за китайский Xiaomi 15 Ultra, если за те же деньги (или даже меньше) можно купить iPhone 17 Pro Max?

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

И да: в России смартфоны Xiaomi намного дороже, чем в Китае. Во-первых, потому что сама компания старается стричь международную аудиторию, в том числе добавляя рекламу в прошивку. Во-вторых, поскольку каждому смартфону компании необходимо проходить дополнительную сертификацию на получение лицензии. Поэтому в России официальная цена Xiaomi 15 Ultra — 149 990 ₽, а в Китае — 6 499 юаней (~ 72 000 ₽). При таких раскладах завозить к нам инновационные продукты просто нецелесообразно, ведь их не будут покупать в нужных компании количествах.

Где продают смартфоны Xiaomi

Инновационные смартфоны Xiaomi, которые мы в нашем тексте называем крутыми, популярны среди гиков, нежели у основной части аудитории. И люди, знающие толк в технологиях, все равно купят себе Xiaomi 17 Pro или Xiaomi Mix Fold 3, где бы они ни находились. Ведь Xiaomi можно покупать не только в России, но и на китайских маркетплейсах.

Где продают смартфоны Xiaomi. Самые крутые Xiaomi заказывают на AliExpress. Фото.

Самые крутые Xiaomi заказывают на AliExpress

То есть наличие китайских версий Xiaomi на том же AliExpress полностью покрывает спрос на крутые смартфоны компании. Завези их в Россию официально — их купят больше, но не настолько, чтобы считать привоз успешным. А доходность — все-таки главный критерий для любой компании.

Теги
Новости по теме
Роскомнадзор готов разблокировать Roblox. Названа дата, когда игра заработает
HONOR выпустила первые смартфоны с аккумулятором на 10000 мАч. Они работают целую вечность
Как установить пароль для входа в MAX на Android, чтобы защитить аккаунт в национальном мессенджере
Лонгриды для вас
Влияет ли способ зарядки на здоровье аккумулятора? Что показал тест длиной в два года

Распространено мнение, что быстрая зарядка сильно сокращает срок службы аккумулятора. Одни советуют не заряжать телефон выше 80%, другие говорят, что нужно избегать адаптеров мощностью больше 20 Вт. Но где проходит грань между реальными рисками и форумными страшилками? Чтобы разобраться, команда энтузиастов провела двухлетний эксперимент с десятками телефонов. Результаты оказались совсем не такими, как ожидалось.

Читать далее
Этот смартфон меняет внешний вид, отлично снимает и долго работает. Обзор realme GT 8 Pro

Знаете, что самое приятное в современных флагманах? Когда компания не просто выпускает очередной «мощный смартфон», а действительно старается удивить чем-то необычным. Именно так и вышло с realme GT 8 Pro. Этот аппарат получился интересным не только на бумаге с его Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мАч, но и в реальной жизни. Особенно впечатляет дизайн камеры в стиле легендарной RICOH GR, да и сам модульный подход к оформлению блока камер заслуживает уважения. Давайте разбираться, стоит ли этот смартфон своих денег и кому он точно подойдет.

Читать далее
Выйдет ли vivo X300 Ultra в России, и чем он будет круче остальных камерофонов

Серия смартфонов vivo X300, анонсированная в октябре 2025 года, оказалась внезапно популярной как в Китае, так и за его пределами. В частности, на территории России, где флагманы vivo появились впервые за 5 лет. Люди оценили их фотовозможности и сбалансированные характеристики, а мобильные фотографы оказались перед сложным выбором: брать глобалку vivo X300 Pro или все-таки остановиться на vivo X200 Ultra, доступном только в версии для Китая. У каждой модели есть свои минусы в прямом сравнении, но скоро выйдет смартфон, который будет их лишен. Таковым окажется vivo X300 Ultra, чей релиз уже не за горами.

Читать далее
Новости партнеров
Т-Банк придумал, как обойти санкции: новый способ установить приложение на iPhone прямо из App Store
Т-Банк придумал, как обойти санкции: новый способ установить приложение на iPhone прямо из App Store
КРИПТОЖМЫХ / Взлом Trust Wallet, реальный рекорд Биткоина и советы инвестора, утратившего 8 тысяч BTC
КРИПТОЖМЫХ / Взлом Trust Wallet, реальный рекорд Биткоина и советы инвестора, утратившего 8 тысяч BTC
В Китае скатали огромного снеговика высотой с шетиэтажный дом. Но это еще не рекорд
В Китае скатали огромного снеговика высотой с шетиэтажный дом. Но это еще не рекорд