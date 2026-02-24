Почему сейчас самое время купить Galaxy S25 Edge, плюнув на его недостатки

Когда смартфон только поступает в продажу, у нас довольно быстро складывается о нем впечатление. Мы видим цену и характеристики, читаем первые отзывы, и сразу делаем вывод, который нередко становится ошибочным. Так, смартфон Galaxy S25 Edge безоговорочно назвали главным провалом Samsung из-за его стыдного по нынешним меркам аккумулятора и высокой цены. Но по прошествии нескольких месяцев ситуация сильно изменилась. И сейчас ответ на вопрос, стоит ли покупать Galaxy S25 Edge в 2026 году, совсем другой — однозначно стоит.

Сколько стоит Galaxy S25 Edge в 2026 году

Главная причина, заставляющая рекомендовать смартфон к покупке, — цена Galaxy S25 Edge. На старте продаж в России за него просили 109 990 ₽. Примерно столько же на тот момент стоил Galaxy S25 Ultra, что делало покупку нового для мая 2025 года смартфона совершенно глупым решением.

А что сейчас? Теперь Galaxy S25 Edge продают по цене от 55 000 ₽. То есть смартфон подешевел ровно в 2 раза, что является феноменальным падением стоимости, которое объясняется провальными показателями этой модели на старте.

Что интересно, имея на старте прайс, сопоставимый с S25 Ultra, сейчас купить Galaxy S25 Edge можно по цене базового S25. То есть смартфон не только подешевел, но и опустился на ранг ниже, хотя его характеристики не поменялись. В частности, у S25 Edge больше встроенной памяти по умолчанию: 256 ГБ против 128 Гб у обычного S25.

Плюсы смартфона Galaxy S25 Edge

Купить Galaxy S25 Edge в 2026 году с учетом его текущей цены стоит хотя бы по той причине, что это — полноценный флагман. Да, прошлого года, но и серия S26 еще не представлена. Смартфон работает на базе мощнейшего процессора Snapdragon 8 Elite и предлагает уникальную фишку, которой нет у других флагманов.

Galaxy S25 Edge — очень тонкий смартфон. Толщина его корпуса составляет всего 5.8 мм, а вес — 163 грамма. Это пушинка, которую приятно держать в руке. Плюс ко всему на борту есть все продвинутые функции Galaxy AI, классная основная камера на 200 МП и топовый экран с разрешением 2K.

Какие минусы у Galaxy S25 Edge

При этом недостатки Galaxy S25 Edge никуда не делись. Да, смартфон подешевел, однако у него все равно:

маленький аккумулятор (3900 мАч);

нет телеобъектива для оптического зума камеры;

повышенный троттлинг процессора.

Если вы ищете тонкий смартфон, то это не повод отказываться от покупки Galaxy S25 Edge в 2026 году. Особенно с учетом того, что его наследника (S26 Edge) мы, вероятно, не увидим. Но, если вам нужен просто флагман на Android, стоит присмотреться к более современным моделям от китайских брендов.