Почему смартфон HUAWEI — это такой же айфон, только на Android 12

Компанию Apple принято ругать по многим причинам. Ее критикуют за скудный комплект поставки смартфонов, закрытую экосистему, технологическое отставание и неоправданно высокую стоимость устройств. Замечания справедливые, но они не мешают Android-производителям копировать повадки Apple, ведь это приносит дополнительную выручку. Поэтому Samsung аналогичным образом урезает комплект поставки, а Xiaomi и вовсе выпускает вместо Xiaomi 16 флагман Xiaomi 17, чтобы его могли спутать с iPhone 17. Однако дальше всех ушла компания HUAWEI, чьи смартфоны стали такими же айфонами, но только на Android.

HUAWEI как премиум-бренд

Если вы думаете, будто сравнение HUAWEI с Apple является комплиментом китайцам, то заблуждаетесь. Напротив, для главного техногиганта Поднебесной характерны те же недостатки, что есть у айфона, пускай и вызваны они не столько стремлением увеличить прибыль, сколько выжить в условиях санкций. А начинается все с позиционирования.

HUAWEI старается позиционировать свои смартфоны как устройства премиум-класса. С ними в рамках рекламных контрактов позируют известные люди, а покупают их вполне обеспеченные люди. Но не потому, что HUAWEI лучше, а потому, что хотят чего-нибудь «неамериканского» и при этом по «американской» цене.

Сколько стоят смартфоны HUAWEI

Сравнивать цены HUAWEI и Apple на российском рынке было бы не очень справедливо. Все-таки китайцы присутствуют у нас официально, в то время как айфоны появляются на местных прилавках за счет легализации серых схем. Поэтому правильнее сопоставлять их в рамках домашних рынков КНР и США.

Так, если топовый iPhone 17 Pro Max стоит у себя на родине 1 199 долларов (~ 97 500 ₽), то навороченный HUAWEI Pura 80 Ultra обойдется жителю Китая в 9 999 юаней (~ 114 000 ₽). Интересные цифры, правда? И это с учетом щедрых субсидий на домашнем рынке. В России айфоны, конечно, дороже, но устройства HUAWEI в этом плане тоже отнюдь не пример доступности. За Pura 80 Ultra у нас официально просят 139 999 ₽. А ведь еще есть HUAWEI Mate XT за 339 999 ₽. Дорого, богато, бессмысленно — все, как и желают обладатели премиум-устройств. А уж что там внутри — никого не интересует.

Технологическое отставание HUAWEI

Экран iPhone 16 нещадно критиковали за отсутствие 120 Гц, а дорогим айфоном до сих пор достается за медленную зарядку. Технологическое отставание Apple от Android-флагманов проявляется в мелочах, а вот HUAWEI отстает от своих конкурентов капитально. И можно сколько угодно рассуждать о справедливости или несправедливости санкций, но я стараюсь смотреть на ситуацию с точки зрения обычного покупателя, которому плевать на торговые войны.

Технологически смартфоны HUAWEI остались в 2020 году. Да, производитель совершенствует экраны и аппаратно улучшает камеры, но «сердце» китайских флагманов чудовищно устарело. На рынке, где каждый год появляется новое поколение флагманских чипов, HUAWEI, по сути, перевыпускает процессоры 2020 года. И сегодня производительность флагмана HUAWEI в лучшем случае сопоставима со среднебюджетными моделями неподсанкционных брендов.

Поклонники HUAWEI, взяв за основу пример Apple, отвечают на все укоры в сторону имеющихся недостатков словами «а мне это и не надо». Что ж, посмотрим через 2-3 года, когда флагманы HUAWEI не только будут нагреваться после запуска пары-тройки приложений, но и начнут откровенно тормозить.

Как HUAWEI заставляет покупать новые смартфоны

За пределами Китая смартфоны HUAWEI работают на фирменной оболочке EMUI, которая с 2021 года бессменно базируется на Android 12. Казалось бы, версия Android сегодня ни на что не влияет, а все видимые изменения происходят именно в фирменных прошивках. Но HUAWEI наотрез отказывается обновлять свои смартфоны: купил модель на EMUI 15 — так на EMUI 15 и закончишь. А в условиях, когда устройства HUAWEI почти не меняются аппаратно, одной из причин перехода на новую модель бренда становится более современная версия прошивки.

Apple, напротив, старается как можно дольше поддерживать свои устройства, выпуская не только патчи безопасности, но и реально функциональные апдейты. Тем не менее, это не сказывается на продажах, и люди все равно идут покупать новый айфон. И вынуждает их совершать такой шаг сама Apple, пускай и другими способами.

Закрытая экосистема HUAWEI

Самое забавное, что при наличии на борту операционной системы Android, экосистема HUAWEI является почти такой же закрытой, как и у Apple. Привыкли к сервисам Google? Что ж, привыкайте к HUAWEI Mobile Services. Хочешь перепрошить смартфон? Сделать этого тоже не получится, потому что у тебя HUAWEI.

Безусловно, в этих проблемах вновь виноваты санкции. Но никто не мешает HUAWEI сделать систему более открытой по опыту того, как сейчас многие китайские бренды добавляют в свои прошивки совместимость с устройствами Apple. Но HUAWEI этого не делает, чтобы потребитель оставался в рамках закрытой экосистемы не по причине ее удобства, а из-за искусственных ограничений.