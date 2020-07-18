Почему смартфоны Google Pixel — такой шлак?

Самый быстрый смартфон на Android? Pixel. Смартфон с лучшей камерой? Pixel. Самый гиковский смартфон? Тоже Pixel. Такой образ, во всяком случае, сложился вокруг фирменных аппаратов Google за то время, что они существуют. Несмотря на статус идеальных устройств на Android, который им приписали сами пользователей, это смартфоны откровенно неинтересны, и, если Google хочет удержаться на рынке смартфонов, ей нужно срочно что-то с этим делать. Впрочем, она и сама понимает, что в какой-то момент просто свернула не туда и нужно возвращаться.

Google рассказала, как улучшит смартфоны Google Pixel

Для начала давайте разберёмся с тем, с чего все решили, что Google Pixel – это идеальные смартфоны на Android. На самом деле этому поспособствовало сразу несколько факторов.

Почему все любят Google Pixel

Во-первых, это образ преемников линейки Nexus, логическим продолжением которых «пиксели» и являются. Всё-таки раз Google выпускает смартфоны на базе собственной ОС, логично, что она должна лучше других понимать, какими они должны быть.

Во-вторых, чистый Android, на базе которого работают Google Pixel, не страдает от проблем, характерных для авторских оболочек. Мало того, что он быстрее получает обновления, так ещё и обновляется гораздо дольше.

В-третьих, Google Pixel – банально недоступны. Они официально продаются только в ограниченном количестве стран, в число которых Россия не входит. Поэтому логично, что у многих пользователей, желающих заполучить себе «пиксель», но не имеющих для этого возможности, сформировались немного завышенные ожидания.

Однако это не делает смартфоны Pixel идеальными, ведь на самом деле у них масса проблем, которые мешают им пользоваться достаточным спросом. Но хуже всего, что Google это понимает, но не знает, что с этим делать.

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Оказывается, у Google есть секретная лаборатория ATAP, которая ведёт исследование способов популяризации хардверной продукции. Проще говоря, они пытаются понять, что не так со смартфонами Pixel. Ведь если с умными колонками, в общем говоря, проблем нет, а ноутбуки – это далеко не основная статья дохода подавляющего большинства компаний, то вот с мобильными аппаратами поискового гиганта явно что-то не так.

Проблемы Google Pixel

Но не нужно быть гением, чтобы понять, почему «пиксели» — такой шлак. Как ни странно, но плотные ассоциации с «нексусами» не идут им на пользу. Ведь пользователи помнят, что то были удивительно сбалансированные смартфоны как с точки зрения характеристик, так и с точки зрения цены. Однако теперь баланс цены отошёл на второй план, и смартфоны стали стоить сильно дороже, чем были. Логично, что это не понравилось пользователям, которые почти перестали покупать «пиксели», о чём свидетельствует не в пример более высокий спрос на Pixel 3a/3a XL, чем на Pixel 3 и Pixel 4. Пользователи дают понять Google, что готовы покупать даже нефлагманские смартфон при условии адекватной цены. В качестве таковой они считают отметку в 300-400 долларов.

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Вторая проблема Google Pixel, которая не способствует их популяризации, – это отсутствие в продаже по всему миру. По неизвестной причине Google решила, что, ограничив поставки, она сделает из «пикселей» своего рода уникальный продукт. В итоге так и вышло, но эта уникальность не пошла аппаратам на пользу, ведь купить их оказалось под силу жителям только 7-10 стран мира, тогда как остальные были вынуждены просто пускать по ним слюни.

Что мы ценим в смартфонах и от чего не готовы отказаться владельцы Google Pixel

Выйти из тупика, в который Google добровольно загнала сама себя, несложно. Всего-то и нужно, что отказаться от попыток заигрывать с ложными инновациями вроде бесконтактного управления и распознавания лиц, чтобы снизить себестоимость, а сосредоточиться на том, что у компании действительно хорошо получается, — на камере. В этом случае можно будет оснастить новые «пиксели» флагманским процессором и не самой лучшей с точки зрения характеристик камерой, недостаток возможностей которой с лихвой компенсируют программные алгоритмы. Ну, и конечно, назначить нормальную цену в пределах 400-500 долларов.