Почему смартфоны стало сложнее ремонтировать

Я очень не люблю ремонт: это касается чего угодно, особенно техники. К счастью, последний визит в сервисный центр состоялся 4 года назад, когда экран планшета принял удар моего гнева на себя (точнее, на свой экран). Бывает, что кому-то не очень везет с техникой — уронил смартфон в воду или на асфальт, поэтому волей-неволей приходится обращаться к мастеру. Учитывая то, что смартфоны постоянно меняются и становятся все более продвинутыми, не всегда получается их отремонтировать. Наверняка вы смотрели видео на YouTube как разбирают смартфоны и оценивают их на ремонтопригодность. Почему с каждым новым поколением их становится сложнее и дороже ремонтировать?

Меняется форм-фактор смартфонов

Недавно блогер, специализирующийся на ремонте смартфонов «вскрыл» новый Samsung Galaxy Z Fold 3. Выяснилось, что раскладные смартфоны с гибкими экранами сложно не только ремонтировать, но и вскрывать. Новый форм-фактор устройства усложнил процесс ремонта. Специалист снял верхние части смартфона, а разбирать «внутренности» оказалось гораздо проблематичнее. Детали расположены невероятно близко — в такой ситуации сложнее снять одну запчасть, случайно не повредив экран. Такая плотная начинка существенно увеличивает время разборки-сборки устройства.

С тех пор, как смартфоны начали делать без возможности извлечения аккумулятора, у сервисменов появилось немало нервотрепки. Такой аккумулятор занимает меньше места, поэтому, например, для его замены приходится полностью разбирать смартфон. При этом важно не повредить шлейфы и корпус, иначе придется отвечать за это перед клиентом. К этому стоит добавить и то, что некоторые производители явно экономят на производстве, устанавливая запаянные корпуса — это тоже добавляет головной боли мастерам по ремонту телефонов.

Сложная конструкция дисплея

В новейшие смартфоны устанавливают OLED, AMOLED или IPS-экраны. Они позволяют улучшить качество изображения, добавить контрастности и добиться добротной цветопередачи. Но если вы частенько роняете свой смартфон, то будьте готовы к серьезным проблемам. Если у вашего смартфона OLED-матрица, то знайте: она состоит из множества органических светодиодов. Каждый диод состоит из полимерных слоев, а вся эта конструкция фиксируется на подложке. AMOLED-экраны очень похожи на OLED с одной лишь разницей: в них добавлена система из транзисторов и конденсаторов, которая контролирует свечение каждого диода. Сложно? Вот-вот. IPS-матрицы гораздо неприхотливее и проще, но это не делает их простыми и податливыми для рук сервисменов.

Одни лишь экраны стали в разы сложнее и качественнее, чем 7-8 лет назад. Увы, но за качественную картинку на экране и быстрый отклик приходится платить не только, когда приобретаешь смартфон, но и в случае ремонта. Какой дисплей выбираете вы? Расскажите, чем он лучше в нашем Telegram-чате

На чем держатся детали смартфона

Если раньше мобильный телефон внутри имел много свободного места, а заменить деталь можно было с помощью набора специальных отверток, то сегодня все стало намного сложнее. Производители стали реже использовать винты в производстве смартфонов, перейдя на использование клея. Это дешевле, чем применение винтовых соединений. Теперь при ремонте смартфоны (особенно, самые новые) фактически «расклеивают». Та же замена экрана занимает кучу времени: нужно сначала дождаться, пока клей прогреется и перестанет удерживать деталь, затем аккуратно снять старый экран, не повредив рамки и корпус, проверить, подходит ли новая деталь, а уже после установить новую и собрать все воедино. Представляете, насколько соединения из клея увеличили время работы мастера!

Читайте по теме: Что чаще всего ломается в планшете

Ненадежные детали корпуса

Корпус смартфона постоянно меняется: совсем недавно это был пластик, затем на смену пришел алюминий, теперь же многие смартфоны сделаны из стекла. Специалисты часто предупреждают перед началом работ, что имеются весьма хрупкие детали, которые просто-напросто ломаются во время ремонта. Дело совсем не в квалификации сотрудника: производители устанавливают некоторые детали, что называется, на «один раз»: они просто не готовы к ремонту. В мастерских даже включают новую крышку в счет ремонта, чтобы подстраховаться. Кстати, рассказываем о том, как не дать себя обмануть в сервисе — читайте в нашем Яндекс.Дзен.

Высокие требования покупателей

В смартфонах стало очень много умных датчиков, количество камер увеличивается в геометрической прогрессии, а площадь внутри корпуса увеличивать нельзя — смартфоны стали огромными, но если переусердствовать, то они превратятся в планшеты (привет, фаблеты). Производители стараются удовлетворить требования покупателей и размещают очень много всего на ограниченном пространстве — детали становятся всё меньше и меньше. Соответственно, и менять их сложнее. Да и есть ли смысл? В некоторых телефонах компоненты размещают друг на друге (например, модем на процессоре). Выходит, что если выйдет из строя модем, то нужно менять процессор целиком. Или даже плату — все зависит от производителя и его политики в отношении ремонта.

Выходит, что растущие требования потребителей делают смартфоны менее ремонтопригодными, а не жадность производителей, которые потирают ручонки, желая, чтобы вы поскорее разбили свою старую модель и купили новую. Смартфоны стали заложниками прогресса — устройства заметно «поумнели», но стали уязвимее из-за усложнения техники и высоких требований. Именно поэтому и получается, что проще приобрести новый смартфон, а не мучаться с ремонтом старого.