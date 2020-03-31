Смартфоны Samsung традиционно пользуются большой популярностью среди пользователей. Это отлично, ведь эти смартфоны имеют очень хорошее техническое оснащение и приятный дизайн. А еще они лишились косяков, которые многим не нравились в фирменной оболочке операционной системы. Все это заставляет людей покупать смартфоны южнокорейского производителя. В итоге, он занимает место в первой тройке мировых производителей смартфонов. Проблема только в одном. У этих смартфонов не все так гладко с обновлениями, как хотелось бы их пользователям. Почему так происходит и когда это закончится?

Почему обновления Samsung ставятся так медленно

Для ответа на этот вопрос стоит понять, как происходит быстрое обновление. Для того, чтобы смартфон обновлялся быстро в фоновом режиме, используется структура из двух системных разделов. Имея два системных раздела, можно легко поменять один из них и это никак не скажется на работе второго. В итоге, на второй раздел устанавливаются обновления пока вы пользуетесь смартфоном. Как только обновление будет установлено, пользователю будет предложено перезагрузить смартфон. В это время происходит переключение между разделами и пользователь получает обновленный смартфон.

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Телефоны Samsung даже самых последних моделей лишены такой возможности и обновляются так, как делали это пять лет назад. Учитывая обещания Samsung выпускать более частые обновления, такой подход становится совсем странным. Вместо того, чтобы эти обновления проходили легко и непринужденно, каждый раз пользователю придется ждать по 10-20 минут.

Когда обновления небольшие, это еще можно переждать, а когда приходит что-то крупное, процесс может показаться очень утомительным. 20 минут — звучит не так страшно, но когда дело доходит до того, что надо отложить смартфон на это время и просто ждать, уже задумаешься, а нужно ли тебе это обновление. Пока картина такая и когда она изменится непонятно.

Как обновить телефон

Для того, чтобы обновить телефон в обычной ситуации, надо сделать буквально пару простых действий. Достаточно перейти в настройки смартфона, открыть раздел ”Система”, найти пункт обновление и установить его.

Автоматическое обновление системы еще удобнее. Оно происходит в фоновом режиме. Для этого надо включить автоматическое обновление системы в настройках. Чтобы его было проще найти, можно воспользоваться поиском по настройкам. В разных смартфонах иногда этот пункт находится в разных местах.

После этого обновления будут устанавливаться автоматически, а вам надо будет только перезагружать смартфон для того, чтобы они начинали работать. Это намного проще, чем проводить всю процедуру вручную.

Немного полезной информации в тему. Что нужно сделать, чтобы телефон не зависал и не перезагружался самостоятельно

Для чего надо обновлять смартфон

Для Android выпускается два типа обновлений. Первый тип касается безопасности и с такими обновлениями все понятно. Есть еще и основные обновления системы. Они приносят новые функции и оптимизацию.

Именно таким обозом приходят не только промежуточные обновления, но и полноценные новые версии Android. Такая разбивка на два типа позволяет пользователю получать обновления безопасности уже после того, как производитель перестал выпускать обновления прошивки и системных функций. Для Google Chrome пока тоже временно перестали выпускать обновления. Правда появились фальшивые обновления для него.

У всех производителей разный период поддержки, а выделение обеспечения безопасности устройств в отдельные обновления выглядит очень полезной функцией.

Как обновить телефон Samsung

Много лет назад (для смартфонов 4-5 лет действительно много) обновления на Android ставились полностью в ручном режиме. Но с 2016 года Google постаралась улучшить этот процесс. Для этого они реализовали функцию ”бесшовных обновлений”.

Процесс стал фоновым и не требовал от пользователя ничего особенного. Можно даже было пользоваться смартфоном, когда устанавливалось обновление. Все производители охотно подхватили эту идею. Все, кроме одного. Особый путь для себя выбрала Samsung.

Есть у нас в редакции мнение о том, что Samsung это лучшие смартфоны на Android. С этим трудно спорить. Вот толкьо обновляются они все равно медленно.

Даже новые смартфоны за очень большие деньги, такие, как Galaxy Fold, Galaxy Z Flip и Galaxy S20 Ultra обновляются ”дедовским” методом. При таком обновлении пользователь фактически лишается возможности пользоваться устройством в течение 5-15 минут. Он должен просто ждать, пока установится обновление.

Даже несмотря на то, что время это очень небольшое, его все равно надо найти. В итоге, большинство людей постоянно откладывает этот процесс и не получает обновления тогда, когда они актуальны.

Например, недавнее обновление смартфонов Samsung, которое должно было исправить работу камеры, выводило смартфон из строя на несколько десятков минут. Согласитесь, было бы намного удобнее, если бы все сделалось само, а пользователю только потребовалось бы потратить не более пары минут на перезагрузку смартфона. Тем более, что иногда это даже полезно. Лично я так периодически перезагружаю смартфон в профилактических целях. Я так привык.