Мы привыкли, что Apple задает тренды в том числе на рынке Android-смартфонов. Стоило американцам выпустить iPhone X, как китайцы начали заимствовать «челку» в своих устройствах, а после выхода iPhone 12 почти каждая модель имеет совершенно не эргономичные рубленые грани. То же касается оформления камеры смартфона. Многие производители в бюджетном сегменте копируют расположение сенсоров Apple, и даже новый флагман Xiaomi 17 Pro всеми силами старается быть похожим на iPhone 17 Pro. Однако в этой погоне за «американской мечтой» есть дизайнерский тренд, свойственный исключительно Android-устройствам. Это телефоны с круглой камерой, которых за последнее время стало очень много.

Почему у новых смартфонов большая круглая камера сзади. Разберемся, зачем новым смартфонам такая большая камера сзади. Изображение: Steven Divish. Фото.

Разберемся, зачем новым смартфонам такая большая камера сзади. Изображение: Steven Divish

Почему у смартфона круглая камера сзади

10 лет назад у смартфонов была только одна камера сзади, и это позволяло располагать ее, где угодно — хоть вверху, хоть внизу; хоть слева, хоть справа. Однако со временем стало ясно, что в современных условиях выехать на одном сенсоре невозможно. Ведь люди хотят делать снимки с разным фокусным расстоянием, отдаляясь при помощи ультраширокоугольного модуля и приближаясь за счет камеры телеобъектива.

Сегодня задняя камера идеального смартфона представлена тремя объективами:

  • основной с фокусным расстоянием 23-25 мм;
  • ультраширокоугольный с фокусным расстоянием 12-18 мм;
  • телеобъектив (перископ) с фокусным расстоянием 65-85 мм.

Наличие нескольких объективов позволяет владельцу устройства экспериментировать со сценариями съемки, однако сильно осложняет задачу производителю. Ведь ему нужно расположить модули камеры таким образом, чтобы переключение между ними было плавным.

Почему у смартфона круглая камера сзади. Сначала был «светофор». Изображение: TECH360.TV. Фото.

Сначала был «светофор». Изображение: TECH360.TV

На начальном этапе себя отлично показывал вариант «светофора», когда объективы расположены вертикально. Многие до сих пор прибегают к нему, однако помимо добавления новых модулей производители вынуждены увеличивать размер сенсоров, чтобы добиться наилучшего качества съемки. И в случае, когда у смартфона реально крутая камера, расположить ее объективы «светофором» стало практически невозможно. Только взгляните, сколько места в корпусе Xiaomi 15 Ultra занимают сенсоры камеры.

Почему у смартфона круглая камера сзади. Большие камеры «светофором» не поставишь. Изображение: WekiHome. Фото.

Большие камеры «светофором» не поставишь. Изображение: WekiHome

Особенно присмотритесь к вытянутому объективу сверху. Это один из двух телевиков Xiaomi 15 Ultra. Он такой большой, потому что имеет конструкцию перископа с большим фокусным расстоянием 100 мм (4.3x зум) и оснащен крупным сенсором с физическим размером 1/1.4″.

Почему у смартфона круглая камера сзади. Накрыть камеры решили «блином» (ну или «шайбой»). Изображение: Tech Spurt. Фото.

Накрыть камеры решили «блином» (ну или «шайбой»). Изображение: Tech Spurt

Если бы Xiaomi пыталась расположить такой набор сенсоров вертикально, то столкнулась бы с двумя проблемами:

  • резкий переход при переключении объективов;
  • уменьшение емкости аккумулятора или разработка чудаковатой конструкции АКБ.

Оптимальное решение — собрать объективы в кучу, что и сделала Xiaomi. Но возникает другой вопрос: а как это обыграть снаружи? Можно было бы просто разбросать «глазки» по спинке, словно родинки на человеческом теле, памятуя опыт Nothing Phone (3). Выглядел бы смартфон тогда по меньшей мере странно. Поэтому инженеры логично решили объединить объективы в один модуль, который бы скрывал их хаотичное расположение. И в конечном итоге была выбрана форма круга, внешне превращающая несколько объективов в одно целое, словно это камера профессионального фотоаппарата.

Xiaomi 15 Ultra — далеко не первый телефон с круглой камерой, однако его пример очень показателен. Он объясняет, почему «шайбу» наряду с Xiaomi используют и другие производители от HUAWEI и HONOR до vivo и realme.

Плюсы и минусы смартфонов с «шайбой»

Логика оформления телефона с круглой камерой сзади дает понять, что перед нами не просто устройство с хорошими фотовозможностями, а полноценный камерофон. Ведь именно большие и разнообразные объективы не позволяют производителям обыграть площадку как-то иначе. И, поскольку телефоны с «шайбой» стали своего рода показателем премиальности, за ними начали повторять создатели бюджетных устройств. Так, круглое оформление использует, например, POCO C61. Но не потому, что иначе его создатели не могли обыграть его основную камеру с бесполезной затычкой. А потому, что так POCO C61, который на распродажах сливали за 3-5 тысяч рублей, выглядит дороже — как камерофон.

Плюсы и минусы смартфонов с «шайбой». Тот случай, когда «шайба» — маркетинговая уловка. Изображение: Audu Buba. Фото.

Тот случай, когда «шайба» — маркетинговая уловка. Изображение: Audu Buba

Как бы то ни было, в большинстве случаев смартфон с круглой камерой, если мы не говорим об ультрабюджетных устройствах, гарантирует высокое качество съемки фото и видео. Это подтверждают модели от самых разных производителей, включая:

Не верите, что телефон с камерой «шайбой» — это почти полная гарантия первоклассных фото и видео? Тогда посмотрите сравнительные обзоры китайских флагманов с Galaxy S25 или даже Galaxy S25 Ultra. После этого вы убедитесь, что Samsung снимает хуже, и, возможно, догадаетесь, из-за чего у корейских смартфонов такие маленькие аккумуляторы.

Тем не менее, даже для самого крутого камерофона «шайба» — далеко не всегда плюс. Во-первых, когда балом правит Apple, такое расположение объективов многим людям кажется странным или даже безвкусным. Во-вторых, если вы привыкли вытягивать указательный палец, держа в руке смартфон, «шайба» с ее камерами будет постоянно заляпываться. Придется либо изучать новый хват, либо постоянно протирать круглый блок.

Плюсы и минусы смартфонов с «шайбой». Круглая камера требует сноровки. Изображение: SMART ОБЗОР. Фото.

Круглая камера требует сноровки. Изображение: SMART ОБЗОР

Но в любом случае смартфон с круглой камерой — это тренд, который точно будет существовать ближайшие несколько лет, пока инженеры не придумают, как еще можно обыграть несколько объективов сзади. А как вы относитесь к «шайбам»? Делитесь своим мнением в телеграм-чате AndroidInsider.ru.

