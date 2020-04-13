Почему в 2020-м году лучше покупать Android-флагманы прошлого года

Несмотря на то что я сам являюсь сторонником рационального подхода во всех сферах жизни, иногда весь мой рационализм куда-то улетучивается, а не смену ему приходят только инстинкты. Чаще всего это случается в пору выхода новых смартфонов. В последний раз надо мной возобладал консюмеризм этой весной, когда Samsung представила Galaxy S20 Ultra. Я поначалу хоть и отнёсся к нему довольно скептически, в какой-то момент даже попытался себя убедить, что его покупка будет логичным вложением средств в это непростое время. Но, хорошенько пораскинув мозгами, понял, что покупать флагман в год его выхода – это самая большая ошибка.

Snapdragon 855 и 865: какой процессор мощнее

Начать я предлагаю с производительности, поскольку именно она для многих является синонимом флагману. Несмотря на то что каждый год производители наращивают вычислительную мощность своих смартфонов, практика показывает, что разница между двумя моделями, которые выходят с разницей в один год, зачастую если не отсутствует в принципе, то сводится к минимуму.

Давайте сравним процессоры Snapdragon 855 и Snapdragon 865, которые начали применяться во флагманских смартфонах под управлением Android, в 2019 и 2020 годах соответственно. Согласно данным бенчмарка Geekbench, Snapdragon 855 в одноядерном испытании показывает себя всего на 17% слабее, чем Snapdragon 865. В многоядерном тесте ситуация обстоит немного лучше: в этом случае разброс составляет уже 27%.

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Однако если мы возьмёмся сравнивать Snapdragon 855+, который является улучшенной версией Snapdragon 855, то разница в производительности между ним и Snapdragon 865 будет составлять всего 4% в одноядерном и 1% в многоядерном испытаниях соответственно. Ничтожная разница, если вдуматься. Да такую даже можно списать на статистическую погрешность, за которую явно не стоит переплачивать деньги. Поэтому, если вы ищете флагман прошлого года, берите что-нибудь на Snapdragon 855+.

Чем Galaxy S10 лучше Galaxy S20

Сегодня производители очень активно избавляются от всего, как им кажется, ненужного в своих новых смартфонах. Например, именно в рамках этой инициативы Samsung избавилась от мини-джека в Galaxy S20, который был ещё в прошлогоднем Galaxy S10, сделала дисплей новинки плоским, а также отказалась от полноценного телеобъектива во всех моделях актуального поколения, кроме S20 Ultra.

У остальных производителей тоже попадаются подобные промахи. Например, Xiaomi почему-то отказалась от аппаратного сканера лица в Xiaomi Mi 9, хотя в Xiaomi Mi 8 он был и пришёлся по нраву многим пользователям. Да, Mi 8 вышел в 2018 году, но это нисколько не отменяет того факта, что зачастую более новые аппараты оказываются в некоторых аспектах куда менее привлекательными, чем их предшественники.

Где отремонтировать смартфоны Huawei, Honor и Samsung на карантине

Только не подумайте, что я рекомендую всегда предпочитать более старую модель более новой. Напротив, я призываю к рациональному подходу при выборе нового смартфона. Просто иногда действительно можно нарваться на ситуацию, когда аппарат прошлого года во многом оказывается более интересным, чем актуальный.

Сколько обновляются смартфоны

В случае с обновлениями чаша весов всегда будет склоняться в сторону флагманов актуального поколения хотя бы из-за сроков. Ведь новый смартфон всегда будет обновляться на год дольше старого, потому что рекомендованный самой Google срок обновления смартфонов должен составлять не меньше трёх лет, из которых два года они получают и патчи безопасности, и новые версии Android, а на третий — только патчи безопасности. Однако тут нужно понять, чего мы лишаемся на практике, покупая прошлогодний аппарат.

Актуальный флагман получит на одну версию Android и на 12 обновлений безопасности больше, чем его предшественник. С одной стороны, это весьма ценное преимущество новинок, тем более что на Android дела с апдейтами вообще обстоят откровенно слабо. Однако я бы советовал обращать внимание на цену. Если прошлогодняя модель стоит заметно дешевле, прикиньте сами, что вам важнее – сэкономить или продлить поддержку своего устройства.

Купить смартфон со скидкой

Цена – не менее важный аспект при выборе нового смартфона, даже если претендент на покупку далёк от того, чтобы называться по-настоящему новым. Поэтому, прежде чем рассчитываться за обновку, сравните цены, ведь зачастую прошлогодний флагман может оказаться дешевле на 30 и даже 40% флагмана актуального поколения. Во всяком случае, именно так обычно бывает с аппаратами Samsung.

Возьмём в качестве ориентира официальную розницу. Сейчас в «М.Видео» Galaxy S10 можно купить за 47 990 рублей с возможностью получить дополнительную скидку в размере 5% при онлайн-оплате. В итоге выйдет чуть больше 45 тысяч рублей. Да, там указано, что такая цена действует только при участии в программе трейд-ин, однако если вы добавите аппарат в корзину, то увидите, что скидку можно получить, не сдавая вообще ничего.

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А вот Galaxy S20 в базовой конфигурации в том же «М.Видео» стоит 69 990 рублей, то есть разница между ними составляет без малого 25 тысяч рублей. На мой взгляд, это довольно много, и никакой год обновлений не заставит меня переплатить такую сумму. При желании вы можете прошерстить рынок и сравнить цены на те аппараты, из которых вы выбираете свой будущий смартфон. Я уверен, что при должном усердии и внимательности вы тоже найдёте что-нибудь подобное и сможете сэкономить несколько тысяч, а может быть даже десятков тысяч рублей.