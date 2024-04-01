Почему в 2024 году лучше купить недорогой смартфон за 20-30 тысяч рублей, чем флагман

Были времена, когда покупать какой-либо смартфон на Андроид, кроме флагмана, было категорически противопоказано. Тяжеловесность операционной системы вкупе со слабым железом тогдашних аппаратов просто не оставляли фанатов «зеленого робота» других вариантов. Хочешь свободы и открытой ОС — берешь топовый телефон по цене Айфона и радуешься. Ведь заставить Android стабильно работать на недорогих смартфонах с железом начального уровня было фактически невозможно. За эти годы многое изменилось, и теперь не флагманы являются фаворитами рынка Android-устройств, а середняки и бюджетники.

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Сравнение Xiaomi 14 Ultra, Galaxy S24 Ultra и Huawei P60 Pro

Чтобы не бросаться в пространные рассуждения, предлагаю сразу взять три популярных флагмана на Android и сравнить их между собой. Для этого я выбрал Galaxy S24 Ultra, Huawei P60 Pro и Xiaomi 14 Ultra. Все три смартфона можно назвать безусловными венцами технологического развития. Но глобально ничего сверхъестественного или хотя бы просто уникального они не предлагают:

Характеристика Galaxy S24 Ultra Huawei P60 Pro Xiaomi 14 Ultra Процессор Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8+ Gen 1 (4G) Snapdragon 8 Gen 3 ОЗУ 12 ГБ 8/12 ГБ 16 ГБ Дисплей 6,8″, 120 Гц, AMOLED 6,7″, 120 Гц, AMOLED 6,7″, 120 Гц, AMOLED Камера 200/50/12/10 Мп 48/48/13 Мп 50/50/50/50 Мп Память 256/512/1024 ГБ 256/512 ГБ 256/512 ГБ Батарея 5000 мА*ч 4815 мА*ч 5300 мА*ч Мощность зарядки 45 Вт 88 Вт 90 Вт Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1 UFS 4.0

Несмотря на то что это топовые устройства в своих линейках, процессоры, объем оперативной памяти, встроенный накопитель, дисплей, камера — все это не удивляет. Даже тот факт, что эти смартфоны входят в топ рейтинга DxOMark, не делает их какими-то уникальными. Ведь сегодня мобильные камеры достигли такого уровня развития, что разница в качестве проявляется лишь в мелочах.

Нет, ну а что? Технологические примочки, которые прежде были характерны исключительно для флагманов, уже давно перекочевали в бюджетный сегмент. Посмотрите на POCO M6 Pro. Это откровенно недорогой смартфон, но даже у него есть оптическая стабилизация изображения. Возможно, он не так хорошо умеет в постобработку и ночную съемку, но в условиях хорошего освещения дешевый и дорогой смартфоны будут примерно наравне.

Чем флагманы отличаются от недорогих смартфонов

Раньше флагманы, помимо объективно более высокого качества съемки, предлагали еще и эксклюзивные фишки. Продвинутые режимы съемки, поддержка ИИ, стилус как у линейки Galaxy Note, да на худой конец топовый процессор и больший объем оперативной памяти. Сегодня все это либо растеряло свою актуальность и превосходство, либо вообще не применяется на практике.

Умное перо уже однозначно перестало быть интересным пользователям, почему-то оперативки теперь стало больше именно у бюджетников, а топовые процессоры и вовсе стали как будто бы ненужны. Ну, скажите, зачем вам чипсет, выполненный по техпроцессу 3 нм? Ведь если Dimensity 8300 Ultra работает так же хорошо, как Snapdragon 8 Gen 3, какой смысл гнаться за более современным и производительным (на бумаге) камнем, если по факту разницы почти нет?

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Просто попробуйте найти в Google Play, RuStore или где-то еще приложение, которое не потянет Dimensity 8300 Ultra. Ничего такого в каталогах просто нет. Равно, как нет и смысла в самом мощном чипсете. Разве что покрасоваться перед окружающими тем, сколько баллов ваш смартфон набирает в AnTuTu. Но и тут у процессоров средней руки от MediaTek тоже все более чем в порядке, так что удивить новейший камень Qualcomm уже вряд ли кого-то сможет. Я уже не говорю про быстродействие в базовых задачах и обработке интерфейса, которое у флагманов и бюджетников сегодня попросту не отличаются.

Почему недорогой смартфон лучше дорогого

Вообще, если вдуматься, то смартфоны среднего ценового сегмента по ряду параметров оказываются даже интереснее и в чем-то технологичнее:

Задняя панель из эко-кожи . Сегодня все больше смартфонов имеют покрытие, имитирующее натуральную кожу. Среди флагманов такое почти не встречается.

. Сегодня все больше смартфонов имеют покрытие, имитирующее натуральную кожу. Среди флагманов такое почти не встречается. Супер-быстрая зарядка . Почему-то самая быстрая проводная зарядка встречается именно среди недорогих устройств. Например, у Redmi Note 13 Pro+ это 120 Вт, а у топового Xiaomi 14 Ultra — только 90 Вт.

. Почему-то самая быстрая проводная зарядка встречается именно среди недорогих устройств. Например, у Redmi Note 13 Pro+ это 120 Вт, а у топового Xiaomi 14 Ultra — только 90 Вт. Экраны с изогнутыми краями . Раньше такие попадались только у флагманов, но теперь производители уже отказались от подобных решений, и они встречаются в основном у недорогих устройств.

. Раньше такие попадались только у флагманов, но теперь производители уже отказались от подобных решений, и они встречаются в основном у недорогих устройств. Встроенная память . Современные бюджетники активно предлагают от 256 до 512 ГБ встроенной памяти, тогда как многие флагманы по-прежнему довольствуются лишь градациями 128/256 ГБ.

. Современные бюджетники активно предлагают от 256 до 512 ГБ встроенной памяти, тогда как многие флагманы по-прежнему довольствуются лишь градациями 128/256 ГБ. Объем оперативной памяти. Еще один интересный момент — это оперативка. Многие современные смартфоны на Android из недорого сегмента имеют по 12 ГБ ОЗУ, тогда как флагманские модели могут предлагать только по 8. Например, Galaxy S24.

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Как так получается, спросите? На самом деле все просто. Ведь именно в сегменте 250-350 долларов идет самое активное противостояние, и, чтобы привлечь потребителя на свою сторону, производители буквально из кожи вон лезут, предлагая в своих устройствах самых что ни на есть интересные фишки. Среди них и больший объем памяти, и интересные материалы исполнения, и много чего еще.