Почему в 2024 году лучше купить недорогой смартфон за 20-30 тысяч рублей, чем флагман

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Иван Кузнецов

Были времена, когда покупать какой-либо смартфон на Андроид, кроме флагмана, было категорически противопоказано. Тяжеловесность операционной системы вкупе со слабым железом тогдашних аппаратов просто не оставляли фанатов «зеленого робота» других вариантов. Хочешь свободы и открытой ОС — берешь топовый телефон по цене Айфона и радуешься. Ведь заставить Android стабильно работать на недорогих смартфонах с железом начального уровня было фактически невозможно. За эти годы многое изменилось, и теперь не флагманы являются фаворитами рынка Android-устройств, а середняки и бюджетники.

Почему в 2024 году лучше купить недорогой смартфон за 20-30 тысяч рублей, чем флагман. Xiaomi 14 Ultra хорош, но бюджетные смартфоны на Android не хуже. Фото: CNET. Фото.

Xiaomi 14 Ultra хорош, но бюджетные смартфоны на Android не хуже. Фото: CNET

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Сравнение Xiaomi 14 Ultra, Galaxy S24 Ultra и Huawei P60 Pro

Чтобы не бросаться в пространные рассуждения, предлагаю сразу взять три популярных флагмана на Android и сравнить их между собой. Для этого я выбрал Galaxy S24 Ultra, Huawei P60 Pro и Xiaomi 14 Ultra. Все три смартфона можно назвать безусловными венцами технологического развития. Но глобально ничего сверхъестественного или хотя бы просто уникального они не предлагают:

ХарактеристикаGalaxy S24 UltraHuawei P60 ProXiaomi 14 Ultra
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 3Snapdragon 8+ Gen 1 (4G)Snapdragon 8 Gen 3
ОЗУ12 ГБ8/12 ГБ16 ГБ
Дисплей6,8″, 120 Гц, AMOLED6,7″, 120 Гц, AMOLED6,7″, 120 Гц, AMOLED
Камера200/50/12/10 Мп48/48/13 Мп50/50/50/50 Мп
Память256/512/1024 ГБ256/512 ГБ256/512 ГБ
Батарея5000 мА*ч4815 мА*ч5300 мА*ч
Мощность зарядки45 Вт88 Вт90 Вт
Тип накопителяUFS 4.0UFS 3.1UFS 4.0

Несмотря на то что это топовые устройства в своих линейках, процессоры, объем оперативной памяти, встроенный накопитель, дисплей, камера — все это не удивляет. Даже тот факт, что эти смартфоны входят в топ рейтинга DxOMark, не делает их какими-то уникальными. Ведь сегодня мобильные камеры достигли такого уровня развития, что разница в качестве проявляется лишь в мелочах.

Нет, ну а что? Технологические примочки, которые прежде были характерны исключительно для флагманов, уже давно перекочевали в бюджетный сегмент. Посмотрите на POCO M6 Pro. Это откровенно недорогой смартфон, но даже у него есть оптическая стабилизация изображения. Возможно, он не так хорошо умеет в постобработку и ночную съемку, но в условиях хорошего освещения дешевый и дорогой смартфоны будут примерно наравне.

Чем флагманы отличаются от недорогих смартфонов

Раньше флагманы, помимо объективно более высокого качества съемки, предлагали еще и эксклюзивные фишки. Продвинутые режимы съемки, поддержка ИИ, стилус как у линейки Galaxy Note, да на худой конец топовый процессор и больший объем оперативной памяти. Сегодня все это либо растеряло свою актуальность и превосходство, либо вообще не применяется на практике.

Чем флагманы отличаются от недорогих смартфонов. Стилус всегда был отличительной чертой линейки Galaxy Note. Фото.

Стилус всегда был отличительной чертой линейки Galaxy Note

Умное перо уже однозначно перестало быть интересным пользователям, почему-то оперативки теперь стало больше именно у бюджетников, а топовые процессоры и вовсе стали как будто бы ненужны. Ну, скажите, зачем вам чипсет, выполненный по техпроцессу 3 нм? Ведь если Dimensity 8300 Ultra работает так же хорошо, как Snapdragon 8 Gen 3, какой смысл гнаться за более современным и производительным (на бумаге) камнем, если по факту разницы почти нет?

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Просто попробуйте найти в Google Play, RuStore или где-то еще приложение, которое не потянет Dimensity 8300 Ultra. Ничего такого в каталогах просто нет. Равно, как нет и смысла в самом мощном чипсете. Разве что покрасоваться перед окружающими тем, сколько баллов ваш смартфон набирает в AnTuTu. Но и тут у процессоров средней руки от MediaTek тоже все более чем в порядке, так что удивить новейший камень Qualcomm уже вряд ли кого-то сможет. Я уже не говорю про быстродействие в базовых задачах и обработке интерфейса, которое у флагманов и бюджетников сегодня попросту не отличаются.

Почему недорогой смартфон лучше дорогого

Почему недорогой смартфон лучше дорогого. Бесподобный HUAWEI nova 11 Pro в зеленом цвете. Фото.

Бесподобный HUAWEI nova 11 Pro в зеленом цвете

Вообще, если вдуматься, то смартфоны среднего ценового сегмента по ряду параметров оказываются даже интереснее и в чем-то технологичнее:

  • Задняя панель из эко-кожи. Сегодня все больше смартфонов имеют покрытие, имитирующее натуральную кожу. Среди флагманов такое почти не встречается.
  • Супер-быстрая зарядка. Почему-то самая быстрая проводная зарядка встречается именно среди недорогих устройств. Например, у Redmi Note 13 Pro+ это 120 Вт, а у топового Xiaomi 14 Ultra — только 90 Вт.
  • Экраны с изогнутыми краями. Раньше такие попадались только у флагманов, но теперь производители уже отказались от подобных решений, и они встречаются в основном у недорогих устройств.
  • Встроенная память. Современные бюджетники активно предлагают от 256 до 512 ГБ встроенной памяти, тогда как многие флагманы по-прежнему довольствуются лишь градациями 128/256 ГБ.
  • Объем оперативной памяти. Еще один интересный момент — это оперативка. Многие современные смартфоны на Android из недорого сегмента имеют по 12 ГБ ОЗУ, тогда как флагманские модели могут предлагать только по 8. Например, Galaxy S24.

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Как так получается, спросите? На самом деле все просто. Ведь именно в сегменте 250-350 долларов идет самое активное противостояние, и, чтобы привлечь потребителя на свою сторону, производители буквально из кожи вон лезут, предлагая в своих устройствах самых что ни на есть интересные фишки. Среди них и больший объем памяти, и интересные материалы исполнения, и много чего еще.

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