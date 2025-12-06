Почему в 2026 году будет больше смартфонов белого цвета

Самый популярный цвет смартфона — черный или темно-серый. Большинство покупателей выбирает именно такой вариант, ведь он является универсальным, а внутренний креатив все равно можно реализовать через чехол. Однако производители техники периодически радуют нас необычными решениями. Так, в уходящем 2025 году было немало смартфонов в красивом, но не очень благозвучном цвете Mocha (на самом деле — «Мока»). А в следующем мы определенно увидим много моделей в белом цвете, и произойдет это не случайно.

Какой цвет 2026 года

Цвет будущего года традиционно объявляет Институт цвета Pantone, который занимается анализом трендов. Его специалисты отслеживают все, что связано с визуальной культурой. 4 декабря они определили цвет 2026 года — величественный белый.

С одной стороны, где визуальная культура, а с другой — где смартфоны. Однако эти две стихии регулярно переплетаются. Производители смартфонов стараются соответствовать трендам, а потому всегда обращают внимание на выбор Pantone. С учетом того, что белый является общепринятым вариантом, в скором времени он наверняка будет встречаться еще чаще.

Смартфоны белого цвета

В настоящее время смартфонов белого цвета не так много, как еще несколько лет назад. Производители часто выбирают различные оттенки вплоть до кремового, но чистый белый сейчас — не такой распространенный, как, например, темно-серый. На российском рынке в таком цвете продаются:

Galaxy S25 FE;

Galaxy A26;

HUAWEI Pura 80 Pro;

HUAWEI Pura 80;

HUAWEI Pura 70 Pro;

HUAWEI Pura 70;

HUAWEI nova 14 Pro;

iQOO 13;

OnePlus Nord CE5;

POCO C61;

realme GT 8 Pro;

Red Magic 10 Air;

REDMI Note 13 Pro+;

TECNO Spark 40 Pro+;

TECNO Spark Go 2;

Xiaomi 14.

Остальные смартфоны, заявленные как белые, либо предлагают определенный оттенок, либо содержат на спинке узор или рисунок, отдаляющих цветовой вариант от чистого. Все поменяется в 2026 году. Но надолго ли?