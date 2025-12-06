Почему в 2026 году будет больше смартфонов белого цвета

Самый популярный цвет смартфона — черный или темно-серый. Большинство покупателей выбирает именно такой вариант, ведь он является универсальным, а внутренний креатив все равно можно реализовать через чехол. Однако производители техники периодически радуют нас необычными решениями. Так, в уходящем 2025 году было немало смартфонов в красивом, но не очень благозвучном цвете Mocha (на самом деле — «Мока»). А в следующем мы определенно увидим много моделей в белом цвете, и произойдет это не случайно.
Какой цвет 2026 года
Цвет будущего года традиционно объявляет Институт цвета Pantone, который занимается анализом трендов. Его специалисты отслеживают все, что связано с визуальной культурой. 4 декабря они определили цвет 2026 года — величественный белый.
⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android
С одной стороны, где визуальная культура, а с другой — где смартфоны. Однако эти две стихии регулярно переплетаются. Производители смартфонов стараются соответствовать трендам, а потому всегда обращают внимание на выбор Pantone. С учетом того, что белый является общепринятым вариантом, в скором времени он наверняка будет встречаться еще чаще.
Смартфоны белого цвета
В настоящее время смартфонов белого цвета не так много, как еще несколько лет назад. Производители часто выбирают различные оттенки вплоть до кремового, но чистый белый сейчас — не такой распространенный, как, например, темно-серый. На российском рынке в таком цвете продаются:
- Galaxy S25 FE;
- Galaxy A26;
- HUAWEI Pura 80 Pro;
- HUAWEI Pura 80;
- HUAWEI Pura 70 Pro;
- HUAWEI Pura 70;
- HUAWEI nova 14 Pro;
- iQOO 13;
- OnePlus Nord CE5;
- POCO C61;
- realme GT 8 Pro;
- Red Magic 10 Air;
- REDMI Note 13 Pro+;
- TECNO Spark 40 Pro+;
- TECNO Spark Go 2;
- Xiaomi 14.
Остальные смартфоны, заявленные как белые, либо предлагают определенный оттенок, либо содержат на спинке узор или рисунок, отдаляющих цветовой вариант от чистого. Все поменяется в 2026 году. Но надолго ли?