Почему в бюджетные смартфоны не ставят старые флагманские процессоры

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Иван Кузнецов 0

Вы знаете, чем флагманский смартфон отличается от нефлагманского? Одни берутся искать различия во внешности, но Samsung показала нам, что это далеко не основной критерий. Другие сопоставляют камеры аппаратов из разных ценовых категорий, но Google неоднократно доказывала, что ни количество модулей, ни разрешение, ни даже возможности самого модуля ещё не являются свидетельством дороговизны. Третьи же полагаются на процессор. Ведь логично, что флагманский процессор в бюджетный аппарат не поставят и наоборот. Но потихоньку эта парадигма начинает рушиться.

OnePlus Nord

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OnePlus планирует выпустить в следующем году OnePlus 9 Lite – упрощённую версию будущего флагмана – на базе процессора Snapdragon 865. Это совершенно нетипичная история для рынка смартфонов. Ведь если Apple всё-таки позволяет себе возвращаться к использованию чипсетов прошлых лет в более бюджетных устройствах, то по сложившейся за долгие годы практике для аппаратов на Android традиционно существуют «камни» разных сегментов, которые выбираются в зависимости от цены каждого устройства.

Проблемы Snapdragon 865

Snapdragon 865

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Несмотря на то что OnePlus 9 Lite должен быть устройством субфлагманским, история знает не так много случаев использования прошлогоднего процессора в смартфонах нового поколения. Один из самых известных примеров – это LG G6, который получил Snapdragon 821 (улучшенную версию Snapdragon 820) вместо 835. Однако это был вынужденный шаг, поскольку Qualcomm договорилась с Samsung об эксклюзивных поставках Snapdragon 835 и, по условиям договора, не могла начать поставлять их кому-то раньше, чем ей.

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Очевидно, что добровольно использовать старый чип, пусть и некогда флагманский, — это далеко не самая выгодная история. Дело в том, что даже у топовых «камней» прошлых лет есть как минимум два ощутимых недостатка:

  • Срок их поддержки производителем будет меньше, чем у более новых процессоров средней руки;
  • Флагманский процессор даже прошлого года будет стоить дороже, чем бюджетный чип этого года.

Камера OnePlus 9 Lite

OnePlus 8T

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Чтобы осознанно идти на эти условия, OnePlus должна чётко осознавать, зачем ей всё это нужно. Но понять, что к чему, не так уж и сложно. Ведь что отличает флагманский чип от нефлагманского? Более высокая производительность и, как правило, более обширные возможности для работы с искусственным интеллектом. Но лишь немногие знают, что производительность важна не только в играх и для быстродействия системы, но и при обработке фотографий с использованием программных алгоритмов.

Google стала первым в мире производителем смартфонов, который выпустил флагманский аппарат на базе процессора средней руки. Речь идёт о Google Pixel 5, получившем Snapdragon 765G.

Очевидно, что OnePlus замыслила выпустить субфлагманский камерофон, который будет дешевле настоящего флагмана, но при этом будет обладать сопоставимыми фотографическими возможностями. В конце концов, не даром генеральный директор OnePlus Пит Лау заявил в недавнем интервью, что компания планирует активнее заняться развитием фото-направления, усовершенствовав камеры своих смартфонов. В принципе, Google показала нам, что даже нефлагманские чипы могут «тянуть» камеру, но у OnePlus нет таких алгоритмов и наработок.

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