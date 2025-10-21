Почему vivo X200 Pro mini — до сих пор лучший компактный смартфон, который нравится всем

Герман Вологжанин

За последние годы компактные смартфоны стали большой редкостью. Многие уже привыкли пользоваться «лопатами», а потому производители не рискуют делать модели скромных размеров. Ведь у них априори меньше аккумулятор, из-за меньшей площади рассеивания тепла они сильнее нагреваются, по-настоящему топовые камеры в компакт не запихнешь, а цена его все равно окажется выше, чем у обычного устройства. Но бывают исключения, коим является смартфон vivo X200 Pro mini.

Почему vivo X200 Pro mini — до сих пор лучший компактный смартфон, который нравится всем. Разбираемся, стоит ли брать бескомпромиссный компакт. Изображение: Casual Reviews. Фото.

Разбираемся, стоит ли брать бескомпромиссный компакт. Изображение: Casual Reviews

Сколько стоит vivo X200 Pro mini

В то время как другие компактные смартфоны стоят 50-80 тысяч рублей, vivo X200 Pro mini можно купить на AliExpress за 37 864 ₽. Да, придется еще оплатить небольшую таможенную пошлину, но даже с учетом нее устройство обойдется примерно в 40 тысяч рублей — намного дешевле прочих компактов.

Сколько стоит vivo X200 Pro mini. За эти деньги смартфон просто топ. Фото.

За эти деньги смартфон просто топ

Купить vivo X200 Pro mini

У столь низкой цены vivo X200 Pro mini есть нюанс: это китайская версия. Впрочем, на борту присутствует русский язык, так что заниматься перепрошивкой не придется.

Характеристики vivo X200 Pro mini

Несмотря на свои компактные размеры (150.8х71.8х8.1 мм), vivo X200 Pro Miniполноценный флагман. Его корпус выполнен из стекла и металла, а внутри прячутся бескомпромиссные характеристики с мощным железом, топовыми камерами и большим аккумулятором.

Характеристикиvivo X200 Pro mini
Экран6.31 дюйма, AMOLED (2640х1216), 1-120 Гц
Основная камера50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП
Фронтальная камера32 МП
ПроцессорDimensity 9400
Память12/256, 16/512 или 16/1024 ГБ
Аккумулятор5700 мАч
Зарядка90 Вт (проводная)
30 Вт (беспроводная)

Прямые конкуренты vivo X200 Pro miniXiaomi 15 и Galaxy S25. Они работают на процессоре Snapdragon 8 Elite, который не дает существенного преимущество в сравнении с Dimensity 9400, а еще стоят в лучшем случае 50-60 тысяч рублей и предлагают более скромные аккумуляторы на 5240 мАч (5400 мАч) и 4000 мАч соответственно.

Как снимает камера vivo X200 Pro mini

Главная фишка vivo X200 Pro mini — камера. Как правило, в компактных смартфонах она хуже, чем в лопатистых флагманах. Производителю сложно установить полноценный перископ для мощного зума в небольшой корпус, и поэтому он часто ограничивается телевиком с маленьким сенсором. Это касается и Xiaomi 15, и Galaxy S25.

Но vivo X200 Pro mini не таков. Помимо основной камеры Sony LYT-818 (1/1.28″) он получил большой перископ Sony IMX882 (1/1.95″) с 3-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом, а также плавающей линзой для макро-съемки.

Как снимает камера vivo X200 Pro mini. У vivo X200 Pro mini самый крутой телевик среди компактов. Фото: Лысый из МТ. Фото.

У vivo X200 Pro mini самый крутой телевик среди компактов. Фото: Лысый из МТ

Как снимает камера vivo X200 Pro mini. Да и ультраширик снимает отменно. Фото: Лысый из МТ. Фото.

Да и ультраширик снимает отменно. Фото: Лысый из МТ

Если на основу конкуренты снимают плюс-минус так же, то на фото с приближением vivo X200 Pro mini убегает далеко вперед. Кроме того, это — редкий пример смартфона, чей ультраширик оснащен автофокусом. Это не «сдача», а вполне себе полноценная камера, которая пригодится для разноплановой съемки.

Плюсы и минусы vivo X200 Pro mini

Как ни крути, а назвать vivo X200 Pro mini идеальным смартфоном нельзя. Да, у него мощное железо, самая крутая камера среди компактов, а также впечатляющий для своих размеров аккумулятор. Но и недостатки у vivo X200 Pro mini есть:

  • спорный дизайн с «шайбой»;
  • оптический сканер отпечатков;
  • медленный USB версии 2.0.

По всем этим параметрам Xiaomi 15 и Galaxy S25 кажутся более привлекательными. Однако минусов в сравнении с vivo X200 Pro mini у них тоже предостаточно, о чем мы уже говорили ранее.

Недостатки китайской версии vivo

Недостатки китайской версии vivo. Смартфон доступен только в версии для Китая. Изображение: Technotin. Фото.

Смартфон доступен только в версии для Китая. Изображение: Technotin

Важно понимать, что глобальной версии vivo X200 Pro mini не существует. Смартфон предназначен исключительно для китайского рынка. И, хотя на борту есть русский язык, у китайской версии vivo много недостатков:

  • из коробки нет сервисов Google, но они устанавливаются за несколько минут через APK;
  • отсутствие диапазона частот Band 20 (790—820 МГц), что в редких случаях вызывает проблемы со связью за городом;
  • нет поддержки eSIM (поддерживаются только физические симки);
  • китайские приложения, которые хоть и удаляются, но все равно оставляют после себя следы;
  • в отзывах на vivo X200 Pro mini говорят о наличии проблем с уведомлениями.

Весь вопрос в том, насколько эти недостатки для вас критичны. Многие люди не испытывают проблем с отсутствием Band 20 и не пользуются eSIM, а ручная установка Google Play наряду с удалением китайского хлама — такая же рутина, как и отключение рекламы на Xiaomi.

Стоит ли покупать vivo X200 Pro mini в конце 2025 года

Пожалуй, vivo X200 Pro miniсамый популярный китайский смартфон, не вышедший за пределы Поднебесной. Несмотря на отсутствие глобальной версии, его активно покупают на маркетплейсах, что вполне объяснимо: это лучший компактный камерофон за свои деньги.

Купить vivo X200 Pro mini

Вместе с тем недавно был представлен vivo X300 — такой же компактный смартфон, который отличается от vivo X200 Pro mini еще более мощным процессором Dimensity 9500, ультразвуковым сканером отпечатков, современным USB 3.2 Gen 1, аккумулятором на 6040 мАч и улучшенной фронталкой. При этом у него чуть проще основная камера, а цена даже китайской версии на маркетплейсах составляет порядка 60 тысяч рублей.

Зато в начале ноября на территории России начнет продаваться глобальная версия vivo X300. Ее цена — загадка. Ожидается, что она составит порядка 60-70 тысяч рублей. Без китайского хлама и прочих нюансов, но все равно существенно дороже vivo X200 Pro mini, который до сих пор остается лучшим компактным смартфоном.

