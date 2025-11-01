Почему все хейтят OnePlus 15, хотя ждали этот смартфон

Смартфоны OnePlus ежегодно становятся одними из самых ожидаемых, а после своего выхода — чуть ли не самыми лучшими флагманами на Android. Они работают на топовой оболочке OxygenOS, а их характеристики представляют собой оптимальный баланс между производительностью, возможностями камер и автономностью. В этой связи ожидания от релиза нового смартфона OnePlus 15 были весьма предсказуемы, вот только на практике очередной флагман бренда стал едва ли не худшим в истории.

Вторичный дизайн OnePlus 15

Последние годы флагманы OnePlus старались быть уникальными внешне и при этом не слишком вычурными. Их дизайнеры не шли на запредельно смелые эксперименты, в отличие от китайских британцев из Nothing, но делали что-то свое. В частности, блок камер OnePlus 13 хоть и был выполнен в форме шайбы, однако расположение круга было нетипичным: сбоку, а не по центру.

Это было изюминкой бренда, но в OnePlus 15 дизайнеры отказались от фирменной фишки, сделав блок камер квадратным. Внешне новый флагман напоминает Xiaomi 11 Lite 5G NE, TECNO POP 7, Infinix SMART 9 и множество других бюджетных смартфонов, а еще является почти точной копией OPPO Find X9, уже не скрывая своего родства.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Бесполезный экран на 165 Гц

Большая часть презентации OnePlus 15 была посвящена экрану смартфона, а точнее — частоте его обновления. Вместо привычных 120 Гц OnePlus заявила аж 165 Гц, после чего еще полчаса рассказывала о преимуществах такого буста. Правда, в подавляющем большинстве сценариев пользователям все равно доступно только 120 Гц, а обещанные 165 Гц работают лишь в четырех приложениях!

Кроме того, OnePlus стыдливо умолчала, что разрешение экрана OnePlus 15 (2772×1272) стало меньше, чем у OnePlus 13 (3168×1440). Вряд ли это кто-то заметить невооруженным глазом, но факт есть факт: на дисплее сэкономили.

Ухудшение камеры OnePlus 15

Но главный недостаток OnePlus 15 — камера. В целом, ее можно назвать неплохой, однако она по всем статьям уступает камере OnePlus 13. Судите сами: размер основного сенсора уменьшили с 1/1.4″ до 1/1.56″, а вместо достойного перископа Sony LYT-600 (1/1.95″) поставили совсем уж крошечный Samsung JN5 (1/2.76″).

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Наконец, OnePlus 15 — первый за долгое время флагман бренда, чья камера разрабатывалась без участия шведской компании Hasselblad, в объективе которой Нил Армстронг ступил на Луну. Вместе со шведами китайцы настраивали цветопередачу и создавали профессиональный режим съемки. Теперь OnePlus гордо опирается на стандартные алгоритмы обработки изображения LUMO от материнской компании OPPO.

Что хорошего в OnePlus 15

Тот факт, что OnePlus 15 стал хуже OnePlus 13, объясняется его ценой. Новинка стала на 500 юаней дешевле своего предшественника, а ее позиционирование сменилось со сбалансированного флагмана на игровой смартфон.

Хотя у OnePlus 15 нет фишек, свойственным геймерским устройствам наподобие Red Magic 11 Pro, но смартфон все-таки работает на мощнейшем процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, а его аккумулятор рассчитан на 7300 мАч. Это очевидные плюсы, которые, впрочем, меркнут на фоне недостатков нового OnePlus.