Почему все хвалят Nothing Phone 1? Разбираемся, стоит ли его покупать

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Кирилл Пироженко 0

Наверняка вы обратили внимание, что последние годы большинство смартфонов стали похожи друг на друга настолько сильно, что обыватель даже не сможет понять, что вы держите в руках: realme или Xiaomi. А если смотреть на них со стороны экрана, то можно перепутать еще больше компаний. Именно поэтому тот производитель, который создаст действительно уникальный внешний вид для своего смартфона, сразу же сможет добиться определенного успеха. В компании Nothing решили, что ставить эксперименты со стеклом и различными оттенками цветов скучно и неинтересно, и пошли на нестандартный шаг.

Почему все хвалят Nothing Phone 1? Разбираемся, стоит ли его покупать. С постоянно активной подсветкой смотрится смартфон действительно эффектно. Фото.

С постоянно активной подсветкой смотрится смартфон действительно эффектно.

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Первый телефон от Nothing получил прозрачную заднюю панель со специальными светодиодами, которые можно использовать как для индикации уведомлений, так и для каких-то украшательств. Причем это не просто точки на панели и целые светодиодные полосы. Но есть ли в этом смартфоне еще что-то примечательное? Разбираемся, стоит ли покупать Nothing Phone 1.

Nothing Phone — дизайн

Что нужно сделать компании, которая только выходит на рынок смартфонов со своим первым устройством? Конечно же, чем-то удивить покупателей, чтобы привлечь внимание именно к себе. В современных реалиях сделать это не так просто. Когда потребители избалованы крутыми характеристиками, быстрыми процессорами и качественными экранами. Но, как оказалось, достаточно всего лишь сделать необычный дизайн, и про новое устройство будут трубить на каждом углу.

Nothing Phone — дизайн. Даже черная версия смотрится круто. Фото.

Даже черная версия смотрится круто.

Именно так получилось с Nothing Phone 1. Благодаря своему необычному внешнему виду про это устройство говорят все, кому не лень. А в некоторых изданиях признают его дизайн самым инновационным среди смартфонов в этом году. Но если так задуматься, то что в нем такого крутого? Ну, есть несколько светодиодных полос. Да, их можно задействовать в различных сценариях, в том числе для уведомлений. Выглядит это все достаточно забавно и прикольно, но, как это обычно бывает, со временем надоест. Да и под чехлом, в который вы наверняка его спрячете, всю эту красоту будет просто не видно.

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Как по мне, для того чтобы не пропустить уведомления, лучше задействовать Always On Display, что будет более эффективно. В остальном внешний вид этого устройства по большей части баловство. Но надо отдать должное компании. Она очень грамотно использовала это преимущество перед другими брендами и про Nothing Phone 1 действительно говорили все, кто только мог.

Nothing Phone 1 — характеристики

Может ли это устройство предложить покупателям что-то, кроме внешнего вида. Давайте посмотрим на основные технические характеристики Nothing Phone 1.

ХарактеристикаЗначение
ЭкранOLED; 6,55 дюйма; PPI 402; максимальная яркость 1200 нит; частота обновления 120 Гц; поддержка HDR10+ и DCI-P3
ПроцессорQualcomm Snapdragon 778G Plus
КамерыШирокоугольная: 50 Мп, f/1.9; Сверхширокоугольная: 50 Мп, f/2.2
Аккумулятор4500 мАч, быстрая зарядка 33 Вт
Оперативная память8 или 12 Гб
Встроенная память128 или 256Гб

Как видите, все характеристики соответствуют большинству средненьких смартфонов от Xiaomi. Например, Xiaomi 11 Lite 5G NE, который вообще является прошлогодней моделью.

Что точно можно выделить в Nothing Phone 1, так это симметричные рамки вокруг экрана. С учетом того, что большинство смартфонов на Андроиде страдают большими подбородками, было удивительно увидеть именно у Nothing аккуратные одинаковые рамки со всех сторон.

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Кто-то назовет одним из главных его преимуществ сканер отпечатка пальца, расположенный в экране. Но как по мне, так это технология по скорости работы еще уступает физическим сканерам в кнопках питания. Поэтому преимущество спорное. В остальном это абсолютно обычный середняк.

Стоит отметить еще и необычные шрифты в оболочке Nothing Phone 1. Однако при использовании русского языка вы будете видеть стандартные шрифты Андроида, так как разработчик не создавал его для кириллицы. Это, кстати, является одной из проблем этого смартфона. В некоторых местах локализация страдает.

Nothing Phone 1 — характеристики. Вот такие модные шрифты для русского языка не завезли. Фото.

Вот такие модные шрифты для русского языка не завезли.

Пользователи отмечают и то, что под нагрузкой Nothing Phone ощутимо греется. То есть просто поиграть в требовательные игрушки долгое время на нем просто не получится. В одноядерном тесте Geekbench 5 устройство набирает 828 баллов, а в многоядерном — 3002. Для сравнения: в одноядерном тесте его опережает пятилетний iPhone X, набирающий 906 баллов, а в многоядерном — трехлетний iPhone 11 с результатом 3095 баллов.

То есть в части производительности это обычный среднестатистический телефон. Да, для каких-то базовых задач в виде серфинга по интернету и просмотра социальных сетей этого хватит за глаза, но вот для чего-нибудь посерьезнее вы сами захотите процессор мощнее.

Стоит ли покупать Nothing Phone 1

В Nothing Phone 1 можно отметить неплохой набор камер. Производитель не стал мудрить с бессмысленными объективами ради их количества и поставил два, зато качественных. А основную камеру даже оснастил оптической стабилизацией. От нее можно добиться весьма неплохих снимков, которые будет не стыдно показать друзьям.

Стоит ли покупать Nothing Phone 1. Если бы не прозрачная задняя панель, можно было подумать, что это iPhone 12. Фото.

Если бы не прозрачная задняя панель, можно было подумать, что это iPhone 12.

А вот со съемкой видео все не так однозначно. К сожалению, процессор не позволяет снимать 4К с 60 кадрами в секунду, поэтому камера ограничена 30 кадрами. И при желании получить максимально плавное 4К видео придется довольствоваться только этим. Ну и в некоторых ситуациях камере может не хватать света. Все же апертура 1.9 требует более-менее нормального освещения для создания хороших фотографий и видео.

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Так стоит ли покупать Nothing Phone 1? Если вам важен внешний вид, то почему бы и нет. В остальном это обычный средний смартфон, у которого огромное количество конкурентов. Чего стоит только Pixel 6 и Xiaomi 11 Lite 5G NE. В остальном считаю хайп вокруг этого устройства очень раздутым именно за счет внешнего вида. В остальном ничего особо выдающегося в нем нет, и приобретать его стоит только тем, кому надоели смартфоны с привычным дизайном.

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