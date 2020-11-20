Почему Xiaomi не может выпускать дорогие смартфоны

На этой неделе генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь выступил с заявлением о том, что он искренне не понимает, почему вверенную ему компанию и продукцию, которую она выпускает, считают второсортными. По этой причине, посетовал топ-менеджер, потребители насмехаются над флагманами Xiaomi, полагая, что они не могут стоить дорого. А, между тем, объяснил Цзюнь, Xiaomi применяет самые передовые технологии, тратит большие деньги на разработку и научные исследования. Поэтому логично, что смартфоны, которые выпускает компания, невозможно продавать по ценам флагманов 4-5-летней давности. Но я объясню Xiaomi, в чём дело.

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На мой взгляд, флагманские смартфоны Xiaomi действительно не могут стоить дорого. На это есть несколько причин, которые очевидны ну практически всем. Я же постараюсь просто изложить их в письменной форме так, чтобы каждый узнал в этих рассуждениях себя и своё нежелание тратить 60-70 тысяч рублей на флагман от Xiaomi, пусть и очень крутой.

Самая быстрая зарядка в смартфоне

Xiaomi утверждает, что применяет при производстве своих флагманов только самые передовые материалы и технологии. В это охотно верится, когда читаешь спецификации фирменных смартфонов бренда. Тут тебе и дисплеи с частотой обновления 120 Гц, и камера с разрешением 108 Мп, и зарядка мощностью 120 Вт, которая заряжает аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч всего за 20 минут. Ну круто же? Очень круто. Но во всей этой крутизне есть кое-какие изъяны.

Несмотря на заявленную поддержку зарядки мощностью 120 Вт и присутствие в продаже 120-ваттного блока питания, Xiaomi Mi 10 Ultra вытягивает из него только 80 Вт. Нет, в принципе смартфон заряжается довольно быстро. Примерно полчаса, и у вас – аппарат с полностью заряженным аккумулятором. Но куда, простите, делись мои 40 Вт? Ведь это всё-таки треть от заявленной мощности, пусть смартфон практически не теряет в скорости подзарядки.

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Очевидно, что 120 Вт там никогда не было. Xiaomi осознанно пошла на этот шаг в целях повышения маркетинговой привлекательности смартфона. Ведь на рынке уже были аппараты с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт. Стало быть, заявлять, что топовый флагман с ценой под 1000 долларов заряжается за полчаса от блока питания на 80 Вт, — как-то не комильфо. Поэтому было решено нарисовать более красивую цифру, тем более что на таких скоростях зарядки это не принципиально. Но ведь это нечестно.

Обновление MIUI

Я уже как-то раз хвалил Xiaomi за то, что она выработала совершенно автономную методику поддержки своих смартфонов, обновляя их прошивку без необходимости обновлять самую операционную систему. Так получается за счёт того, что MIUI уже давно стала самостоятельной операционной на базе другой операционной системы, опередив Android по функциональному наполнению и перспективности. Поэтому Xiaomi может себе позволить отказаться от новых версий Android и продолжать выпускать свежие сборки MIUI. Но где же проблема?

У Xiaomi есть отличные смартфоны по невысокой цене. Но выходят они под другими брендами. Обратите внимание на Poco X3, который стоит чуть больше 20 тысяч рублей, а предлагает аппарат, который потрясающе слажен как функционально, так и технически.

А проблема в ощущениях. Меня лично не покидает чувство, что Xiaomi из-за этого начинает превращаться в какую-то местечковую компанию, которая существует сама в себе. Всё-таки нужно понимать, что обновления операционной системы позволяют обновлять и ядро, поддерживать его в актуальном состоянии, исправлять баги и уязвимости, которые там неизменно есть.

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А MIUI – это всего лишь оболочка, которая, как ясно из названия, затрагивает только внешнее оформление, пусть и позволяет немного поиграть с функциональностью. А купить флагман за 70 тысяч и лишиться нормальной поддержки на второй год – так себе перспектива. Во всяком случае, не за такие деньги.

Xiaomi — топ за свои деньги

Ну и, пожалуй, не меньшую роль, чем всё остальное, в процессе формирования цен на смартфоны должно играть восприятие пользователей. Ведь товар, как известно, стоит ровно столько, сколько за него готовы заплатить. А за Xiaomi платить по 70 тысяч рублей готово меньшинство. Всё дело в том, что вокруг этого бренда уже сформировался определённый образ, и он явно не способствует популяризации дорогостоящих флагманов. Для большинства из нас Xiaomi – это недорогие смартфоны с добротной функциональностью.

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Но когда мне говорят, что я получу что-то более крутое, но за вдвое большие деньги, мне начинает казаться, что в Xiaomi просто сошли с ума. Да, у Mi 10 Ultra быстрая зарядка, крутая камера и дисплей. Но ведь раньше Xiaomi тоже предлагала отличные смартфоны, которые мог купить каждый. Я не против того, чтобы Xiaomi развивалась, занималась исследованиями и внедряла инновации. Но я против того, чтобы она делала это под старым брендом. Toyota это поняла и создала бренд Lexus. А Xiaomi – ещё нет, и решила, что прокатит и так. Но брать Xiaomi в кредит или рассрочку мне стыдно, а iPhone – нет.