Когда меня спрашивают, какой смартфон лучше купить, я всегда отвечаю: «Какой вам нравится». В 2020 году никому не интересно, какой процессор установлен на телефоне, сколько у него оперативной памяти или встроенной. Для фотографий уже все давно используют облачные сервисы. Но что же тогда интересно? Камера, внешний вид, дисплей. И если по первым двум всё очевидно, то с последним параметром есть моменты. К слову, если нужен смартфон с хорошей камерой, у нас есть неплохой вариант.

Сегодня на рынке представлены дисплеи с двумя технологиями: IPS и OLED. Последние, как правило, используются в более дорогих устройствах, но так как с 2019 года их начали устанавливать и в среднебюджетные гаджеты за счёт удешевления технологии, проблема выбора технологии матрицы стала более актуальной. Какой дисплей выбрать: IPS или OLED? И почему я сомневаюсь, когда речь заходит об OLED?

AMOLED-экраны лучше IPS по качеству картинки

Проблема в том, что OLED технически лучше IPS-решений. Даже лучшая IPS-матрица, установленная в iPhone 11, будет уступать какому-нибудь AMOLED-экрану в Galaxy A50. AMOLED-дисплеи более контрастные, имеют чистый белый цвет, у них нет засветов и проблем с вырезами в экране. Такой дисплей может принять любую форму. Стремления производителей к выпуску гибких аппаратов наводят на одну простую мысль — в ближайшем будущем от IPS-экранов не останется и следа.

И это хорошо в вопросе получения эстетического удовольствия от использования такого экрана, но есть один момент — такие дисплеи негативно влияют на наше зрение. Мы и без того целыми днями проводим время за компьютером или ноутбуком, а нам еще предлагают в перерывах между ними использовать телефон с AMOLED-экраном, который портит зрение. Да, проблему широтно-импульсной модуляции решает DC-Dimming, однако решает её не полностью, а лишь наполовину сглаживает эффект пульсации, при этом сама пульсация никуда не исчезает — проблема остается. К тому же AMOLED-технология даже при полном отсутствии ШИМ приводит к напряжению зрения, и это отмечают многие владельцы устройств с такими экранами. AMOLED-дисплеи это еще и PenTile. О проблеме PenTile даже при QHD-разрешении мы писали еще пару лет назад.

Вспоминаю прошлое

Давным-давно я купил свой первый телефон с AMOLED-экраном Motorola Razr i. Тогда он произвел на меня приятные впечатления, но соглашусь с тем, что зрение при этом напрягается сильнее. Непонятно, как производители избавят нас от этой проблемы в будущем, но пока, на мой взгляд, несмотря на все плюсы и учитывая, что мы проводим за смартфонами по 3-5 часов в день, покупать аппараты с AMOLED-экраном — не лучшая идея. Предлагаю обсудить это в Телеграм.

И это постоянная дилемма. С одной стороны, мы получаем глубокий черный цвет (не знаю как вы, но от такой глубины я получаю очень много эмоций), с другой — это проблема ухудшения зрения. К плюсам AMOLED стоит отнести еще и функцию Always On Display. Она позволяет постоянно отображать на экране смартфона различную информацию за счет того, что OLED-экраны на темном фоне почти не тратят энергию аккумулятора. Многие, кстати, считают, что AMOLED-экраны не расходуют энергию только на черном фоне, но это ошибочное мнение, не так давно мы писали об этом.

Для многих может показаться забавным, но уже даже планшеты стали выпускать с AMOLED-экранами. Хорошим примером являются Galaxy Tab S5e и Tab S6. О первом мы также писали материал. Galaxy Tab S6 буквально вчера мне удалось подержать в руках, и, по правде говоря, это удивительный аппарат за свои деньги, 10-дюймовый AMOLED-экран производит серьезное впечатление своими красками, но при этом я сразу заметил, как зрение при взгляде на такой экран стало напрягаться.

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Интересно, что думают по этому поводу наши читатели. Есть ли среди них владельцы устройств с AMOLED-дисплеями? Как много времени вы проводите за гаджетом, и как сильно напрягается ваше зрение? К слову, для всех владельцев AMOLED-экранов мы подготовили обзор интересного приложения с тёмными обоями.