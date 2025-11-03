Почему я купил смартфон vivo X300 после 5 лет на Xiaomi

С 2020 года в качестве основного смартфона я использовал Xiaomi. В моих руках побывали как бюджетные модели компании, так и флагманы, которые однажды привлекли меня отличным соотношением цены и характеристик, но в конечном итоге разочаровали. Череда проблем Xiaomi и отсутствие хоть каких-то положительных изменений в политике бренда вынудили меня отказаться от устройств компании и сделать выбор в пользу другого бренда. Так я приобрел смартфон vivo X300.

Что плохого в Xiaomi

Будучи пользователем Xiaomi на протяжении пяти последних лет, я изучил их устройства вдоль и поперек, выявив такое количество недостатков, что меня начало искренне удивлять лидерство этой компании на российском рынке смартфонов. Ведь ни один другой бренд не наглеет настолько, что встраивает рекламу в собственную оболочку, даже когда продает какой-нибудь Xiaomi 15 Ultra за 149 990 ₽ в официальной рознице.

Пару недель назад я достал старенький Redmi Note 10 Pro, чтобы узнать, как он поживает, а он встретил меня рекламой, которая теперь появляется даже при настройке будильника! Стоит тебе выбрать другую мелодию, как на экране выскакивает баннер от стороннего рекламодателя.

Справедливости ради, на флагманах Xiaomi, к коим формально относится мой основной Xiaomi 12T Pro, рекламы меньше. Она появляется реже, но все равно проскакивают треш-новости на экране блокировки даже после отключения карусели обоев, а встроенный магазин GetApps то и дело норовит поставить обновлением какой-нибудь пиратский клиент Telegram, потому что там отсутствует даже базовая модерация.

Кроме того, оболочка HyperOS, которая до недавнего времени называлась MIUI, на моих глазах превратилась из самой продвинутой в самую скучную прошивку. Функционально ей уступает разве что чистый Android на Google Pixel да Nothing OS. Все конкуренты ушли вперед, а с обновлениями HyperOS не появляется ничего интересного за исключением косяков, способных превратить смартфон в кирпич.

И все это на фоне полного безразличия Xiaomi к клиентам. Опасаясь вторичных санкций, китайская компания свернула свою медийную активность, а ее российская версия сайта так и не обновлялась с 2022 года. Поддержка не отвечает, да и многие адреса авторизованных сервисных центров потеряли актуальность.

Где я купил vivo X300 Ростест

За смартфонами vivo я следил давно, но всякий раз от их покупки меня отталкивал лютый оверпрайс, а также отсутствие в официальной рознице флагманских моделей X-серии. Последний раз в Россию завозили vivo X60 Pro, но было это в начале 2021 года, а за смартфон на базе далеко не топового процессора Snapdragon 870 просили солидные по тем временам 64 990 ₽.

Да, все последние годы фанаты vivo покупали китайские версии флагманов, соглашаясь на отсутствие локального сервиса и наличие иероглифов в оболочке. Но я принципиально ждал возвращения представителей X-серии на российский рынок по адекватной цене. И дождался: в октябре у нас появился vivo X200 FE, а 1 ноября состоялся старт продаж vivo X300 на AliExpress.

На AliExpress продают российскую версию смартфона. Причем стоит она даже меньше китайской. Так, vivo X300 на 16/512 обошелся мне в 55 193 ₽, не считая пошлины, в то время как на территории Поднебесной за аналогичную модель просят 5 299 юаней (~ 60 000 ₽) без учета скидок.

Почему я взял смартфон vivo X300

Выбирая новый смартфон, я принципиально искал компактную модель. И, увы, на глобальном рынке конкурентов vivo X300 очень мало. OnePlus 13T (13s) доступен только в версиях для Индии и Китая, Galaxy S25 технологически остался в 2022 году, а Xiaomi 15 — это Xiaomi.

Несмотря на все недостатки, я был готов согласиться на Xiaomi 15, но появление vivo X300 поменяло мои планы, ведь у него:

перископический телеобъектив более высокого уровня;

улучшенные на фоне Xiaomi ультраширик и фронталка;

аккумулятор на 6040 мАч вместо 5240 мАч;

более современный процессор Dimensity 9500.

Вместе с тем именно Dimensity 9500 вызывает у меня самые большие опасения. По инсайдерской информации, он обходится производителям смартфонов чуть ли не в 2 раза дешевле прямого конкурента Snapdragon 8 Elite Gen 5, а тесты подтверждают его отставание от чипсета Qualcomm.

Плюсы российской версии vivo

Пока вокруг разгораются споры относительно фотовозможностей vivo X300 без ZEISS (немецкая компания вынуждена скрывать свое присутствие в России), я выделяю для себя главный плюс российской версии vivo: расширенная поддержка. В случае с флагманами, к коим относится vivo X300, она заключается в наличии 2-летней гарантии и бесплатной замены экрана в первые 6 месяцев использования.

Также российская версия vivo X300 — это официальный сервис по месту жительства с бесплатным обслуживанием. В клиентском офисе vivo обещают диагностику, чистку смартфона, замену пленки и чехла без дополнительной платы, а еще бесплатные услуги по ремонту вне гарантийного периода (оплачивается только стоимость комплектующих).

Да, такой клиеноориентированный подход характерен не только для vivo, а его преимуществами, возможно, даже не доведется воспользоваться, но сам факт выглядит как приятный бонус и еще одна причина покупки vivo X300 после 5 лет на Xiaomi.