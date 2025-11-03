Почему я купил смартфон vivo X300 после 5 лет на Xiaomi

Герман Вологжанин

С 2020 года в качестве основного смартфона я использовал Xiaomi. В моих руках побывали как бюджетные модели компании, так и флагманы, которые однажды привлекли меня отличным соотношением цены и характеристик, но в конечном итоге разочаровали. Череда проблем Xiaomi и отсутствие хоть каких-то положительных изменений в политике бренда вынудили меня отказаться от устройств компании и сделать выбор в пользу другого бренда. Так я приобрел смартфон vivo X300.

Почему я купил смартфон vivo X300 после 5 лет на Xiaomi. В России смартфон будет доступен без шильдика ZEISS. Изображение: Tech Maiky. Фото.

В России смартфон будет доступен без шильдика ZEISS. Изображение: Tech Maiky

Что плохого в Xiaomi

Будучи пользователем Xiaomi на протяжении пяти последних лет, я изучил их устройства вдоль и поперек, выявив такое количество недостатков, что меня начало искренне удивлять лидерство этой компании на российском рынке смартфонов. Ведь ни один другой бренд не наглеет настолько, что встраивает рекламу в собственную оболочку, даже когда продает какой-нибудь Xiaomi 15 Ultra за 149 990 ₽ в официальной рознице.

5 причин, почему фанаты Xiaomi переходят на другие смартфоны

Пару недель назад я достал старенький Redmi Note 10 Pro, чтобы узнать, как он поживает, а он встретил меня рекламой, которая теперь появляется даже при настройке будильника! Стоит тебе выбрать другую мелодию, как на экране выскакивает баннер от стороннего рекламодателя.

Справедливости ради, на флагманах Xiaomi, к коим формально относится мой основной Xiaomi 12T Pro, рекламы меньше. Она появляется реже, но все равно проскакивают треш-новости на экране блокировки даже после отключения карусели обоев, а встроенный магазин GetApps то и дело норовит поставить обновлением какой-нибудь пиратский клиент Telegram, потому что там отсутствует даже базовая модерация.

Что плохого в Xiaomi. GetApps принудительно устанавливает фейковые приложения на Xiaomi. Фото.

GetApps принудительно устанавливает фейковые приложения на Xiaomi

Кроме того, оболочка HyperOS, которая до недавнего времени называлась MIUI, на моих глазах превратилась из самой продвинутой в самую скучную прошивку. Функционально ей уступает разве что чистый Android на Google Pixel да Nothing OS. Все конкуренты ушли вперед, а с обновлениями HyperOS не появляется ничего интересного за исключением косяков, способных превратить смартфон в кирпич.

И все это на фоне полного безразличия Xiaomi к клиентам. Опасаясь вторичных санкций, китайская компания свернула свою медийную активность, а ее российская версия сайта так и не обновлялась с 2022 года. Поддержка не отвечает, да и многие адреса авторизованных сервисных центров потеряли актуальность.

Где я купил vivo X300 Ростест

За смартфонами vivo я следил давно, но всякий раз от их покупки меня отталкивал лютый оверпрайс, а также отсутствие в официальной рознице флагманских моделей X-серии. Последний раз в Россию завозили vivo X60 Pro, но было это в начале 2021 года, а за смартфон на базе далеко не топового процессора Snapdragon 870 просили солидные по тем временам 64 990 ₽.

Купить vivo X300 Ростест

Да, все последние годы фанаты vivo покупали китайские версии флагманов, соглашаясь на отсутствие локального сервиса и наличие иероглифов в оболочке. Но я принципиально ждал возвращения представителей X-серии на российский рынок по адекватной цене. И дождался: в октябре у нас появился vivo X200 FE, а 1 ноября состоялся старт продаж vivo X300 на AliExpress.

Где я купил vivo X300 Ростест. Российская версия vivo X300 даже дешевле китайской. Фото.

Российская версия vivo X300 даже дешевле китайской

На AliExpress продают российскую версию смартфона. Причем стоит она даже меньше китайской. Так, vivo X300 на 16/512 обошелся мне в 55 193 ₽, не считая пошлины, в то время как на территории Поднебесной за аналогичную модель просят 5 299 юаней (~ 60 000 ₽) без учета скидок.

Почему я взял смартфон vivo X300

Выбирая новый смартфон, я принципиально искал компактную модель. И, увы, на глобальном рынке конкурентов vivo X300 очень мало. OnePlus 13T (13s) доступен только в версиях для Индии и Китая, Galaxy S25 технологически остался в 2022 году, а Xiaomi 15 — это Xiaomi.

Несмотря на все недостатки, я был готов согласиться на Xiaomi 15, но появление vivo X300 поменяло мои планы, ведь у него:

  • перископический телеобъектив более высокого уровня;
  • улучшенные на фоне Xiaomi ультраширик и фронталка;
  • аккумулятор на 6040 мАч вместо 5240 мАч;
  • более современный процессор Dimensity 9500.

Вместе с тем именно Dimensity 9500 вызывает у меня самые большие опасения. По инсайдерской информации, он обходится производителям смартфонов чуть ли не в 2 раза дешевле прямого конкурента Snapdragon 8 Elite Gen 5, а тесты подтверждают его отставание от чипсета Qualcomm.

Плюсы российской версии vivo

Пока вокруг разгораются споры относительно фотовозможностей vivo X300 без ZEISS (немецкая компания вынуждена скрывать свое присутствие в России), я выделяю для себя главный плюс российской версии vivo: расширенная поддержка. В случае с флагманами, к коим относится vivo X300, она заключается в наличии 2-летней гарантии и бесплатной замены экрана в первые 6 месяцев использования.

Плюсы российской версии vivo. У vivo есть официальные сервисы в России. Фото.

У vivo есть официальные сервисы в России

Также российская версия vivo X300 — это официальный сервис по месту жительства с бесплатным обслуживанием. В клиентском офисе vivo обещают диагностику, чистку смартфона, замену пленки и чехла без дополнительной платы, а еще бесплатные услуги по ремонту вне гарантийного периода (оплачивается только стоимость комплектующих).

Да, такой клиеноориентированный подход характерен не только для vivo, а его преимуществами, возможно, даже не доведется воспользоваться, но сам факт выглядит как приятный бонус и еще одна причина покупки vivo X300 после 5 лет на Xiaomi.

