Почему я не куплю первый Android-смартфон от Microsoft

Не знаю, как вам, а мне очень сложно выбрать себе новый смартфон. Не то чтобы я делал это очень часто, но, если и когда такая потребность возникает, я неизменно оказываюсь в тупике. Всё дело в том, что я терпеть не могу банальщины, а дизайн большинства современных аппаратов можно охарактеризовать именно этим словом. Поэтому каждый раз, когда на рынок выходит что-нибудь нетипичное, я начинаю вести за новинкой пристальное наблюдение, оценивая её возможности, перспективы и оправданность приобретения. Поначалу я присматривался и к Surface Duo от Microsoft, а потом вдруг резко передумал. Как думаете, почему?

Microsoft объединяет свои мобильные офисные приложения в одно

Несмотря на то что я не очень падок на цифры и показатели бенчмарков, всё-таки, приобретая новый смартфон, мне хочется, чтобы покупка более-менее соответствовала времени. То есть как бы мне ни нравился первый Google Pixel, я понимаю, что использовать его по назначению в современных реалиях у меня не получится. Поэтому, думаю, вы поймёте моё разочарование от характеристик Surface Duo, который Microsoft неизвестно почему решила оснастить прошлогодним железом, да ещё и лишила части очень важных функций вроде бесконтактной оплаты.

Характеристики Microsoft Duo

Процессор: Snapdragon 855

Память: 6/64, 6/256

Аккумулятор: 3460 мА*ч

Дисплей: AMOLED, 5,6 дюйма (каждый)

Камера: 11 Мп

Как видите, набор характеристик Surface Duo довольно посредственен. Ни прошлогодний процессор, ни 6 ГБ оперативки, которые сегодня являются нормой для любого бюджетника, ни даже одиночная камера на 11 Мп явно не способствуют тому, что рассматривать первый Android-смартфон Microsoft в качестве приоритетного устройства. Ведь к тому моменту, пока он выйдет (а дату релиза Microsoft ещё не назначила), на рынке может появиться и более производительный чип, а стандартом оперативной памяти могут стать и 12, и 16 ГБ, не говоря уже о камере, которая состоит всего лишь из одного модуля.

Никому ненужный гаджет от Microsoft еще и задерживается

Я понимаю, почему Microsoft решилась на выпуск нового смартфона со старым железом. Дело в том, что компания презентовала его ещё в прошлом году, когда Snapdragon 855 действительно был самым мощным серийным процессором, доступным производителям аппаратов на Android. Однако Microsoft не сумела сразу вывести свою новинку в продажу, а была вынуждена отправить её на дополнительное тестирование и отладку. Всё-таки два экрана и складная конструкция требуют особенного подхода. Однако это сыграло с Microsoft злую шутку, фактически сделав её заложницей прошлогоднего железа, поскольку, если бы она решилась снабдить смартфон новым, ей бы пришлось пройти все круги тестирования заново и ещё дальше оттянуть релиз.

Стоит ли покупать Surface Duo

Для меня совершенно ясно, что Microsoft проиграла битву за рынок смартфонов, ещё даже толком в неё не вступив. Выводить в продажу новый и, очевидно, дорогостоящий смартфон с устаревшим железом – это не то, что может помочь производителю обеспечить себе хоть небольшую аудиторию пользователей. Ведь если в продаже есть по-настоящему новые устройства, потребитель предпочтёт их, даже если они теоретически обладают меньшим потенциалом и выглядят далеко не так привлекательно.

Шаг отчаяния: Как Microsoft пытается заставить пользователей устанавливать её приложения

В этой ситуации мне Microsoft очень напоминает Nokia. Она тоже в своё время вывела в продажу флагманский Nokia 9 с устаревшим железом, но при этом не постеснялась назначить на него совершенно конскую цену. Стоит ли говорить, что аппарат, несмотря на невероятную по меркам того времени пятимодульную камеру, оказался никому неинтересен. Даже узнаваемость и культовость бренда не позволила новинке разойтись сколь-нибудь приличным тиражом. Поэтому я склонен полагать, что Microsoft в самое ближайшее время либо перейдёт на выпуск бюджетников, как это сделала Nokia, чтобы удержаться на рынке, либо покинет его вообще.