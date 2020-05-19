Почему я не куплю первый Android-смартфон от Microsoft

  2. Темы
  3. Смартфоны
Иван Кузнецов 1

Не знаю, как вам, а мне очень сложно выбрать себе новый смартфон. Не то чтобы я делал это очень часто, но, если и когда такая потребность возникает, я неизменно оказываюсь в тупике. Всё дело в том, что я терпеть не могу банальщины, а дизайн большинства современных аппаратов можно охарактеризовать именно этим словом. Поэтому каждый раз, когда на рынок выходит что-нибудь нетипичное, я начинаю вести за новинкой пристальное наблюдение, оценивая её возможности, перспективы и оправданность приобретения. Поначалу я присматривался и к Surface Duo от Microsoft, а потом вдруг резко передумал. Как думаете, почему?

Surface Duo провалился ещё до релиза

Microsoft объединяет свои мобильные офисные приложения в одно

Несмотря на то что я не очень падок на цифры и показатели бенчмарков, всё-таки, приобретая новый смартфон, мне хочется, чтобы покупка более-менее соответствовала времени. То есть как бы мне ни нравился первый Google Pixel, я понимаю, что использовать его по назначению в современных реалиях у меня не получится. Поэтому, думаю, вы поймёте моё разочарование от характеристик Surface Duo, который Microsoft неизвестно почему решила оснастить прошлогодним железом, да ещё и лишила части очень важных функций вроде бесконтактной оплаты.

Характеристики Microsoft Duo

Смартфон с двойным дисплеем — и так очень специфическая история, а уж со старым процессором — тем более

  • Процессор: Snapdragon 855
  • Память: 6/64, 6/256
  • Аккумулятор: 3460 мА*ч
  • Дисплей: AMOLED, 5,6 дюйма (каждый)
  • Камера: 11 Мп

Как видите, набор характеристик Surface Duo довольно посредственен. Ни прошлогодний процессор, ни 6 ГБ оперативки, которые сегодня являются нормой для любого бюджетника, ни даже одиночная камера на 11 Мп явно не способствуют тому, что рассматривать первый Android-смартфон Microsoft в качестве приоритетного устройства. Ведь к тому моменту, пока он выйдет (а дату релиза Microsoft ещё не назначила), на рынке может появиться и более производительный чип, а стандартом оперативной памяти могут стать и 12, и 16 ГБ, не говоря уже о камере, которая состоит всего лишь из одного модуля.

Никому ненужный гаджет от Microsoft еще и задерживается

Я понимаю, почему Microsoft решилась на выпуск нового смартфона со старым железом. Дело в том, что компания презентовала его ещё в прошлом году, когда Snapdragon 855 действительно был самым мощным серийным процессором, доступным производителям аппаратов на Android. Однако Microsoft не сумела сразу вывести свою новинку в продажу, а была вынуждена отправить её на дополнительное тестирование и отладку. Всё-таки два экрана и складная конструкция требуют особенного подхода. Однако это сыграло с Microsoft злую шутку, фактически сделав её заложницей прошлогоднего железа, поскольку, если бы она решилась снабдить смартфон новым, ей бы пришлось пройти все круги тестирования заново и ещё дальше оттянуть релиз.

Стоит ли покупать Surface Duo

Surface Duo мог стать потенциально интересным устройством, если бы Microsoft выпустила его сразу после анонса

Для меня совершенно ясно, что Microsoft проиграла битву за рынок смартфонов, ещё даже толком в неё не вступив. Выводить в продажу новый и, очевидно, дорогостоящий смартфон с устаревшим железом – это не то, что может помочь производителю обеспечить себе хоть небольшую аудиторию пользователей. Ведь если в продаже есть по-настоящему новые устройства, потребитель предпочтёт их, даже если они теоретически обладают меньшим потенциалом и выглядят далеко не так привлекательно.

Шаг отчаяния: Как Microsoft пытается заставить пользователей устанавливать её приложения

В этой ситуации мне Microsoft очень напоминает Nokia. Она тоже в своё время вывела в продажу флагманский Nokia 9 с устаревшим железом, но при этом не постеснялась назначить на него совершенно конскую цену. Стоит ли говорить, что аппарат, несмотря на невероятную по меркам того времени пятимодульную камеру, оказался никому неинтересен. Даже узнаваемость и культовость бренда не позволила новинке разойтись сколь-нибудь приличным тиражом. Поэтому я склонен полагать, что Microsoft в самое ближайшее время либо перейдёт на выпуск бюджетников, как это сделала Nokia, чтобы удержаться на рынке, либо покинет его вообще.

Теги
Читайте также
В Google Play вышло приложение, которое проверяет контакты с заболевшими COVID 19

Одна из причин, из-за которых коронавирус так быстро распространился во многих странах мира — слабая информированность людей об очагах заражения вирусом. Не говоря о том, что даже в развитых странах невозможно до конца установить всех, с кем контактировал заболевший. Поэтому сейчас во многих странах выпускают специальные мобильные приложения, которые позволяют посмотреть контакты с заболевшими COVID 19 на карте — с их помощью можно избежать нежелательных контактов, и уведомляют, если вдруг пользователь попал в нежелательную зону. Такое приложение есть и в России, совсем недавно оно появилось в Google Play.

Читать далее
7 крутых виджетов для Android, которые я советую попробовать

Всегда является большой проблемой найти хороший и интересный виджет для смартфона. Из-за этого многие не пользуются очень приятной особенностью Android, которая позволяет размещать виджеты на рабочем столе. Их можно располагать по-разному и так добиваться того, чтобы интерфейс стал еще более удобным. Я долгое время обходился без виджетов, но в последнее время начал пользоваться некоторыми и набрал несколько вариантов, которые мне нравятся. Я знаю, что мое мнение разделяют многие и готов поделиться списком, чтобы каждый попробовал что-то найти для себя и сделать интерфейс своего смартфона еще более интересным.

Читать далее
Я знаю, как сделать смартфоны на Android дешевле. Это совсем просто

Современные смартфоны слишком дорого стоят, и с этим фактом бессмысленно спорить. Даже если вы можете позволить себе ежегодно обновляться на новую модель, так или иначе, но ваши расходы за последние годы явно выросли. Да, функциональные возможности топовых смартфонов сегодня оказывается гораздо шире, чем тогда, но, если считать в абсолютных цифрах, то получается, что мы просто стали платить больше за суть то же самое. Ведь если 5 лет назад я покупал топовое устройство за 500 долларов, то сегодня мне придётся заплатить в лучшем случае вдвое больше. Хотя что тогда я получал лучшую модель, что сейчас. А ведь цены можно существенно снизить.

Читать далее

1 комментарий Оставить свой

  1. bono_denis

    Автор молодец. Решил не покупать смарт, который не известно, выйдет ли вообще. Класс! Я тоже подумал и решил не жениться на Ходченковой! Написать статью, почему так решил?

Новый комментарий