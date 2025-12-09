Почему я не куплю смартфон с самым мощным процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и вам не советую

  2. Темы
  3. Смартфоны
Иван Герасимов

В 2026 году на рынке будет сразу два топовых чипсета для Android‑флагманов — Snapdragon 8 Elite Gen 5 с мощнейшим CPU, GPU и AI-ядром, а также слегка упрощенный Snapdragon 8 Gen 5. Функциональность разная и цена — тоже: мощный чип потянет только реальный флагман. Зато процессор попроще будет идеальным выбором для большинства покупателей. Почему не стоит брать смартфон с топовым процессором и стоит обратить внимание на модель попроще?

Почему я не куплю смартфон с самым мощным процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и вам не советую. Почему не стоит гнаться за топовым чипсетом в смартфоне. Фото: androidauthority.com. Фото.

Почему не стоит гнаться за топовым чипсетом в смартфоне. Фото: androidauthority.com

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ: ТАМ СОБРАН САМЫЙ СОК С ALIEXPRESS

Какой процессор для Android самый мощный

Ещё один важный плюс чипсета 8 Gen 5 — энергоэффективность. По первым тестам Elite Gen 5 склонен к нагреву и не сможет долго держать пиковую производительность без серьёзного охлаждения, с которым у любого смартфона есть сложности. Есть надежда, что 8 Gen 5 будет работать прохладнее и меньше сажать батарею. Подобное было год назад с 8 Elite в POCO F7 Ultra и многих это разочаровало, хотя в дальнейшем ситуация была взята под контроль. Но наученные опытом пользователи вряд ли рискнут брать POCO F8 Ultra, даже если он стоит дешево — осадочек-то остался.

Какой процессор для Android самый мощный. 8 Gen 5 слегка урезан по сравнению с Elite-версией. Зато дешевле. Фото: cnet.com. Фото.

8 Gen 5 слегка урезан по сравнению с Elite-версией. Зато дешевле. Фото: cnet.com

При этом чип отнюдь не выглядит урезаным: он сохраняет ключевые технологии. Здесь и кастомные ядра CPU Oryon (пусть в облегчённой версии), и топовая обработка изображений, и AI‑движок прошлого поколения, и современный Wi‑Fi 7 и даже поддержка спутниковой связи. Разница в производительности новых Snapdragon не такая большая — мы об этом писали.

Сегодня максимальная производительность смартфона уже не является главным критерием выбора смартфона. Ведь в Google Play не так много приложений, которые реально задействуют всю эту мощность. Ну а за быстродействие часто отвечают другие характеристики: тип и количество ОЗУ, а также версия памяти и оптимизация прошивки. Возможно, есть смысл покупать топовый смартфон на перспективу, года на 3-4, но есть шанс переплатить сейчас, а через годик-полтора сорваться, купив модель поновее.

Чем отличается глобальная версия OnePlus 15 от китайской и какую лучше покупать в России

Нужно ли покупать самый мощный смартфон

Производительность — давно не главный критерий при выборе смартфона. Рынок уперся в потолок возможностей и компаниям приходится удивлять другими фишками: например, Google Pixel ценят за софт и уникальные функции, хотя по бенчмаркам даже «десятка» плетется внизу рейтинга AnTuTu. А среднебюджетные хиты Samsung Galaxy S24 FE и Z Flip FE на процессорах Exynos — в меру мощные и недорогие.

Нужно ли покупать самый мощный смартфон. Субфлагманского процессора хватит для любых целей и даже для игр. Фото: androidauthority.com. Фото.

Субфлагманского процессора хватит для любых целей и даже для игр. Фото: androidauthority.com

Nothing принципиально не использует флагманское железо: в Nothing Phone 3 вообще установлен Snapdragon 8s Gen 4. Компания искренне убеждена, что больше мощности пользователям ни к чему, и я как пользователь их Phone (3a) во многом с этим согласен. Даже Apple разделяет линейки базовых iPhone от Pro‑моделей за счёт урезанных процессоров: получается дешевле, а покупателям хватает на годы вперед. Переплата за процессор с приставкой Pro — пустая трата денег.

Какие Xiaomi получат обновление Android 20

С каким процессором лучше покупать телефон

Цены на смартфоны со Snapdragon 8 Elite Gen 5 — важнейшая причина не переплачивать. Одним из самых оптимальных вариантов долгое время был OnePlus 15 за 50 000-55 000 рублей. Но это на AliExpress и со скидкой в честь Черной пятницы. Уже сейчас он круто подорожал и непонятно когда начнет дешеветь. Придется либо ждать, либо переплачивать, если нужен мощный телефон здесь и сейчас.

С каким процессором лучше покупать телефон. Брать топовый смартфон только из-за процессора — простейший способ переплатить. Фото: Android Central. Фото.

Брать топовый смартфон только из-за процессора — простейший способ переплатить. Фото: Android Central

В то же время, смартфоны на Snapdragon 8 Gen 5 только начали выходить, но уже стоят адекватных денег. Так, новейший OnePlus Ace 6T стоит от 33 000 рублей уже на старте. Есть ли смысл переплачивать? Думаем, ответ очевиден. К тому же, Snapdragon 8 Gen 5 — не просто урезанная версия Elite. Это чистой воды маркетинг от Qualcomm: получаешь флагманские возможности за меньшие деньги да еще и со сниженным энергопотреблением, но не хуже прошлогоднего камня.

Купить OnePlus Ace 6T

Станут ли смартфоны на Snapdragon 8 Gen 5 в 2026 году популярнее, чем на Elite версии — узнаем уже скоро. Чтобы ничего не пропустить, сразу подпишитесь на наш канал в Телеграме — будем с вами на связи!

Теги
Новости по теме
Samsung опять будет ставить Exynos в Galaxy S26. Как это повлияет на флагманы компании?
Samsung делает Galaxy S26 для России хуже, чем для других
Почему не стоит покупать ноутбук на Windows прямо сейчас и что изменится в 2026 году
Лонгриды для вас
Действительно ли Tensor G5 в Pixel 10 так хорош. Он проигрывает почти всем

Про новый процессор Google Tensor 5 говорят уже не меньше полугода, ведь почти все ждали от него прорыва. Но вот он вышел и сразу встал вопрос, насколько он действительно хорош. Тестирование новинки в смартфонах Pixel 10 выявило существенное отставание от конкурентов по производительности. Несмотря на переход на 3-нанометровый техпроцесс TSMC и улучшения в области искусственного интеллекта, чип остается далеко от лидеров рынка по вычислительной мощности.

Читать далее
Intel признала, что не будет развиваться дальше. Что будет с компанией

Акции Intel продемонстрировали значительное падение на 8% после квартальной конференции компании, где генеральный директор Лип-Бу Тан сделал неоднозначные заявления относительно будущего развития передовых технологий производства. Инвесторы восприняли новости крайне негативно, что отразилось на котировках компании. А ведь это косвенно влияет на инвестиции в компанию, которых ей сейчас так не хватает в ее тщетных попытках донать AMD.

Читать далее
Samsung представила доступный флагман Galaxy S25 FE. Кому подойдет смартфон и сколько будет стоить в России

Сегодня, 4 сентября, Samsung выпустила Galaxy S25 FE - очередную слегка упрощенную версию флагмана 2025 года. В прошлом было много слухов о том, что компания хочет избавиться от этой линейки, но в итоге его решили сохранить из-за растущего с каждым годом среднебюджетного сегмента. Характеристики Galaxy S25 FE утекли в сеть задолго до выхода смартфона и совпали с тем, какой получилась новинка на самом деле. Смотрим на новый смартфон Samsung уже сейчас.

Читать далее
Новости партнеров
Почему компания Strategy на самом деле не будет продавать свои биткоины при обвале рынка: мнение представителя Bitwise
Почему компания Strategy на самом деле не будет продавать свои биткоины при обвале рынка: мнение представителя Bitwise
История о том, как вы можете потерять 50 тысяч рублей, купив iPhone Air
История о том, как вы можете потерять 50 тысяч рублей, купив iPhone Air
В новогоднюю ночь 2025 года мы увидим на небе то, что происходит раз в 18 лет
В новогоднюю ночь 2025 года мы увидим на небе то, что происходит раз в 18 лет