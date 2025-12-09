Почему я не куплю смартфон с самым мощным процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и вам не советую

В 2026 году на рынке будет сразу два топовых чипсета для Android‑флагманов — Snapdragon 8 Elite Gen 5 с мощнейшим CPU, GPU и AI-ядром, а также слегка упрощенный Snapdragon 8 Gen 5. Функциональность разная и цена — тоже: мощный чип потянет только реальный флагман. Зато процессор попроще будет идеальным выбором для большинства покупателей. Почему не стоит брать смартфон с топовым процессором и стоит обратить внимание на модель попроще?

Какой процессор для Android самый мощный

Ещё один важный плюс чипсета 8 Gen 5 — энергоэффективность. По первым тестам Elite Gen 5 склонен к нагреву и не сможет долго держать пиковую производительность без серьёзного охлаждения, с которым у любого смартфона есть сложности. Есть надежда, что 8 Gen 5 будет работать прохладнее и меньше сажать батарею. Подобное было год назад с 8 Elite в POCO F7 Ultra и многих это разочаровало, хотя в дальнейшем ситуация была взята под контроль. Но наученные опытом пользователи вряд ли рискнут брать POCO F8 Ultra, даже если он стоит дешево — осадочек-то остался.

При этом чип отнюдь не выглядит урезаным: он сохраняет ключевые технологии. Здесь и кастомные ядра CPU Oryon (пусть в облегчённой версии), и топовая обработка изображений, и AI‑движок прошлого поколения, и современный Wi‑Fi 7 и даже поддержка спутниковой связи. Разница в производительности новых Snapdragon не такая большая — мы об этом писали.

Сегодня максимальная производительность смартфона уже не является главным критерием выбора смартфона. Ведь в Google Play не так много приложений, которые реально задействуют всю эту мощность. Ну а за быстродействие часто отвечают другие характеристики: тип и количество ОЗУ, а также версия памяти и оптимизация прошивки. Возможно, есть смысл покупать топовый смартфон на перспективу, года на 3-4, но есть шанс переплатить сейчас, а через годик-полтора сорваться, купив модель поновее.

Нужно ли покупать самый мощный смартфон

Производительность — давно не главный критерий при выборе смартфона. Рынок уперся в потолок возможностей и компаниям приходится удивлять другими фишками: например, Google Pixel ценят за софт и уникальные функции, хотя по бенчмаркам даже «десятка» плетется внизу рейтинга AnTuTu. А среднебюджетные хиты Samsung Galaxy S24 FE и Z Flip FE на процессорах Exynos — в меру мощные и недорогие.

Nothing принципиально не использует флагманское железо: в Nothing Phone 3 вообще установлен Snapdragon 8s Gen 4. Компания искренне убеждена, что больше мощности пользователям ни к чему, и я как пользователь их Phone (3a) во многом с этим согласен. Даже Apple разделяет линейки базовых iPhone от Pro‑моделей за счёт урезанных процессоров: получается дешевле, а покупателям хватает на годы вперед. Переплата за процессор с приставкой Pro — пустая трата денег.

С каким процессором лучше покупать телефон

Цены на смартфоны со Snapdragon 8 Elite Gen 5 — важнейшая причина не переплачивать. Одним из самых оптимальных вариантов долгое время был OnePlus 15 за 50 000-55 000 рублей. Но это на AliExpress и со скидкой в честь Черной пятницы. Уже сейчас он круто подорожал и непонятно когда начнет дешеветь. Придется либо ждать, либо переплачивать, если нужен мощный телефон здесь и сейчас.

В то же время, смартфоны на Snapdragon 8 Gen 5 только начали выходить, но уже стоят адекватных денег. Так, новейший OnePlus Ace 6T стоит от 33 000 рублей уже на старте. Есть ли смысл переплачивать? Думаем, ответ очевиден. К тому же, Snapdragon 8 Gen 5 — не просто урезанная версия Elite. Это чистой воды маркетинг от Qualcomm: получаешь флагманские возможности за меньшие деньги да еще и со сниженным энергопотреблением, но не хуже прошлогоднего камня.

