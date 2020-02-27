Почему я не поддерживаю новый тренд в мире Android

Я знаю немало ребят, которые до сих пор пользуются старыми устройствами без трендовых фишек. Очень многие все еще ходят с Xiaomi Redmi 5 Plus, который в свое время неплохо так бомбанул. Но времена меняются, вместе с ними меняются и телефоны, предлагая пользователю различные трендовые штуки. В данном материале я расскажу о нескольких особенностях, которые начала меня в последнее время сильно напрягать. Они негативно влияют удобство использования телефона.

Не так давно я отказался от старого iPhone в пользу Xiaomi Mi 9 Lite. Устройство предлагает очень тонкие рамки с плавными углами и вырез в форме капли. Такое решение, конечно, на первый взгляд, кажется удобным, трендовым, но это лишь на первый взгляд. Меня со временем закругления углов стали дико раздражать.

Эти закругления мне надоели!

Дело в том, что при сильных закруглениях рабочее пространство сокращается — они давят на вас. Понятное дело, что таким образом компания делает рамки тоньше, но почему бы сами углы телефона не сделать более острыми, чтобы рамки экрана на углах были не таких овальных форм?

В этом вопросе мне нравится, как выглядит Galaxy Note 10. Он предлагает лишь очень небольшие закругления. И при этом сам корпус не кажется от этого менее комфортным. Напротив, за счет этого возросла полезная площадь.

Ох уж эти вырезы…

Вырезы это тоже отдельная тема. Еще два года назад телефон с вырезом казался революционным. Сегодня же они меня также раздражают. «Капелька» хоть и является частью статус бара, но из-за неё сам статус-бар слишком широкий. Кроме того, из-за неё в статус-баре не отображаются иконки уведомлений. Приходится каждый раз открывать шторку с быстрыми настройками, чтобы просмотреть, не пропустил ли ты чего-нибудь.

Смартфоны с маленькой нижней рамкой

Из-за слишком маленькой нижней рамки мне пришлось сделать клавиатуру gBoard максимально большой, но даже в этом состоянии мне сложно ею пользоваться, так как она расположена слишком низко. В iPhone Apple решила эту проблему пустой областью в нижней части экрана, в случае с Android Google пока, видимо, безразлично удобство печати на стандартной клавиатуре Android — gBoard.

Смартфоны с waterfall-экранами

То же касается и waterfall-экранов, которые закруглены по бокам. Самый яркий пример — Xiaomi Mi 10, который, к слову, оценили в 900 долларов в максимальной модификации. Конечно, эффект создается приятный — кажется, что экран парит над поверхностью. Однако со временем начинаешь сомневаться в удобстве такого решения. Полезный контент приложений может находиться на торце телефона, что не очень удобно. Google, конечно, в Android 11 предложила разработчикам средство решения данной проблемы с помощью уменьшения ширины самих приложений, оставляя по бокам черные области, но будут ли разработчики этим заниматься — вопрос.

Оптимальный дизайн флагмана в 2020 году

Я соскучился по привычным экранам. В 2020 году оптимальным вариантом я считаю устройства компании Sony. Она ранее представила Xperia 1, а не так давно был показан Xperia 1 II. Телефоны имеют достаточно тонкие рамки, слегка закругленные углы и не имеют вырезов. К тому же предлагают соотношение сторон 21:9. Такой вариант в вопросе удобства и полезной площади, на мой взгляд, оптимален.

То же касается и складных телефонов. Новый Huawei Mate XS с достаточно острыми углами и отсутствием вырезов кажется идеальным в вопросе предоставления пользователю максимальной полезной площади. Я не могу сказать, что в этом вопросе Samsung Galaxy Fold кажется более интересным, потому что его рамки сильно закруглены — теряется полезная площадь, — да и вырез достаточно крупный.

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Бюджетный смартфон в 2020 году с комфортным дизайном

Если попытаться отказаться от всех новомодных вырезов и закруглений, кажется, что идеальным решением является телефон от Яндекса, но он уже не продается. Я помню, как насмехался над устройством из-за отсутствия вырезов и тонких рамок, но попользовавшись Mi 9 Lite, немного переосмыслил свое представление о дизайне. Главное удобство, и в этом вопросе привычные рамки кажутся более комфортными. Большая рамка снизу позволяет удобно печатать, а рамка сверху без вырезов делает возможным комфортный просмотр видео на YouTube. Многим кажется, что даже небольшая «капелька» не влияет на качество просмотра видеоконтента, но это не так. Из-за выреза в Mi 9 Lite я перестал приближать видеоролики на YouTube, просматривая их в формате 16:9.

Выводы

Я бы не хотел переубеждать читателей, моя цель — поделиться иным взглядом на ситуацию вокруг модных тенденций. Нестандартное соотношение сторон — это прекрасно, но когда вырезы отнимают полезное пространство, а печатать текст из-за слишком маленькой рамки снизу становится неудобно, возникают вопросы.

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