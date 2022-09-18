Почему я никогда не куплю смартфон Samsung и никому не посоветую

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Герман Вологжанин 0

Samsung — ведущий производитель смартфонов, который является лидером на рынках многих стран. До недавнего времени он держал пальму первенства и в России, пока не прекратил проставки новых устройств. Но для меня на протяжении последних 4-5 лет южнокорейские телефоны были и продолжают оставаться, мягко говоря, спорными. И дело тут не в цене, которая год от года бьет очередные рекорды, а в характеристиках Samsung. Мало того, что зачастую они уступают конкурентам, так еще с потенциально неплохой начинкой корейцы умудряются сделать нечто невероятное, добавляя увесистую ложку дегтя в бочку меда. Впрочем, обо всем по порядку.

Не гонитесь за шильдиком, смартфоны Samsung уже давно не в ТОПе

Дешевые смартфоны Samsung

Мало кто знает, но далеко не всегда телефоны Samsung являются уникальным продуктом корейских инженеров. Подавляющее большинство недорогих устройств бренда выпускаются по ODM-контракту. То есть Samsung заказывает у условных китайцев всю разработку, а в конце — лепит свой шильдик, выставляя очередной ширпотреб за смартфон от надежного производителя.

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Подобная модель сотрудничества свойственна многим другим производителям техники. Однако именно Samsung в погоне за личной выгодой допускает на рынок такой хлам, который стыдно было бы выставлять даже в какой-нибудь подвальный магазин на AliExpress. Яркий пример — смартфон Samsung Galaxy A02.

С таким результатом не удивительно, что он тормозит даже в калькуляторе

Эта модель появилась в России в 2021 году и сразу снискала славу одного из самых провальных бюджетников. Не рассказать о минусах Galaxy A02 не смог даже Эльдар Муртазин, а он, к слову, является едва ли не главным фанатом корейского бренда в нашей стране. Оно и понятно: в лице Galaxy A02 мы получили устройство в лучшем случае образца 2017 года, набирающее 56 тысяч баллов в AnTuTu, обладающее тусклым TFT-экраном и лишенное даже такой банальности, как микрофон для шумоподавления.

Экран на Samsung Galaxy

Хотя Galaxy A02 получил в свое время отвратительный TFT-экран, чаще всего Samsung старается использовать AMOLED-матрицы с хорошей яркостью и контрастностью. Казалось бы, за это мы должны хвалить корейцев, но есть два очень важных момента. Во-первых, в 2022 году уже в линейке каждого производителя есть недорогие устройства с AMOLED-экранами. Во-вторых, Samsung никак не борется с мерцанием, вызванным ШИМ.

Вскоре вы позабудете о красочности AMOLED из-за усталости глаз

В итоге при длительном использовании смартфона в домашних условиях, когда нет необходимости выкручивать яркость на максимум, у многих людей возникает сухость в глазах. Конечно, кто-то к этому привыкает, но большинство конкурентов от Xiaomi до realme борется с ШИМ, предлагая либо активировать функцию DC Dimming, либо автоматически подавляя мерцание до приемлемых значений в районе 25-30%.

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Смартфон для работы

Фраза «смартфон для работы» вошла в обиход примерно пару лет назад, когда флагманы Samsung на процессорах Exynos выдавали производительность на уровне среднебюджетных устройств. Защитники корейских гаджетов убеждали критиков, что им достаточно такой мощности, и телефон они используют исключительно для работы. Однако такой подход к делу можно принять только в том случае, если вы не считаете деньги или меняете смартфон каждый год, просто не успевая ощутить посредственность железа при решении базовых задач.

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Справедливости ради, начиная с Galaxy S21 чипсеты Exynos перестали жутко нагреваться, вызывая сильнейший троттлинг. Но это касается флагманов, а в среднебюджетном сегменте ситуация продолжает оставаться грустной. Один из последних примеров — смартфон Samsung Galaxy A53 на Exynos 1280. Набирая свыше 400 тысяч баллов в AnTuTu, в игре Genshin Impact на минимальных настройках графики он выдает 20-25 кадров в секунду. Смартфон для работы, не иначе.

Даже довольно производительные чипсеты Samsung на практике оказываются хуже бюджетных решений конкурентов

Конечно, периодически Samsung оснащает свои устройства чипсетами Qualcomm, как это было в случае с Galaxy A52. Но и здесь важно оговориться. Samsung Galaxy A52 хоть и работал на неплохом для 2021 года чипе Snapdragon 720G, но стоил дороже конкурентов, а главное — предлагал всего 4 ГБ оперативной памяти в базовой версии. Извините, но этого мало даже «для работы».

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Телефон плохо снимает

Не знаю почему, но при прочих равных смартфоны Samsung всегда снимают хуже своих конкурентов. Да, это субъективное мнение, основанное исключительно на личном опыте. Но есть и пара объективных показателей, заставляющих понять, что Samsung — не лучший выбор для фотолюбителя.

Возьмем все тот же Samsung Galaxy A53, чья камера на бумаге не только обладает высоким разрешением (64 МП), но и оснащена оптической стабилизацией. Посмотрите, какие косяки она допускает даже в сравнительно легких условиях, где неидеальный конкурент за аналогичные деньги разбивает Samsung в пух и прах.

Посмотрите, как Galaxy A53 смазал скалы

OnePlus Nord 2 за те же деньги снимает намного четче

Быстрая зарядка Самсунг

Быстрая зарядка — понятие противоречивое. Кто-то считает, что его смартфон моментально восстанавливает энергию, хотя на это уходит полтора-два часа, а кому-то медленным кажется результат в 30 минут на отрезке от 0 до 100%. А что Samsung?

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Корейцы называют быстрой, к примеру, скорость зарядки Galaxy A53 (1:24 ч.) с поддержкой адаптеров до 25 Вт и результат ультимативного флагмана Galaxy S22 Ultra (0:59 ч.) с блоком питания на 45 Вт. В то же время среднебюджетный Redmi Note 11 Pro+ 5G заряжается за 17 минут, поддерживая адаптеры на 120 Вт, и даже старичок realme 7 Pro со своим 65-ваттным блоком восстанавливает энергию быстрее любого Самсунга (37 минут).

Угадайте, почему коробки новых Самсунгов такие тонкие

Очевидно, что быстрой скорость зарядки смартфонов Samsung является только на фоне устройств Apple, а среди Андроидов корейцы остаются статистами. Но и это не самое страшное. В 2021 году комплектных адаптеров питания лишились флагманы Самсунг, а спустя год к ним прибавились недорогие модели. Теперь, приобретая себе очередной Galaxy, вы должны дополнительно купить зарядный блок. А иначе никак. Природа сама о себе не позаботится.

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