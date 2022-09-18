Почему я никогда не куплю смартфон Samsung и никому не посоветую

Samsung — ведущий производитель смартфонов, который является лидером на рынках многих стран. До недавнего времени он держал пальму первенства и в России, пока не прекратил проставки новых устройств. Но для меня на протяжении последних 4-5 лет южнокорейские телефоны были и продолжают оставаться, мягко говоря, спорными. И дело тут не в цене, которая год от года бьет очередные рекорды, а в характеристиках Samsung. Мало того, что зачастую они уступают конкурентам, так еще с потенциально неплохой начинкой корейцы умудряются сделать нечто невероятное, добавляя увесистую ложку дегтя в бочку меда. Впрочем, обо всем по порядку.

Дешевые смартфоны Samsung

Мало кто знает, но далеко не всегда телефоны Samsung являются уникальным продуктом корейских инженеров. Подавляющее большинство недорогих устройств бренда выпускаются по ODM-контракту. То есть Samsung заказывает у условных китайцев всю разработку, а в конце — лепит свой шильдик, выставляя очередной ширпотреб за смартфон от надежного производителя.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Подобная модель сотрудничества свойственна многим другим производителям техники. Однако именно Samsung в погоне за личной выгодой допускает на рынок такой хлам, который стыдно было бы выставлять даже в какой-нибудь подвальный магазин на AliExpress. Яркий пример — смартфон Samsung Galaxy A02.

Эта модель появилась в России в 2021 году и сразу снискала славу одного из самых провальных бюджетников. Не рассказать о минусах Galaxy A02 не смог даже Эльдар Муртазин, а он, к слову, является едва ли не главным фанатом корейского бренда в нашей стране. Оно и понятно: в лице Galaxy A02 мы получили устройство в лучшем случае образца 2017 года, набирающее 56 тысяч баллов в AnTuTu, обладающее тусклым TFT-экраном и лишенное даже такой банальности, как микрофон для шумоподавления.

Экран на Samsung Galaxy

Хотя Galaxy A02 получил в свое время отвратительный TFT-экран, чаще всего Samsung старается использовать AMOLED-матрицы с хорошей яркостью и контрастностью. Казалось бы, за это мы должны хвалить корейцев, но есть два очень важных момента. Во-первых, в 2022 году уже в линейке каждого производителя есть недорогие устройства с AMOLED-экранами. Во-вторых, Samsung никак не борется с мерцанием, вызванным ШИМ.

В итоге при длительном использовании смартфона в домашних условиях, когда нет необходимости выкручивать яркость на максимум, у многих людей возникает сухость в глазах. Конечно, кто-то к этому привыкает, но большинство конкурентов от Xiaomi до realme борется с ШИМ, предлагая либо активировать функцию DC Dimming, либо автоматически подавляя мерцание до приемлемых значений в районе 25-30%.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Смартфон для работы

Фраза «смартфон для работы» вошла в обиход примерно пару лет назад, когда флагманы Samsung на процессорах Exynos выдавали производительность на уровне среднебюджетных устройств. Защитники корейских гаджетов убеждали критиков, что им достаточно такой мощности, и телефон они используют исключительно для работы. Однако такой подход к делу можно принять только в том случае, если вы не считаете деньги или меняете смартфон каждый год, просто не успевая ощутить посредственность железа при решении базовых задач.

Читайте еще: Какие смартфоны не стоят своих денег

Справедливости ради, начиная с Galaxy S21 чипсеты Exynos перестали жутко нагреваться, вызывая сильнейший троттлинг. Но это касается флагманов, а в среднебюджетном сегменте ситуация продолжает оставаться грустной. Один из последних примеров — смартфон Samsung Galaxy A53 на Exynos 1280. Набирая свыше 400 тысяч баллов в AnTuTu, в игре Genshin Impact на минимальных настройках графики он выдает 20-25 кадров в секунду. Смартфон для работы, не иначе.

Конечно, периодически Samsung оснащает свои устройства чипсетами Qualcomm, как это было в случае с Galaxy A52. Но и здесь важно оговориться. Samsung Galaxy A52 хоть и работал на неплохом для 2021 года чипе Snapdragon 720G, но стоил дороже конкурентов, а главное — предлагал всего 4 ГБ оперативной памяти в базовой версии. Извините, но этого мало даже «для работы».

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Телефон плохо снимает

Не знаю почему, но при прочих равных смартфоны Samsung всегда снимают хуже своих конкурентов. Да, это субъективное мнение, основанное исключительно на личном опыте. Но есть и пара объективных показателей, заставляющих понять, что Samsung — не лучший выбор для фотолюбителя.

Возьмем все тот же Samsung Galaxy A53, чья камера на бумаге не только обладает высоким разрешением (64 МП), но и оснащена оптической стабилизацией. Посмотрите, какие косяки она допускает даже в сравнительно легких условиях, где неидеальный конкурент за аналогичные деньги разбивает Samsung в пух и прах.

Быстрая зарядка Самсунг

Быстрая зарядка — понятие противоречивое. Кто-то считает, что его смартфон моментально восстанавливает энергию, хотя на это уходит полтора-два часа, а кому-то медленным кажется результат в 30 минут на отрезке от 0 до 100%. А что Samsung?

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Корейцы называют быстрой, к примеру, скорость зарядки Galaxy A53 (1:24 ч.) с поддержкой адаптеров до 25 Вт и результат ультимативного флагмана Galaxy S22 Ultra (0:59 ч.) с блоком питания на 45 Вт. В то же время среднебюджетный Redmi Note 11 Pro+ 5G заряжается за 17 минут, поддерживая адаптеры на 120 Вт, и даже старичок realme 7 Pro со своим 65-ваттным блоком восстанавливает энергию быстрее любого Самсунга (37 минут).

Очевидно, что быстрой скорость зарядки смартфонов Samsung является только на фоне устройств Apple, а среди Андроидов корейцы остаются статистами. Но и это не самое страшное. В 2021 году комплектных адаптеров питания лишились флагманы Самсунг, а спустя год к ним прибавились недорогие модели. Теперь, приобретая себе очередной Galaxy, вы должны дополнительно купить зарядный блок. А иначе никак. Природа сама о себе не позаботится.