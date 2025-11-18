Почему я никогда не покупаю китайские версии смартфонов, даже если там есть русский язык

Герман Вологжанин

Большинство смартфонов продается в Китае по более низкой цене, чем за его пределами. Жители Поднебесной получают серьезный дисконт на приобретение нового устройства, а все потому, что они там и собираются, и разрабатываются. В этой связи всегда велик соблазн купить китайскую версию смартфона вместо глобалки, чтобы сэкономить и, как говорится, обмануть систему. Но я принципиально этого не делаю, даже если устройство поддерживает русский язык и формально пригодно к использованию.

Почему я никогда не покупаю китайские версии смартфонов, даже если там есть русский язык. Если версия смартфона китайская, то она не для вас. Изображение: BoxLite-X. Фото.

Если версия смартфона китайская, то она не для вас. Изображение: BoxLite-X

Установка сервисов Google вручную

Если для нас сервисы Google — это неотъемлемая часть экосистемы Android, то в Китае их заблокировали еще 10 лет назад, разработав на замену кучу аналогов. Причем такие аналоги ориентированы исключительно на местную аудиторию, и даже календарь при наличии русского языка в системе все равно будет работать на китайском.

Конечно, на большинство смартфонов за исключением HUAWEI можно установить сервисы Google вручную. Но есть несколько нюансов. Во-первых, все это требует времени и хотя бы базовых навыков. Во-вторых, не все сервисы Google получится сделать системными, из-за чего некоторые из них будут работать как сторонние приложения, а не часть экосистемы.

Остатки китайского в смартфонах

Хотя vivo, iQOO, realme и китайские версии других смартфонов имеют русский язык в прошивке, перевод, как правило, выполнен не лучшим образом. Все-таки русский для рядового китайца — не приоритет, а отличие от своего языка и даже английского.

Остатки китайского в смартфонах. Рано или поздно китайщина все равно вылезет. Изображение: BoxLite-X. Фото.

Рано или поздно китайщина все равно вылезет. Изображение: BoxLite-X

Да, на неточности перевода и кривую верстку обратят внимание лишь эстеты, но в системе, как ни крути, все равно останутся следы «китайщины». Какие-то приложения можно удалить, а какие-то — нет. А те, что являются системными компонентами, не просто останутся в виде ярлыков, а будут проскакивать внутри системы на самых разных этапах.

Уведомления и другие проблемы китайских смартфонов

Поскольку китайские версии смартфонов не заточены под работу с сервисами Google, у вас могут возникнуть проблемы с уведомлениями приложений, которые для этого как раз-таки используют инфраструктуру американской компании. Проблема решается, но через костыли: нужно вручную снимать все ограничения WhatsApp и других подобных программ на работу в фоне, попутно увеличивая энергопотребление.

Кроме того, на некоторых смартфонах для Китая могут возникнуть проблемы с приемом сигнала 4G из-за отсутствия Band 20 и других диапазонов частот, актуальных на территории нашей страны. А если проблем с ними не будет, realme за компанию с OPPO и OnePlus могут просто заблокировать вам функции связи, чтобы вы осознали, что не для вас делали этот смартфон.

Стоит ли покупать китайскую версию смартфона

От энтузиастов часто приходится слышать, что в китайской версии смартфона нет ничего плохо, и ею можно пользоваться в России. Да, можно. Но вопрос — как. Из-за необходимости ручной настройки всего и вся взаимодействие с устройством превращается в настоящий квест, проходить который захочется только тому, кто изначально воспринимает смартфон как игрушку, а не инструмент коммуникации и организации рабочего процесса.

Стоит ли покупать китайскую версию смартфона. Не пытайтесь сэкономить, купив китайскую версию смартфона. Фото.

Не пытайтесь сэкономить, купив китайскую версию смартфона

Да, китайская версия смартфона почти всегда дешевле глобального варианта и уж тем более ЕАС (РСТ). Но обратная сторона такой мнимой выгоды — ваше время и комфорт, которыми неминуемо придется пожертвовать, взаимодействия с таким устройством. И этот вариант точно не для меня.

