Почему я никогда не покупаю китайские версии смартфонов, даже если там есть русский язык

Большинство смартфонов продается в Китае по более низкой цене, чем за его пределами. Жители Поднебесной получают серьезный дисконт на приобретение нового устройства, а все потому, что они там и собираются, и разрабатываются. В этой связи всегда велик соблазн купить китайскую версию смартфона вместо глобалки, чтобы сэкономить и, как говорится, обмануть систему. Но я принципиально этого не делаю, даже если устройство поддерживает русский язык и формально пригодно к использованию.

Установка сервисов Google вручную

Если для нас сервисы Google — это неотъемлемая часть экосистемы Android, то в Китае их заблокировали еще 10 лет назад, разработав на замену кучу аналогов. Причем такие аналоги ориентированы исключительно на местную аудиторию, и даже календарь при наличии русского языка в системе все равно будет работать на китайском.

Конечно, на большинство смартфонов за исключением HUAWEI можно установить сервисы Google вручную. Но есть несколько нюансов. Во-первых, все это требует времени и хотя бы базовых навыков. Во-вторых, не все сервисы Google получится сделать системными, из-за чего некоторые из них будут работать как сторонние приложения, а не часть экосистемы.

Остатки китайского в смартфонах

Хотя vivo, iQOO, realme и китайские версии других смартфонов имеют русский язык в прошивке, перевод, как правило, выполнен не лучшим образом. Все-таки русский для рядового китайца — не приоритет, а отличие от своего языка и даже английского.

Да, на неточности перевода и кривую верстку обратят внимание лишь эстеты, но в системе, как ни крути, все равно останутся следы «китайщины». Какие-то приложения можно удалить, а какие-то — нет. А те, что являются системными компонентами, не просто останутся в виде ярлыков, а будут проскакивать внутри системы на самых разных этапах.

Уведомления и другие проблемы китайских смартфонов

Поскольку китайские версии смартфонов не заточены под работу с сервисами Google, у вас могут возникнуть проблемы с уведомлениями приложений, которые для этого как раз-таки используют инфраструктуру американской компании. Проблема решается, но через костыли: нужно вручную снимать все ограничения WhatsApp и других подобных программ на работу в фоне, попутно увеличивая энергопотребление.

Кроме того, на некоторых смартфонах для Китая могут возникнуть проблемы с приемом сигнала 4G из-за отсутствия Band 20 и других диапазонов частот, актуальных на территории нашей страны. А если проблем с ними не будет, realme за компанию с OPPO и OnePlus могут просто заблокировать вам функции связи, чтобы вы осознали, что не для вас делали этот смартфон.

Стоит ли покупать китайскую версию смартфона

От энтузиастов часто приходится слышать, что в китайской версии смартфона нет ничего плохо, и ею можно пользоваться в России. Да, можно. Но вопрос — как. Из-за необходимости ручной настройки всего и вся взаимодействие с устройством превращается в настоящий квест, проходить который захочется только тому, кто изначально воспринимает смартфон как игрушку, а не инструмент коммуникации и организации рабочего процесса.

Да, китайская версия смартфона почти всегда дешевле глобального варианта и уж тем более ЕАС (РСТ). Но обратная сторона такой мнимой выгоды — ваше время и комфорт, которыми неминуемо придется пожертвовать, взаимодействия с таким устройством. И этот вариант точно не для меня.