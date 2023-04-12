Почему я расстроен, что мир лишился смартфонов с выезжающей камерой

Иногда бывает очень приятно покопаться в шкафу или перечитать старые статьи, чтобы окунуться в ностальгию и вспомнить смартфоны, которые были раньше. В этот раз волна ностальгии захлестнула меня с темой смартфонов с выезжающей камерой. К ним, например, относится Redmi K20 Pro. Этот телефон, возможно, установил стандарт доступных флагманов еще в 2019 году, но самым примечательным в нем был тот факт, что он оснащен выдвижной селфи-камерой. И это один из примеров истории, которую хотелось бы вспомнить. А ведь тогда чуть ли не каждый производитель предложил что-то свое в этом направлении.

Почему выезжающие камеры — это хорошо

Конечно, сегодня у нас есть телефоны с камерами для селфи под дисплеем, но каким бы крутым не было это современное решение, выезжающие камеры все равно имели более высокое качество и удобство. Это по-прежнему выглядит футуристической и забавной идеей, как и тогда, когда я увидел первый телефон с такой камерой еще пять лет назад. Есть что-то действительно классное в том, чтобы видеть, как селфи-камера выдвигается и убирается из корпуса телефона.

Больше всего мне понравилось, насколько уникальной была выдвижная камера с точки зрения дизайна. Но была еще пара причин, по которым мне понравился такой подход к скрытым датчикам.

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Во-первых, всплывающие камеры обеспечивают непрерывное полноэкранное отображение, как и датчики под дисплеем, но без потери качества. То есть экран становится безрамочным, но при этом никто не жертвует камерой.

Еще одна причина, по которой мне нравится этот дизайн, заключается в том, что он также идеально подходит для пользователей, заботящихся о конфиденциальности, поскольку камера убирается, когда она не используется. Это означало, что у хакеров не было свободы действий. Было даже несколько случаев, когда всплывающие камеры случайно появлялись во время просмотра веб-страниц или использования приложений на устройстве, тем самым предупреждая пользователей о вторжении в частную жизнь.

С тех пор Google добавила в Android удобный индикатор камеры, предупреждающий пользователей, когда приложение обращается к их фронталке. Но именно выезжающие селфи-камеры по-прежнему обеспечивают самый высокий уровень конфиденциальности в этом отношении, сродни физическому затвору веб-камеры.

Некоторые бренды также пытались добавить свою изюминку в телефоны с выезжающими камерами. Например, настраиваемые светодиодные индикаторы на модуле, настраиваемую анимацию экрана и даже выбранные звуки для воспроизведения, когда камера поднимается и опускается.

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Надежны ли телефоны с выезжающей камерой

«Это еще одна механическая, движущаяся часть. Значит, она выйдет из строя», — казалось, постоянно возражали скептики, когда были анонсированы первые всплывающие камеры.

Но, заметьте, не было массовых жалоб на такие камеры. Они просто работали, и у тех пользователей, кто сохранил себе такой телефон, работают до сих пор. А система защиты и автоматического убирания камеры при падении еще больше добавляет надежности.

Можно сказать, что выезжающий модуль камеры не позволит обеспечить защиту корпуса от воды, но вспомните о существовании Samsung Galaxy Z последних поколений, которые защищены по максимальному стандарту, и все станет понятно. А ведь защитить модель с выезжающей камерой от пыли немного проще, чем полноценную раскладушку. Напомню, защиты от пыли у упомянутого Samsung нет.

Тем, кто беспокоится о качестве изображения с этими камерами, можно сказать, что современная всплывающая камера будет делать селфи намного более высокого качества, чем телефон с селфи-камерой под дисплеем. Я ими пользовался и знаю, что снимки сквозь экран получаются просто отвратительными. Особенно, если в кадре есть источники света. Да и камеру все равно видно, ведь просто полоски пикселей в этом месте идут через одну, а значит, это все равно компромисс.

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Я также должен отметить, что всплывающие камеры не были исключительной прерогативой телефонов премиум-класса, поскольку было несколько телефонов бюджетного уровня с этой технологией. Я даже писал статью и снимал обзор на HUAWEI P Smart Z несколько лет назад. Это был совершенно недорогой телефон на грани бюджетного и среднего сегментов.

Как ни посмотри, выезжающие камеры были одним из самых привлекательных дизайнерских нововведений последних лет. Конечно, индустрия, возможно, быстро перешла к вырезам и камерам под дисплеем, но если отверстие — это еще более-менее нормально, то камера под экраном — это дно. Звучит круто, но на деле снимает так, как будто вы что-то готовили, засыпали камеру мукой, захватали жирными пальцами и решили сделать снимок. Да еще и с разрешением в несколько мегапикселей.

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А ведь были еще и вариации на тему. Например, от ASUS с его откидывающейся камерой, которая превращалась из обычной в селфи-камеру. Вот это было действительно здорово, хотя и выглядело ненадежно. Но только так можно было получить нормальное, а не компромиссное качество селфи, ведь основной модуль всегда больше и лучше фронтального.

Понятно, что на сложном пути были проблемы, и то ли покупатели не особо охотно брали телефоны с выезжающей камерой, то ли технически они были сложнее, но индустрия повернула не туда. Возможно, они еще вернутся. Сначала я их критиковал, потом говорил, что они имеют право на жизнь, а теперь скучаю по ним. В конце концов, это был хоть какой-то глоток позитива на фоне стремительно ускучняющихся современных смартфонов. Казалось бы, куда уж скучнее, но оказывается, есть куда.