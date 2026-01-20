Почему я раз и навсегда перестал пользоваться смартфонами Xiaomi

Герман Вологжанин

Начиная с 2020 года, я был постоянным пользователем Xiaomi. Я владел смартфонами, планшетами, часами, наушниками и даже телевизорами этой компании, создав вокруг себя целую экосистему. Но в конце 2025 года мною было решено вырваться из замкнутого круга, в который сегодня вогнали себя миллионы людей, продолжающие верить в чудо. Я перестал пользоваться Xiaomi, выбрав для себя в качестве основного смартфон другой фирмы, и уверен: вам нужно поступить так же.

Почему я раз и навсегда перестал пользоваться смартфонами Xiaomi. После пяти лет с Xiaomi решил выбрать смартфон другой фирмы. Изображение: Mark Ellis Reviews. Фото.

После пяти лет с Xiaomi решил выбрать смартфон другой фирмы. Изображение: Mark Ellis Reviews

Оболочка HyperOS на Xiaomi

О минусах HyperOS не рассказывал только ленивый, но именно она еще со времен MIUI была и остается главной проблемой Xiaomi. Ни один другой производитель не пихает в свою прошивку рекламу, которая лезет буквально изо всех щелей. Даже попытка поменять мелодию будильника сопровождается на Xiaomi показом назойливых баннеров.

Кроме того, в HyperOS настолько много мусорных приложений, что полноценная настройка смартфона занимает несколько часов, но даже так мне не удалось превратить свой Xiaomi в нормальный Android.

При этом на фоне других оболочек HyperOS не такая уж и функциональная, что не помешало ее разработчикам окончательно забить на оптимизацию. Ошибки если и устраняются, то только через несколько месяцев, а загрузка обновлений Xiaomi занимает целую вечность, потому что самый популярный бренд смартфонов в России экономит даже на серверах.

Поддержка Xiaomi в России

Нет у Xiaomi и нормальной поддержки. Да, существует разветвленная сеть авторизованных сервисных центров, но каждый второй из них де-факто не работает, а в интернете китайцы делают вид, что в России их будто нет.

Поддержка Xiaomi в России. Через такое приложение пришлось перепрошивать Xiaomi после сбоя. Фото.

Через такое приложение пришлось перепрошивать Xiaomi после сбоя

Случился масштабный сбой Xiaomi? Сделаем-ка мы репост записи из казахстанского паблика! А что делать обычным пользователям? Да пускай сами перепрошивают смартфоны через приложение на китайском языке.

Сколько стоят смартфоны Xiaomi

При всех своих проблемах цена Xiaomi, если сравнивать ее с конкурентами, зачастую выше. Более того, Xiaomi 15 Ultra — прямой конкурент iPhone 16 Pro Max, стоит плюс-минус столько же.

Сколько стоят смартфоны Xiaomi. Xiaomi стоит как айфон и даже больше. Фото.

Xiaomi стоит как айфон и даже больше

И это с рекламой в прошивке и кучей других косяков, которые не исправляются годами. Зачем тогда покупать Xiaomi, если на рынке полно конкурентов помимо Apple, Samsung и Google?

Конкуренты Xiaomi среди Android-смартфонов

А конкурентов у Xiaomi действительно много. В любом ценовом сегменте со смартфонами на HyperOS способны тягаться:

  • OPPO;
  • vivo;
  • realme;
  • iQOO;
  • OnePlus.

Причем все они работают на нормальных прошивках без рекламы и с нормальной оптимизацией, а у некоторых брендов (например, vivo) в России есть полноценное представительство с бесплатным обслуживанием и прямой поддержкой. Xiaomi? Нет уж, больше никогда!

